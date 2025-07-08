8月28日(木)「ミリ波・テラヘルツ波の電波吸収体・電磁波シールドの設計と評価法」Zoomセミナーを開講予定
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「電波吸収体・シールド」の「設計・評価・アプリケーション」についての講座を開講します。
5G/Beyond 5G時代の高周波設計に向けた、電波吸収体・シールドの設計と評価についてミリ波からテラヘルツ波まで解説します。
ミリ波通信の課題と対策、低損失材料やノイズ対策、FSS、メタマテリアル応用まで含めた最先端技術も紹介します。
材料開発・EMC対策・ミリ波実装に関わる技術者に必須の知識を網羅した講座です！
Live配信・WEBセミナー講習会 概要
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テーマ：ミリ波・テラヘルツ波の電波吸収体・電磁波シールドの設計と評価法【アーカイブにて別日視聴可能】
開催日時：2025年08月28日(木) 13:00-17:00
アーカイブ視聴：9/1～9/30の期間内にアーカイブ視聴可能
参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定
URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f05b1be-19a5-6dc2-8137-064fb9a95405
WEB配信形式：
WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
詳細は、お申し込み後お伝えいたします。
セミナー講習会内容構成
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(元)大阪公立大学 客員教授／防衛大学校 名誉教授：山本 孝 氏
本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題
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１.基本的な電気回路
２.高周波回路
３.高周波測定技術
４.ミリ波技術
５.ミリ波材料
６.FSS手法
下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）
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【講演主旨】
下記の目的を明確にし、最適方法を見つけて設計するプロセスを解説します。
１.5G/6G ２.電波シールドか電波吸収か ３.遠方界か近傍界か ４.電気的等価回路かFDTDか
５.低周波か高周波か
【プログラム】
1. 5G/beyonnd5Gの世界
1.1 移動通信システムの進化
1.2 そもそも，５Gとは
1.3 中国の５G事情/アフリカの５G事情
2. ミリ波実現のための高周波対策
2.1 ミリ波の空間伝搬ロス
2.2 ミリ波レーダ
2.3 ミリ波通信モジュール
2.4 PackageはLCP/LTCC/フッ素樹脂か
2.5 低損失材料マップ/高周波基板
2.6 高周波基板用フッ素樹脂の改良/高周波特性（誘電率と誘電損失）
2.7 フィルタ―(ノイズ除去)の変遷
2.8 EMI, EMS, EMC
2.8 ノイズ対策部品/LC フィルタ―/LTCCを用いたLCフィルター
2.9 Substrate Integrated Waveguide Filter (SIW)の基礎から実施例
3. 電波吸収体設計と評価
3.1 測定方法の適応周波数範囲
3.2 単層電波吸収体の誘電率・透磁率の測定法(TEM波)
3.3 単層電波吸収体の反射減衰量の測定法(TEM波)
3.4 単層電波吸収体のTE波,TM波,円偏波 反射減衰量の斜入射特性
3.5 2層単層電波吸収体の電波吸収特性
3.6 プリント基板の伝送線路の損失
4. ミリ波の誘電率・透磁率測定法
4.1 ミリ波帯の誘電率・透磁率の測定法分類
4.2 自由空間法によるミリ波帯の誘電率・透磁率の測定法
4.3 自由空間法によるミリ波帯の誘電率測定法
4.4 空間を伝搬する電磁波，電磁波の入射・反射
5．電波シールドの基礎と評価
5.1 ロッドアンテナとループアンテナの電磁界と波動インピーダンス
5.2 シェルクノフの式/反射損失、吸収損失の導出
5.3 遠方界のシェルクノフの式導出
5.4 近傍界のシェルクノフの式導出
5.5 反射損失，吸収損失，
5.6 近傍界の磁界源近傍のシールド効果の改善
5.7 ワイヤーメッシュのシールド効果
6.シールド特性評価法（遠方界と近傍界）
6.1 KEC法（近傍界）
6.2 ストリップライン法（Rtp・近傍界）
6.3 近傍電磁界プローブ法(近傍界）
7.電波吸収特性設計と評価
7.1 ミリ波電波吸収体の設計
7.2 広帯域(MHz～ミリ波)電波吸収体の設計と特性評価
8.周波数選択（FSS）による電波シールドから電波吸収体への展開
8.1 周波数選択表面（FSS）とは，メタマテリアルとの類似性
8.2 ループフィルタ―特性，ループスロット型フィルター特性，ダブルスクウエア―ループ特性
8.3 FSSの形状変化，Multi-layer FSSへ
8.4 2重メタル表面(メタマテリアル)を用いたMHz帯吸収体(Landy)
8.5 2重メタル表面(メタマテリアル)を用いたTHz帯吸収体(Tao)
8.6 2重メタル表面(メタマテリアル)を用いたMHｚ帯電波吸収体の設計（FDTD法、我々）
株式会社AndTechについて
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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、
幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。
弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。
クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。
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株式会社AndTech 技術講習会一覧
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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。
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本件に関するお問い合わせ
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株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）
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以 上