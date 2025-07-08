ノンアルコンセプトショップ「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」オープン

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、ノンアルコール飲料の常設コンセプトショップとして「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」を７月１８日（金）より、東京タワーフットタウンビル（東京都港区）にオープンします。

当社は、ノンアルコール飲料を“アルコール０.００％のお酒”と位置付け、ノンアルコール飲料を通じて、お酒がもつ価値や魅力を伝えていくことで、「酒類文化の伝承」に取り組んでいきます。２０２５年、お客様にノンアルコール飲料をより積極的に選んでいただくことを目指し、ノンアルコール飲料の価値や魅力を伝える活動をより一層強化しています（ https://www.suntory.co.jp/news/article/14746.html ）。

今回オープンする「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」は、サントリーのノンアルコール飲料において初となる常設コンセプトショップです。“ベースのノンアル”「ＺＥＲＯＰＰＡ」（ https://www.suntory.co.jp/news/article/14838.html ）を使った「ゼロよいサワー」を中心に、ここでしか飲めないオリジナルメニューを提供し、ノンアルコール飲料のおいしさやさまざまな楽しみ方をお伝えします。また、ノンアルコール飲料と相性の良いお食事メニューの提供など、「ノンアル」の魅力を体感いただける場を目指します。

― 記 ―

▼店名

「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」

▼所在地 東京都港区芝公園４-２-８

▼営業期間 ２０２５年７月１８日（金）から

▼営業時間 １０：００-２２：００

▼運営 （株）マザー牧場

▼主なメニュー（税込）

〈ドリンク〉

ゼロよい 東京タワーサワー ６８０円

ゼロよい 東京タワーサワー～ダイヤモンドヴェール～ ６８０円

ゼロよい サワー各種（プレーン／レモン／梅干し等） ５００円

〈フード〉

北海道ザンギ ５００円

クリスピーポテト ５００円

黒毛和牛メンチカツ ５５０円

▼「サントリーのノンアルコール飲料」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/non-al/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上