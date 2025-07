『モラタメ』と『趣味なび byGMO』が協業を開始 “アレンジレシピ開発”と“専門家のお墨付き”で商品理解を深める新たなサンプリングを展開【GMO趣味なび】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO趣味なび株式会社(代表取締役社長:伊東 祐輔 以下、GMO趣味なび)は、2025年7月8日(火)より、株式会社エクスクリエ(代表取締役社長:小笠原 亨)が運営するWEBサンプリングサービス『モラタメ』と協業を開始します。

本協業では、全国20,000件以上の趣味教室情報を掲載するプラットフォーム『趣味なび byGMO』に登録する先生が商品を試用し、生活者としての視点と専門家としての知見を活かして食品関連商品のオリジナルのアレンジレシピ等を開発する「アレンジレシピ開発サンプリング」と、専門家として商品の評価・レビューを行い、その魅力を発信する「専門家のお墨付き」という2つの新サービスを『モラタメ』上で展開します。



これにより、『モラタメ』と『趣味なび byGMO』は、これまでの試用体験に加え、先生による“リアルな体験”と“専門家の視点”を活かした共感性の高いプロモーションを実現し、消費者の行動変容を後押しする新たなサンプリングサービスを提供してまいります。

【協業の背景と目的】

近年、消費行動は「モノを買う」ことにとどまらず、「コトを体験し、共感する」ことに価値を見いだす傾向が強まっています。こうした変化により、企業にとっては単に商品理解を深めるだけでなく、体験を通じて得られる信頼性や説得力をいかに生活者へ届けるかが重要な課題となっています。

『趣味なび byGMO』は、趣味や習い事の先生によるネットワークを活用した体験提供型のプラットフォームとして、日本全国で17,600人以上の先生に登録いただいています。一方、『モラタメ』は、約110万人の会員に向けて新商品を「もらって試せる」仕組みを提供するWEBサンプリングサービスとして、多くの生活者とメーカーをつないできました。

今回の協業により、『趣味なび byGMO』の専門性の高い体験価値と、『モラタメ』の情報発信力を組み合わせることで、サンプリングを実施する企業にとっては、幅広いターゲット層への商品理解の深化と、効果的なプロモーションが可能になります。さらに、専門家の視点を取り入れた具体的な提案によって広告色を抑えながらも、消費者の共感や購買意欲の向上が期待でき、より説得力のあるコミュニケーションが実現します。加えて、専門家や消費者から得られるフィードバックは、商品の改良やブランド価値の向上に向けた重要なヒントとなります。

一方、先生方にとっても活動の場が広がるとともに、企業との協業を通じて教室やご自身のブランド力向上やモチベーションの喚起につながります。

本協業では、商品の試用体験を単なる「使用感の共有」にとどめず、専門家による具体的な提案や評価を取り入れることで、商品体験の価値を高めることめざします。これにより、ユーザーにとっては「試してみたくなる」「参加してみたくなる」と感じられる、より深い共感の創出が期待されます。

【新サービス1.:アレンジレシピ開発サンプリング】

■概要

『趣味なび byGMO』に登録する先生に食品関連の商品を提供し、オリジナルのアレンジレシピや使用アイデアを開発していただきます。開発されたレシピやアイデアは、『モラタメ』の商品掲載ページに掲載され、ユーザーは“使い方がわかる状態”で商品を手に取ることが可能となります。

例えば、調味料であれば、先生による「簡単で美味しいアレンジレシピ」の提案を通じて、ユーザーに「この調味料を使ったらこんな料理が作れる」という新しい視点を提供します。これにより、「知らなかった商品を、信頼できる専門家のアイデアで使ってみたくなる」「実際に試して、商品の魅力を実感する」といった自然な流れを体験できます。

■対象商品

食品、飲料、調味料、キッチン用品などのアイテム。

■展開例

・先生考案のレシピ「簡単スパイスクッキー」にあわせて調味料を配布し、ユーザーがそのアイデアを実際に試す。

・先生の独自視点を活かしたキッチン用品の活用動画を作成し、WEB ページで公開。

【新サービス2.:専門家のお墨付き】

■概要

『趣味なび byGMO』に登録する先生に商品を提供し、実際の使用感や感想をアンケート形式で収集し、そのコメントや評価を『モラタメ』の商品掲載ページにて“専門家のおすすめ”として紹介します。

これにより、単なる商品紹介にとどまらず、生活者インフルエンサーでもある先生からの具体的な提案や評価を通じて、商品の信頼感や共感性を高めることが可能です。 例えば「美容に詳しい先生が推薦する化粧品」や「健康に役立つプロの視点」など、使用場面やメリットを具体的に示すことで、購買意欲の向上を図ります。

■対象商品

美容、健康、日用品、食品などのアイテム。

■展開例

・「美容専門家が推薦!こんな肌の人におすすめ」として化粧品の商品紹介を掲載。

・先生が使用した健康器具の評価コメントを収集し、「シニア世代におすすめ」として掲載。

【今後の展望】

GMO趣味なびは、本協業を通じて、「体験することで商品価値を理解し、共感する」という新たな消費行動の可能性を広げてまいります。全国17,600人以上の先生ネットワークを有する『趣味なび byGMO』が提供する専門的な体験価値と、豊富な商品を展開する『モラタメ』のWEBサンプリングサービスを組み合わせることで、企業や商品の魅力を確実に消費者に届ける体験型サンプリングを実現し、企業プロモーションにおける新たな価値提供をめざします。

「試す」から「共感する」消費行動を促進し、商品価値の可視化やブランドロイヤルティの向上を実現してまいります。

【『趣味なび byGMO』について】(URL:https://coto.shuminavi.net/)

『趣味なび byGMO』は、全国 20,000 件を超える趣味の教室情報を掲載する趣味教室プラットフォーム です。フィットネス、ピラティス、ヨガ、アート、料理、音楽など幅広いジャンルの教室や講座情報を掲載 し、初心者から経験者まで誰でも気軽に自分に合った学びの場を見つけられるサービスを提供しています。 また、教室運営者には、集客支援や講座管理ツールを提供し、活動をサポートしています。

【GMO 趣味なびについて】(URL:https://shuminavi.co.jp/)

GMO 趣味なびは、約 290 ジャンル全国 20,000 を超える趣味の教室をネットワークしており、『「夢中」があふれる世界を創る』を理念に掲げ、人生100年時代の生きがい寿命(R)延伸に貢献することを目 指しています。趣味と学びの「体験」&「教室」さがしのプラットフォーム運営事業や、高齢者に向けたフレイル(※)予防や生きがい創出を目的としたレッスン運営事業(オンライン・リアル)、講師と企業の マッチング事業などを提供しています。

(※)フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階のことです。

