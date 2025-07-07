【新機能リリース】スライドの再利用がより簡単に──AI搭載スライド作成ツール「イルシル」に“ライブラリ機能”を搭載しました！

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は本日、新たに「ライブラリ機能」をリリースしました。

■ライブラリ機能とは

ライブラリ機能は、過去に作成した資料やスライドをライブラリとして保存し、必要なときにすぐ呼び出して再利用できる機能です。

ゼロから作り直さず、よく使うスライドや構成をそのまま活かせることで、資料作成の手間を大幅に削減します。

本機能には、個人用の「マイライブラリ」と、チームで共有できる「チームライブラリ」の2種類があり、目的に応じた再利用が可能です。

■マイライブラリ操作動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yf8-_U4E09g ]

■こんな方におすすめ

・︎毎年少しずつ内容が変わる会社説明会や新卒向け資料を効率よくアップデートしたい人事担当者

・︎営業資料の提案パターンを蓄積・再利用して、提案速度を上げたい営業チーム

・︎社内のよく使う説明スライドや図解をチームメンバーと共有したい広報・経営企画部門

・︎スライド作成に不慣れで、「一から作る」ことに負担を感じている新人・若手社員

■操作手順：ライブラリ登録と再利用は3ステップ

1. 作成済み資料をライブラリに登録

・ホーム画面上で、完成済みのドキュメント全体をそのまま「ドキュメントライブラリ」として保存可能。

・また、ドキュメント編集画面でスライド1枚ごとに「スライドライブラリ」として登録することもできます。

2.「マイライブラリ」or「チームライブラリ」を選択

・個人での再利用を想定した登録は「マイライブラリ」に。

・チームでの共通利用が目的なら「チームライブラリ」に登録できます（※登録は管理者権限以上のユーザーに限定）。

3. 編集画面で呼び出し・追加

・ドキュメント編集画面からライブラリを開き、1スライド単位でも、複数スライドでも現在の資料に挿入可能。

・特定のスライドだけをピックアップして使うなど、柔軟な再利用が可能です。

■ご利用にあたっての注意点

※ライブラリ機能は「法人向けプラン」以上のプランでご利用いただけます。

※チームライブラリへの登録は「管理者」または「オーナー権限」のユーザーのみ可能です。

※メンバー権限のユーザーは「マイライブラリ」のみ登録・利用可能です。

※登録されたライブラリは、同一ワークスペース内のユーザー間でのみ共有・再利用できます。

■まとめ

「似たような資料を毎回ゼロから作っている」「過去のスライドを探すのに時間がかかる」といった声に応え、イルシルでは資料作成の“資産化”と“再利用性”を高める「ライブラリ機能」を正式リリースしました。

資料作成の効率化だけでなく、ナレッジの属人化防止やチーム全体の提案力底上げにも貢献します。ぜひ法人向けプランにてご活用ください。

■キャンペーン情報

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■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。

URL : https://irusiru.jp/

▼会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

▼各種SNS情報

note：https://note.com/lubis_elucile/

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【お客様お問い合わせ先】

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