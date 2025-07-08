ナイジェル・ケーボンがAW25 デジタルカタログを公開！
株式会社 OUTER LIMITS
今季のシーズンテーマは"1950's Post-War European Dress"
1950年代の映画スターたちによって広まったカジュアルでリラックスしたスタイルにフォーカスしています。
戦後のスタイルを体現した人たちに注目し、三船敏郎やポール・ニューマンといったスターたちがインスピレーションの源となっています。
詳細はナイジェル・ケーボンホームページよりご覧ください。
<デジタルカタログ>
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