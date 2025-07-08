¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ´ÆÆÄ¡¦°ÂÅÄ½ß°ì»áÅÐÃÅ¡ªÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡¡¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025¡×
¡¡ÈþÍÆ¼¼¥Á¥§ー¥ó¤òÌó360Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÂ¼ ±ÉµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³ーÅìµþ Âæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥°¥ì¥¹¡ÊÁ´¹ñÈþÍÆ·Ð±Ä¶¨²ñ¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹¡Ë¼çºÅ¤ÎÈþÍÆ·Ð±Ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÏÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦Ê¸²½¤Î¿Ê²½¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ©ºî¤â¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¦°ÂÅÄ½ß°ì»á¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡£2024Ç¯¤ËÃ±´Û¾å±Ç¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¡Ù¤¬¡¢Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾ÞÅù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Æ±»á¤¬¡¢¼õ¾Þºî¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤«¤é¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥°¥ì¥¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè6²óÌÜ¡Ê¢¨1¡Ë¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½Âå¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤äÆÍÇË¸ý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ØÂ¿ÍÍÀ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼´¤Ë¡¢3Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤«¤é¡È¥Í¥¯¥¹¥È¥êー¥Àー¡É¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¦È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë3Ì¾¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹¤ÎÁÏÀßÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëµÈ¸¶Ä¾¼ù»á¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¡¦¶µ°é¡¦Ê¸²½¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹ÀßÎ©µÇ°¹Ö±é²ñ¡×¤ò1²óÌÜ¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È
¢£ÈþÍÆ·Ð±Ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à ³µÍ×
³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì13:00/³«±é14:00～/º©¿Æ²ñ18:00～
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³ーÅìµþ Âæ¾ì
¢©135-8701 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-6-1 ¥Ñ¥ì¥í¥ï¥¤¥ä¥ë/¥·¥ã¥È¥ì
¥Æー¥Þ¡¡¡§Â¿ÍÍÀ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡ª
Íè¾ìÍ½Ìó¡§²¼µURL¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÍ×»öÁ°Í½Ìó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
https://forms.gle/ZuEn3guuMnUN3KFn9
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§¹Ö±é²ñ¡¦º©¿Æ²ñ¡¡24,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¹Ö±é²ñ¤Î¤ß¡¡14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥°¥ì¥¹
¢¨Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤ò¼õÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢7·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥°¥ì¥¹»öÌ³¶É¡§»°ß·¡Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§misawa@progress.or.jp¡Ë
¾åµQR¥³ー¥É¤«¤é¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥°¥ì¥¹¤È¤Ï
¡¡ 20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¥µ¥í¥ó¤ò»ý¤ÄÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¼ÔÃÄÂÎDANKS¡Ê¢¨2¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÊìÂÎ¤Ë¡ÖÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ëÌó20Ì¾¤ÎÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÆ»¤ÊÉáµÚ³èÆ°¤ò½Å¤Í¤ä¤¬¤ÆÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏË¡¿Í³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥×¥í¥°¥ì¥¹¡ÊÁ´¹ñÈþÍÆ·Ð±Ä¶¨²ñ¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡ÖÃÏ°è°ìÈÖÅ¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÈþÍÆ¼¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Î·Ð±Ä¤òÃ´¤¦¿Íºà¤¬²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Ëè·î¡¢ÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢ÈþÍÆ¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏIT¤äAI¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Êµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤ËÀßÎ©µÇ°¹Ö±é²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï³°Éô¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿Ç¯1²ó¤Î¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈþÍÆ·Ð±Ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢²ñ°÷°Ê³°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÈþÍÆ¶È³¦Æâ³°¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥À¥ó¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÈþÍÆ¼¼¥µ¥í¥ó¡ÊAsh / BASSA / CLAPS / KENJE / ONODERA ¡Ë¤ÎÁí¾Î
¼Ì¿¿¡§2024Ç¯¥×¥í¥°¥ì¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÍÍ»Ò
¼Ì¿¿¡§2024Ç¯¥×¥í¥°¥ì¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÍÍ»Ò
¼Ì¿¿¡§2024Ç¯¥×¥í¥°¥ì¥¹¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®1-4-1 ¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥ê¥ó¥¦¥§ー¥Ö¥Ó¥ë 5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§µÈ¸¶ Ä¾¼ù
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼ ±ÉµÁ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î11Æü
ÁÏ¶È¡§1986Ç¯8·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§£±²¯±ß
Tel¡§045-663-6123
URL¡§https://artegenesis.com/¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¼¼¥Á¥§ー¥óÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー»ö¶ÈÉô
https://www.styledesigner.net/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥Ã¥·¥å
https://ash-hair.com/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯
https://www.nyny.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò C¡õP
https://www.chokipeta.com/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¤¥º
https://www.diamond-eyes.net/
³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÈþÈ±·Ý½Ñ³Ø±¡
https://prtimes.jp/a/?f=d49680-301-e11b2ca3ae4a3d546d7f0aa8fbd4660f.pdf