【一律999円！】旅行ガイドブック「地球の歩き方」の電子書籍が999円（税込）で買えるセールを開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、『地球の歩き方 電子書籍 999円セール』を2025年7月8日（火）から7月14日（月）までの7日間開催いたします。

期間中は対象の電子書籍200点以上が、一律999円（税込）で購読できます。

■旅行ガイドブックの定番「地球の歩き方」の電子書籍が、999円で読める！

1979年から発行を続け、世界160の国と地域を網羅する旅行ガイドブック「地球の歩き方」の電子書籍が、999円（税込）で購読できるセールを初開催！

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この夏「地球の歩き方」を読んで、旅に出かけませんか？

【おもな電子ストア情報】

◎Amazon（Kindle）：https://www.amazon.co.jp/b?node=201401379051

◎Amebaマンガ：https://dokusho-ojikan.jp/campaign/detail/46495

◎auブックパス：https://bookpass.auone.jp/campaign-detail/?id=78892

◎BOOK☆WALKER：https://bookwalker.jp/campaign/42066/

◎DMM.com：https://book.dmm.com/list/campaign/gP2A3va1grOWg5yR0Lfr0ffcFg8JAIG,5IG13dHmi9Pmyg__/

◎honto：https://honto.jp/

◎Kinoppy：https://k-kinoppy.jp/gakken/arukikata_250708/webkinoppy/

※iOSサイトのみ一律1,000円（税込）での販売

◎Reader Store ：https://ebookstore.sony.jp/

◎yodobashi.com ：https://www.yodobashi.com/category/151007/

【おすすめのガイドブック】＜電子版＞

《海外》『A07 パリ＆近郊の町 2024～2025』

▶定価：2,200円（税込）⇒⇒割引価格：999円（税込）

▶https://hon.gakken.jp/book/2080204600

『D21 ベトナム 2025～2026』

▶定価：2,090円（税込）⇒⇒割引価格：999円（税込）

▶https://hon.gakken.jp/book/2080225500

『E02 エジプト 2025～2026』

▶定価：2,530円（税込）⇒⇒割引価格：999円（税込）

▶https://hon.gakken.jp/book/2080227900

《国内》『J00 日本 2023～2024』

▶定価：3,300円（税込）⇒⇒割引価格：999円（税込）

▶https://hon.gakken.jp/book/2080171500

『J05 北海道 2023～2024』

▶定価：2,200円（税込）⇒⇒割引価格：999円（税込）

▶https://hon.gakken.jp/book/2080182200

『【電子限定特典付き】地球の歩き方 ムーJAPAN ～神秘の国の歩き方～』

▶定価：2,420円（税込）⇒⇒割引価格：999円（税込）

▶https://hon.gakken.jp/book/2080215300

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開