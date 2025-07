クリエイターコミュニティiDIDが次世代育成プログラム「CREATIVE CLASS」を開講

iDID事務局

クリエイターコミュニティ「iDID」(運営:株式会社シフトブレイン、株式会社フォーデジット、ワヴデザイン株式会社)は、次世代のクリエイター育成を目的とした少人数制オンラインスクール「CREATIVE CLASS supported by iDID」を開校いたします。本スクールでは、第一線で活躍するトップクリエイターが講師を務め、実践的な技術や思考プロセスを直接指導します。

■ 背景と目的

経済産業省の発表によると、2030年にはIT人材が最大79万人不足すると予測されており、デジタルクリエイティブ人材の育成は喫緊の課題となっています。また、クリエイター業界ではフリーランス化が進み、従来の組織内で行われていた知識や技術の継承機会が減少しています。

iDIDはこれまでも、SNSやイベントを通してクリエイターの相互研鑽やナレッジ共有を推進してきましたが、この度開講する「CREATIVE CLASS supported by iDID」を通じて、より体系的な学びの場を提供し、業界全体の発展に貢献してまいります。

■ 特徴

■ お申し込み受付中の講座

- トップクリエイターの指導をオンラインで:デジタルクリエイティブ業界を牽引する講師陣による少人数制のオンライン学習プログラムで、世界中どこにいても受講可能です。- 凝縮された学びを短期間で:講座は約4ヶ月で、隔週90分×全6セッション(+ガイダンスと振り返りあり)。受講者が約一週間で制作した課題に対して、直接フィードバックを行うのが基本の流れです。現役クリエイター向けの高度な学習内容となっており、自分に足りていないと感じる専門的なパートを効率的に学べます。- 「正解」ではなく「観点」を:講師は「正しい答え」ではなく「さまざまな観点」をフィードバックします。属人性のあるスキルや知見をもとに、思考プロセスまで踏み込んだフィードバックは、他の受講者の学びも強化する「高度な相互学習機会」になっています。コースの詳細・お申し込みはこちら :https://creative-class.site/

講座タイトル:デザインの「入口」と「出口」を鍛える、頭・手・目の実践

講師:宇都宮 勝晃(Shhh inc.)

開講時期:2025年8月21日(木)20時開講

内容:

「定量的な成果を生む、最適なデザインを作る」。それは一見正しく見えるデザイナー像ですが、トレンドに沿った素材や最適なレイアウトを生成AIが瞬時に生み出し、ノーコードツールで誰でもWebサイトを作れる今の時代においては、急速にコモディティ化が進んでいます。

さらに現在の社会が直面している、行き過ぎた消費活動が生む多様な課題は、このような「ビジネス成果に最適化されたデザイン」という単純化された役割のもとで、デザイナー自身がその一端を担ってきた側面も否定できません。

こうした中で、デザイナーの本質的な価値とは何かを改めて見つめ直すと、それは「全体を構想する力」と「目利きとしての審美眼」の2つにあると言う事もできるのではないでしょうか。

制作や実装の多くをAIと協業していくこれからのデザイナーの真価とは、1)デザインの「入口」となる、全体を貫くマクロな構想力、そして2)「出口」となる品質を決定づけるミクロの審美眼です。こうした力を持つデザイナーは、いわばクリエイティブディレクターのように、構想力と美的基準を武器に社会に働きかけていく役割を担うことができるのではないかと考えています。

本コースでは「頭」で問い、構想し、「手」で形にし、「目」で磨き上げる――このデザインの循環を体系的に実践・強化することを目指します。

受講料:99,000円(税込)

CREATIVE CLASS登録料:11,000円(税込)※オープンキャンペーンにつき無料

定員:10名

■ デジタルクリエイティブ業界を牽引する講師陣(マスター)

- 【8月21日(木)20時開講】宇都宮 勝晃(Shhh inc.)※7/8より受付開始- 【9月開講予定】野田 一輝(UNIEL ltd.)- 【10月開講予定】中野 浩明(THREE, L/O)- 【11月開講予定】今村 玄紀(Bees&Honey)、原 英寿(Sunny Inc., Nauts)、中川 博文(ANDMADE Inc., Nauts)- 【12月以降開講予定】田渕 将吾(S5 Studios)、鎌田 亮平(Paraph)、ハラヒロシ(デザインスタジオ・エル)、小玉 千陽(ium inc., THE GUILD)

※開講予定順・敬称略

※講座・講師は予告なく変更になる場合があります

■ 受講の流れ

■ 申込方法

- コースを選択- 受講条件確認・申込- 受講可否の決定- お支払い- 受講(事前課題提出→受講→課題提出のサイクル)

公式サイト:https://creative-class.site/

■ iDIDオンラインスクール対談記事:「CREATIVE CLASS」始動

■ 運営会社概要

こちらからお読みいただます :https://idid.team/articles/other/school-001/

株式会社シフトブレイン

デジタル領域を中心にブランディング戦略の設計、コミュニケーションプランニング、デザイン、テクノロジーまでを一気通貫で行うデジタルクリエイティブエージェンシーです。スローガンは「SIGHT RENEWAL」。物事の価値を変え、人の心を動かし、世の中をより良くしていくために、企業 / 製品 / 地域のブランディング、採用、キャンペーンなどを中心に、紙 / デジタル / 映像など幅広く制作を行っています。

・本社 :東京都世田谷区代田5-10-7 nakahara-sou101

・設立 :2003年11月

・代表者:代表取締役 加藤琢磨

・URL :https://shiftbrain.com/



株式会社フォーデジット

株式会社フォーデジットは、ユーザー視点アプローチでのコンサルティングサービスとして、デジタルデザイン・サービスデザインを提供しています。大手企業のデザインパートナーとして継続的に体制をつくり並走しています。

・本社 :東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル2F/3F

・設立 :2001年7月

・代表者:代表取締役 田口亮

・URL :https://4digit.com/



ワヴデザイン株式会社

ワヴデザインはブランディングやデザインコンサルティング、サービス開発支援などを手掛けるデザインファームです。領域を定めず、本質的な発想で課題の抽出から戦略立案、クリエイティブ制作まで幅広く価値を提供しています。

・本社 :東京都港区南青山1丁目12-3 LIFORK MINAMI AOYAMA N206

・設立 :2006年8月

・代表者:代表取締役 松本龍彦

・URL :https://wab.cc/