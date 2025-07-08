【埼玉県】「令和7年度彩の国埼玉環境大賞」募集開始
環境保全に関する意識の醸成や行動の促進を図るため、脱炭素・循環型社会の実現につながる活動や、身近な自然の保全活動などを行う個人、団体、事業者等を「彩の国埼玉環境大賞」として知事が表彰します。
令和7年度は、本日から9月30日（火曜日）まで取組を募集します。皆さんの積極的な御応募をお待ちしています。
1 応募対象
- 県民部門 ：県内で活動する各種団体（NPO法人、一般社団法人等含む）
県内に在住する個人
- 事業者部門：県内に事業所を有する営利法人等 ※自薦、他薦は問いません。
以下の応募書類を電子メール又は郵送で県環境政策課へお送りください。
- 応募用紙
- アピール資料
- その他参考資料
詳細は県ホームページを御覧ください。
令和7年度彩の国埼玉環境大賞の候補者募集
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyoutaisyou-bosyuu.html
3 応募締切
令和7年9月30日（火曜日）消印有効
※電子メールの場合は令和7年9月30日（火曜日）23時59分まで
4 表彰の種類
大賞 ：県民・事業者部門で各1組程度
優秀賞：県民・事業者部門で合わせて10組程度
奨励賞：選定数の定めなし
※受賞者は、彩の国埼玉環境大賞審査会による審査を経て知事が決定します。
※受賞者には、賞状及び副賞を贈呈します。
5 スケジュール
審査会 ：令和7年11月
受賞者決定：令和8年1月
表彰式 ：令和8年2月
6 主 催
埼玉県・株式会社テレビ埼玉・埼玉県地球温暖化防止活動推進センター
参考 昨年度の受賞状況
昨年度は62組（県民部門34組、事業者部門28組）の応募者のうち、大賞2組、優秀賞11組、奨励賞5組の計18組が受賞しました。
受賞者及び取組内容の詳細は、県ホームページを御覧ください。
令和6年度彩の国埼玉環境大賞受賞者の決定
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/r6kannkyou.html
【問い合わせ先】
環境部 環境政策課 企画調整・環境影響評価担当
直通 048-830-3019
E-mail: a3010-08@pref.saitama.lg.jp