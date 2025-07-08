ノンアルコンセプトショップ「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」オープン

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サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、ノンアルコール飲料の常設コンセプトショップとして「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」を７月１８日（金）より、東京タワーフットタウンビル（東京都港区）にオープンします。



当社は、ノンアルコール飲料を“アルコール０.００％のお酒”と位置付け、ノンアルコール飲料を通じて、お酒がもつ価値や魅力を伝えていくことで、「酒類文化の伝承」に取り組んでいきます。２０２５年、お客様にノンアルコール飲料をより積極的に選んでいただくことを目指し、ノンアルコール飲料の価値や魅力を伝える活動をより一層強化しています（ https://www.suntory.co.jp/news/article/14746.html ）。



今回オープンする「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」は、サントリーのノンアルコール飲料において初となる常設コンセプトショップです。“ベースのノンアル”「ＺＥＲＯＰＰＡ」（ https://www.suntory.co.jp/news/article/14838.html ）を使った「ゼロよいサワー」を中心に、ここでしか飲めないオリジナルメニューを提供し、ノンアルコール飲料のおいしさやさまざまな楽しみ方をお伝えします。また、ノンアルコール飲料と相性の良いお食事メニューの提供など、「ノンアル」の魅力を体感いただける場を目指します。



―　記　―


▼店名　　　　　　　　


「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」



▼所在地　東京都港区芝公園４-２-８



▼営業期間　２０２５年７月１８日（金）から



▼営業時間　１０：００-２２：００



▼運営　（株）マザー牧場



▼主なメニュー（税込）


〈ドリンク〉


ゼロよい　東京タワーサワー　６８０円


ゼロよい　東京タワーサワー～ダイヤモンドヴェール～　６８０円


ゼロよい　サワー各種（プレーン／レモン／梅干し等）　５００円



〈フード〉


北海道ザンギ　５００円


クリスピーポテト　５００円


黒毛和牛メンチカツ　５５０円



▼「サントリーのノンアルコール飲料」ホームページ


https://www.suntory.co.jp/non-al/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上