¥â¥Ç¥ë Ì¤Íè¥ê¥Ê¤µ¤ó°¦ÍÑÉÊ½ÐÅ¸¡¢½Û´Ä·¿Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥Õ¥ê¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø𝙇𝙞𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙧𝙖𝙞¡Ç𝙨 ¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥ó¥É𝙋𝙊𝙋 𝙐𝙋 𝙎𝙃𝙊𝙋¡Ù¤ò¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£¤¬±þ±ç
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÆ¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÖSOY PROTEIN beauty ～¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£～¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè¥ê¥Ê¤µ¤ó¼çºÅ¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø𝙇𝙞𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙧𝙖𝙞¡Ç𝙨 ¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥ó¥É𝙋𝙊𝙋 𝙐𝙋 𝙎𝙃𝙊𝙋¡Ù¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤´Íè¾ì¼Ô¤¬¡¢¿·ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤â¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢½Û´Ä¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¥ê¥Ê¤µ¤ó°¦ÍÑÃæ¸ÅÉÊ ¡ÊÍÎÉþ¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢·¤¡¢ËÜ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡Ë ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¨¥à¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Øomamori¡Ù¤ÎÂÐÌÌÈÎÇä¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¹¶·¤Ê¥Õ¥ê¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤ªÇÛ¤ê¤·¤¿¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ÏÁ´Éô¤Ç£³¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¡£ÆÃ¤Ë¡ÖSAKEÌ£¡×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥ïー¥É2024¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢µþÅÔÍìÃæÍ£°ì¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¼òÂ¤¤È¤Î¶¨Æ±³«È¯¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤¹¤ë¼òÇô¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÎSAKEÌ£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
±¦¾å¤¬SAKEÌ£¡¢¼êÁ°º¸¤¬¤¬¥·¥Ê¥â¥óÌ£¡¢¼êÁ°±¦¤¬¤¤ÊÊ´Ì£¡£
£±¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÃÏµå¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡Ö½Û´Ä¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹É¬Í×¤Ê¤³¤È¡£Ì¤Íè¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼ñ»Ý¤Ø»¿Æ±¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀèÃå½ç¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¤´±ï¤¬¡¢½Û´Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¤Íè¥ê¥Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1999Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£3ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
10Âå¤Îº¢¤ËÀÝ¿©¾ã³²¤ÈÝµ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸¤¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ëHSP¤Îµ¤¼Á¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊýË¡¤ÇÆñÉÂ¤â¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Ä¶¡¦Æ°Êª¡¦·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤»ëÅÀ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÀ¤³¦¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë°Ù¤Ëº£¼«Ê¬¤¬¿Ô¤¯¤»¤ë¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤è¤ê¡ÖLove¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.instagram.com/lina3336/
¡ØSOY PROTEIN beauty ¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£¡Ù
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Food / Inner Care¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÀÝ¼è¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ëÂçÆ¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¡¢ÍÏ¤±¤ä¤¹¤µ¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹ØÆþ¡Û
BEAUTY CELLAR ONLINE
https://www.hollywood-jp-online.com/view/category/ct498
¡Ú5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦︎ Ê¢»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡ªÂçÆ¦Í³Íè¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¾Ã²½µÛ¼ý
¡¦︎ ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡¢Ãå¿§ÎÁ¡õ¹áÎÁ¡õÇòº½Åü¡õ¥ß¥ë¥¯¡õÊÝÂ¸ÎÁ
¡¦︎ 7¼ï¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤È88¼ï¤Î¿¢ÊªÈ¯¹Ú¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç
¡¦︎ Îä¤¨¤Ë´ò¤·¤¤¡¢¥¦¥³¥óËö¡¦ÅÄ¼·¿Í»²Ëö¡¦¥·¥È¥ë¥ê¥ó¡¦¥Ø¥¹¥Ú¥ê¥¸¥óÇÛ¹ç
¡¦︎ Ï·ÊÞ²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÈþÍÆ¸ú²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó
»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢´Ö¿©¤ä¿²¤ëÁ°¡¢¿©»ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë»þ¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¤«¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆýÅü¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ç¤ªÊ¢¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¤Ë¤âºÇÅ¬¡£ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë·ò¹¯°Ý»ý¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ÏÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·ò¹¯¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÁÏÂ¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ2020¼õ¾Þ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥ïー¥É2021¼õ¾Þ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥ïー¥É2022¡¢2024¼õ¾Þ¡£100¡ó¿¢ÊªÀ¤ÎÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿½÷À¤Ë´ò¤·¤¤ÂçÆ¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ì¥®¥å¥éー¡¡200g¡ÊÌó10¿©Ê¬¡Ë3,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¡20£ç¡Ê1¿©Ê¬¡Ë¡¡421±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¤¤ÊÊ´Ì£
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤ÎÍ¥¤·¤¤¤¤ÊÊ´Ì£¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ìー¥Ðー¡£ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë´ò¤·¤¤¥Þ¥ó¥¹¥êー600£ç¡ÊÌó30¿©Ê¬¡Ë¡¡²Á³Ê9,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥â¥óÌ£
À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¤Ë¹ÈÃã¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£Îä¤¨¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£SAKEÌ£
µþÅÔÍìÃæÍ£°ì¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¼òÂ¤¤Î¡¢µþÅÔ¹ÚÊì¡Öµþ¤Î¶×¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡ÖæÜ³ÚÂè½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¤òÂ¤¤ëºÝ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼òÇô¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç½Ð¤ë¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤ò°µºñ¤·¤¿¸å¤Ë»Ä¤ëÇò¿§¤Î¸Ç·ÁÊª¡£¼òÊÆ¤ò¾úÂ¤¤¹¤ë¤È½ÅÎÌÈæ¤ÇÌó25%¤Û¤É¤Î¼òÇô¤¬¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¤Ë¤è¤ë¤È¿åÊ¬¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡¦³¥Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¥Ú¥×¥Á¥É¡¦¥¢¥ß¥Î»À¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¹í¶Ý¡¦¹ÚÊì¡¦¹ÚÊì¶ÝÍ³Íè¤Î¦Â¡¾¥°¥ë¥«¥ó¡¢ÍÕ»À¤Ê¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@soyprotein_beauty
#¥½¥¤¥×¥í¥Ó¥åー¥Æ¥£ #ÈþÍÆ #·ò¹¯
#¥×¥í¥Æ¥¤¥ó #¥×¥í¥Æ¥¤¥ó½÷»Ò #¥½¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó #¥½¥¤¥×¥í
#protein #beauty #healthy¡¡#myfirstprotein #soyproteinbeauty