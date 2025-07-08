Mrs. GREEN APPLE、アニバーサリーベストアルバム『10』＆Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』　7月8日（火）同時発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を7月8日（火）に同時発売します。

デビュー10周年の2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを発表しているMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）。

アニバーサリーベストアルバム『10』には、2022年3月にフェーズ２をスタートさせた「ニュー・マイ・ノーマル」、「ダンスホール」（フジテレビ系『めざまし８』テーマソング）、「Soranji」（映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌）、「ケセラセラ」（ABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌）、「ライラック」（TVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ）、「ダーリン」（NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング）を含む全19曲を収録。Cover Artは、2015年7月8日にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』、2020年7月8日にリリースしたベストアルバム『5』の系譜に連なるもので、ミセスの活動のさまざまな足跡がオマージュされています。

初回限定盤には特典映像として「Studio Session Live #4」（「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を収録）と「Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会」が付属します。デジタルアルバムも先行配信されており、ダウンロードアルバム限定のボーナストラックとして「道徳と皿 ～2025ver.～」を収録しています。

“自分たちが幼少期を過ごした平成中期（2000年前後）のCDがより身近だった時代の空気感を体感して欲しい”というメンバーの想いから、1,980円（税込）の「MAGICAL PRICE盤」と、「MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」、「MGA ヘッドホン」も同時発売されます。

同時発売のBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて計10公演で約20万人を動員した定期公演８日目の10月31日（木）のライブ全19曲が完全収録されるほか、特典映像として「Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」が収められています。チェーン別オリジナル特典・A3クリアポスターは、“Harmony”全10公演各日のライブ写真を日ごとにコンパイルしたものとなり、各日で異なったメンバーのスタイリングを振り返ることができます。

2作品を同梱してリリースされる『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』には、MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット（「10」LPサイズフォトポスター (13枚)、「10」ゲームシャツ (ワッペン10種付き)、「10」CDディスプレイスタンド、「10」スラップ式ラバーバンド、「10」レンチキュラーフォトカード、MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -の計6点）が付属します。

デビュー10周年を記念して、発売日（7/8）の夜6時30分よりスペシャルプログラム「Mrs. NEWS10」をオフィシャルYouTubeで生配信します。同日夜7時からは、東京タワーがミセスグリーンにライトアップされる「東京タワーミセスグリーンライトアップ」も一日限りで開催。高さ150mに位置する展望台「メインデッキ」の南面にMrs. GREEN APPLEのバンドロゴが映し出され、東京タワー史上初めてメインデッキにアーティストのロゴが投映される予定です。

現在、全国各所で『10』のプロモーション企画「CD聴こうよ。」を実施しており、特別にラッピングしたJR山手線が7月17日（木）まで期間限定で運行中。メンバーの名前にちなんだ「JR”大森“駅」「土佐くろしお鉄道”若井“駅」「JR”藤沢“駅」でも広告を掲出しています。SHIBUYA TSUTAYAでは、7月14日（月）まで特別企画「CD聴こうよ。展＠TSUTAYA」を開催中。MIYASHITA PARK South 3F アートギャラリー『SAI』では、MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK のスペシャル企画として、10年をじっくりと振り返ることのできる特別企画「Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room」を7月13日（日）まで開催しています。

7月26日（土）、27日（日）には神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万人動員予定のライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催、その２日目の公演をWOWOWで生中継、計15の配信プラットフォームで生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングと、さまざまなプラットフォームで生中継・生配信を行ないます。今年10月から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』の開催も決定しています。

Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」Official Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RCaTLn4qoz4 ]

Mrs. GREEN APPLE - Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』Teaser

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Q1xLC7I-Z84 ]

【7月8日(火)夜6時30分公開予定】Mrs. GREEN APPLE 10周年記念生配信「Mrs. NEWS10」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oVi3briHBsg ]

Mrs. GREEN APPLE

アニバーサリーベストアルバム『10』

Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日（火）同時リリース

MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」

https://lnk.to/MGA_10thal

初回限定盤【CD+Blu-ray】

UPCH-29495 4,000円（税抜）/ 4,400円（税込）

※「MAGICAL CODE」配布対象

初回限定盤【CD+DVD】

UPCH-29496 3,700円（税抜）/ 4,070円（税込）

※「MAGICAL CODE」配布対象

通常盤【CD】

UPCH-20693 3,000円（税抜）/ 3,300円（税込）

※「MAGICAL CODE」対象

MAGICAL PRICE盤【CD】

UPCH-29497 1,800円（税抜）/ 1,980円（税込）

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き)/2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外

●CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」ほか全19曲収録予定

●初回限定盤・映像収録内容

Studio Session Live #4

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定

Blu-ray/DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

通常盤【Blu-ray】

UPXH-20146 6,000円（税抜）/ 6,600円（税込）

※「MAGICAL CODE」対象外

通常盤【2DVD】

UPBH-20335/6 5,500円（税抜）/ 6,050円（税込）

※「MAGICAL CODE」対象外

●収録内容

＜Opening＞

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

＜Interlude＞

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

●特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”

●特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”

チェーン別オリジナル特典

「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容

・Harmony全10公演、それぞれの日程別ライブ写真を使用した、A3 クリアポスター

■UNIVERSAL MUSIC STORE A3クリアポスター Type-A 10.05

■MGA OFFICIAL STORE A3クリアポスター Type-A 10.05

■TOWER RECORDS A3クリアポスター Type-B 10.06

■HMV A3クリアポスター Type-C 10.09

■＠Loppi A3クリアポスター Type-C 10.09

■TSUTAYA A3クリアポスター Type-D 10.10

■Amazon.co.jp A3クリアポスター Type-E 10.15

■楽天ブックス A3クリアポスター Type-F 10.16

■セブンネットショッピング A3クリアポスター Type-G 10.30

■Neowing/CD JAPAN A3クリアポスター Type-H 10.31

■新星堂WonderGOO A3クリアポスター Type-I 11.19

■応援店 A3クリアポスター Type-J 11.20

「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」

初回生産限定盤【CD+Blu-ray+GOODS】

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29493 20,000円（税抜）/ 22,000円（税込）

◎「MAGICAL CODE」配布対象

初回生産限定盤【CD+DVD+GOODS】

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29494 19,500円（税抜）/ 21,450円（税込）

◎「MAGICAL CODE」配布対象

●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細

「10」 LPサイズフォトポスター (13枚)

「10」 ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

「10」 CDディスプレイスタンド

「10」 スラップ式ラバーバンド

「10」 レンチキュラーフォトカード

MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -

『10』特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

【7月8日(火)夜6時30分 公開予定】

Mrs. GREEN APPLE 10周年記念生配信「Mrs. NEWS10」

https://www.youtube.com/watch?v=oVi3briHBsg

【Mrs. GREEN APPLE PROFILE】

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日(水)に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。

デビュー10周年を迎える2025年は、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にベストアルバム『10』のリリース、7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万人動員予定のライブ、また全国の商業施設とコラボレーション、全国での展覧会、2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。2025年最初の新曲として、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」を1月20日(月)にリリースしたばかり。

【Mrs. GREEN APPLE INFO】

・Mrs. GREEN APPLE Official Website

https://new.mrsgreenapple.com/

・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube

https://www.youtube.com/@MrsGREENAPPLE_Official/videos

・Mrs. GREEN APPLE Official X

https://x.com/AORINGOHUZIN/

・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram

https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja

・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok

https://www.tiktok.com/@mga_band_official

・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook

https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial

【Official Instagram】

大森元貴 https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

若井滉斗 https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/

藤澤涼架 https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/