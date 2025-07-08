ノンアルコンセプトショップ「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」オープン
サントリー（株）は、ノンアルコール飲料の常設コンセプトショップとして「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」を７月１８日（金）より、東京タワーフットタウンビル（東京都港区）にオープンします。
当社は、ノンアルコール飲料を“アルコール０.００％のお酒”と位置付け、ノンアルコール飲料を通じて、お酒がもつ価値や魅力を伝えていくことで、「酒類文化の伝承」に取り組んでいきます。２０２５年、お客様にノンアルコール飲料をより積極的に選んでいただくことを目指し、ノンアルコール飲料の価値や魅力を伝える活動をより一層強化しています（ https://www.suntory.co.jp/news/article/14746.html ）。
今回オープンする「ノンアル∞STAND by ZEROPPA」は、サントリーのノンアルコール飲料において初となる常設コンセプトショップです。“ベースのノンアル”「ＺＥＲＯＰＰＡ」（ https://www.suntory.co.jp/news/article/14838.html ）を使った「ゼロよいサワー」を中心に、ここでしか飲めないオリジナルメニューを提供し、ノンアルコール飲料のおいしさやさまざまな楽しみ方をお伝えします。また、ノンアルコール飲料と相性の良いお食事メニューの提供など、「ノンアル」の魅力を体感いただける場を目指します。
― 記 ―
▼店名
「ノンアル∞STAND by ZEROPPA（ノンアル ムゲンダイ スタンド バイ ゼロッパ）」
▼所在地 東京都港区芝公園４-２-８
▼営業期間 ２０２５年７月１８日（金）から
▼営業時間 １０：００-２２：００
▼運営 （株）マザー牧場
▼主なメニュー（税込）
〈ドリンク〉
ゼロよい 東京タワーサワー ６８０円
ゼロよい 東京タワーサワー～ダイヤモンドヴェール～ ６８０円
ゼロよい サワー各種（プレーン／レモン／梅干し等） ５００円
〈フード〉
北海道ザンギ ５００円
クリスピーポテト ５００円
黒毛和牛メンチカツ ５５０円
▼「サントリーのノンアルコール飲料」ホームページ
https://www.suntory.co.jp/non-al/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上