スタートアップ支援の新規事業「静岡県ファンドサポート事業」認定ベンチャーキャピタルの公募開始
静岡県１ 要旨
２ 事業概要
３ 認定ＶＣの公募について
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/602_1_6b2bbc9158de940958c10a12840f79b4.jpg?v=202507090255 ]
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４ ＶＣ向け説明会
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/602_2_78a41504037fdcfa4237984724a3dbb9.jpg?v=202507090255 ]
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県では、スタートアップ（ＳＵ）の資金調達を支援するため、県が認定したベンチャーキャピタル（ＶＣ）から出資を受けたＳＵに対して交付金を交付する「静岡県ファンドサポート事業」を今年度新たに実施します。
ＳＵの公募に先立ち、７月８日(火)から８月15日(金)まで、認定ＶＣの公募を行います。また、７月16日(水)にはＶＣ向けの説明会を開催します。
２ 事業概要
＜スケジュール（予定）＞
＜事業スキーム＞
３ 認定ＶＣの公募について
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/602_1_6b2bbc9158de940958c10a12840f79b4.jpg?v=202507090255 ]
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４ ＶＣ向け説明会
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/602_2_78a41504037fdcfa4237984724a3dbb9.jpg?v=202507090255 ]
※ 説明会は後日アーカイブ配信を予定しています。
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