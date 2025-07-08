【自社調査】ネット通販売上高ランキング上位30社のうち、3社に1社がZETA製品導入 (2025年7月時点)
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社日本流通産業新聞社発行『日本ネット経済新聞』(6月12日号)のネット通販売上高ランキングTOP545をもとに自社調査を行いました(2025年7月時点)。その結果について以下の通りお知らせいたします。
＜参考記事＞
・掲載媒体名：日本ネット経済新聞
・掲載日 ：2025年6月12日号
・発行元 ：株式会社日本流通産業新聞社
・Web版 ：https://netkeizai.com/articles/detail/14882 (2025年6月16日配信)
今回のネット通販売上高ランキングでは、花王株式会社/株式会社アンドエスティ/株式会社丸井/株式会社ヤマダデンキなどさまざまな業界の「ZETA CXシリーズ」導入企業30社がランクインいたしました。
ランクイン企業では業界を問わず、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されているケースが最も多く、次いでレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」の導入が多いという結果となりました。これらの製品によりサイト内のUXを高め、ひいては購入意欲の向上に貢献しています。
また、ランクイン企業の取扱商品ジャンルは「アパレル」「家電」「日用品」「総合」など多岐にわたっており、特定の分野にとどまらず幅広い業界での導入が進んでいます。
さらに、ネット通販売上高ランキングTOP30のうち3社に1社が「ZETA CXシリーズ」を導入しており、各業界を牽引する大手企業での活用が広がっていることがうかがえます。
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【公式SNS】
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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
生成AI検索最適化サービス ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
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レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売