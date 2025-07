日本と世界のあいだに”新しいきっかけ”を生み出す東京発ショーケース＆カンファレンス・フェスティバル「CUEW（キュー）」 出演者発表！

株式会社SHIN

株式会社SHIN(本社:東京都港区、代表:野村優太)は、日本と世界のあいだに”新しいきっかけ”を生み出す東京発ショーケース&カンファレンス・フェスティバル「CUEW(キュー)」は、2025年8月18日(月)・19日(火)の2日間にわたり、渋谷のXXI / FOWSにて開催いたします。

CUEWは、「A CUE for the NEW. A NEW for the CUE.」をスローガンに掲げ、国内外の多様な"音楽人"が集い、ライブパフォーマンス・カンファレンス・ネットワーキングを通じて、日本と世界のあいだに「新しいきっかけ」を生み出すショーケース&カンファレンスフェスティバルです。

CUEW SHOWCASE & CONFERENCE TOKYO 2025 SUMMER 出演者一覧(50音順)

“CUEW(キュー)”とは…

CUEW SHOWCASE&CONFERENCE TOKYO 2025 SUMMER 出演者一覧- AJATE- 荒谷翔大(Solo set)- EYRIE- Kan Sano(Band set)- 北村蕗- showmore(Band set)- soraya- NIKO NIKO TAN TAN- んoon- HUGEN- 藤原さくら- モノンクル(Duo set)- YAMORI- 幽体コミュニケーションズ- LAUSBUB

国内外の音楽関係者の交流の場として、国境も言葉も超え、多様な才能と出会いが交わる『あたらしい成長と発見の場』。そして、学びと出会いが交わることで、多様な価値観や才能、アイデアが自然につながり合う『きっかけ』が生まれる場となり、アーティストとビジネスの成長、そして豊かな未来へ続く新たな可能性を共につくり出します。

記念すべき第1回目となる「CUEW SHOWCASE & CONFERENCE TOKYO 2025 SUMMER」には、国内から多様なジャンルのアーティスト、そして国内外の音楽業界のキーパーソンたちが集結。

16組の日本国内の注目アーティストたち、国際交流基金のサポートのもと招へいされた8名の海外音楽プロフェッショナル(デリゲーツ) が参加し、ショーケースライブを通じて日本の才能が世界へ羽ばたく新しいきっかけをつくり、カンファレンスでは国際的な知見・ネットワークを共有します。

【PROGRAM(プログラム)】

カンファレンス:国内外の音楽業界キーパーソンによる、トークセッション・パネルディスカッションを実施。最新トレンド、海外展開、国際的なコラボレーションやネットワーキングをテーマに、リアルな知見とインスピレーションを共有。

ショーケースライブ:海外・国内の音楽関係者に直接パフォーマンスを届けることで、次なるチャンスへのきっかけを生み出します。

【DELEGATES / デリゲーツ(国外音楽関係者)一覧】

・インドネシア / Java Jazz Festival(https://www.javajazzfestival.com/)(フェスティバル)/ Dewi Gontha

・チェコ / Colours of Ostrava(https://www.colours.cz/en/)(フェスティバル) / Filip Kostalek

・オーストラリア / RISING(https://2025.rising.melbourne/)(フェスティバル) / Hayley Percy

・インド / MusiConnectAsia (フェスティバル)/ Kaushik Dutta

・エジプト /She Arts Festival(https://www.eunicegypt.org/archives/event/she-arts-festival-2024), Cairo International Jazz Festival(https://cairojazzfestival.com/)(フェスティバル) / Neveen Kenawy

・タイ / Maho Rasop(https://mahorasop.com/),Bangkok Music City(https://bangkokmusiccity.com/)(フェスティバル)/ Sarun Pinyarat

・フランス / Rio Loco(https://rio-loco.org/)(フェスティバル) / Vincent Lasserre

【ABOUT(概要)】

イベント名:CUEW SHOWCASE & CONFERENCE TOKYO 2025 SUMMER

日程:2025年8月18日(月)・19日(火)

時間:カンファレンス 13:00 - 17:00

ショーケースライブ 17:30 オープン / 18:00 スタート

カンファレンス会場:SHIBUYA XXI

カンファレンス詳細:7月中旬頃発表予定



ショーケースライブ会場:SHIBUYA FOWS & SHIBUYA XXI

ショーケースライブ出演者:AJATE / 荒谷翔大(Solo set) / EYRIE / Kan Sano(Band set)/ 北村蕗 / showmore(Band set)/ soraya / NIKO NIKO TAN TAN / んoon / HUGEN / 藤原さくら / モノンクル(Duo set) / YAMORI / 幽体コミュニケーションズ / LAUSBUB

一般チケット:

Day1: https://eplus.jp/sf/detail/4351660001-P0030001

Day2: https://eplus.jp/sf/detail/4351670001-P0030001



主催:独立行政法人国際交流基金(https://www.jpf.go.jp/)、CUEW実行委員会(合同会社KOKICIK / 株式会社SHIN)

協力:microAction



WEB:CUEW.jp(https://cuew.jp/) 問い合わせ:info@cuew.jp

Instagram:https://www.instagram.com/cuew.jp/

X(Twitter):https://x.com/cuew_jp

【ステートメント】

A CUE for the NEW. A NEW for the CUE.

音楽・カルチャー・ビジネスが交差するCUEWでは、

国内外の多様な“音楽人“の交流を生み出します。

アーティストたちが未来に踏み出すスタートラインに立ち、

業界におけるプロフェッショナルが次なる可能性を見出し、

音楽を愛するすべての人々がまだ見ぬ才能に出会います。



わたしたちは、新しいスタンダードを共に育み、

個性と才能が魅力的に評価されるための

持続的な学び・挑戦・つながりを実現します。

そして「日本から世界へ」という夢が、特別な人のものではなく、

もっとリアルで手の届く、近い未来になるように、

ひとつひとつの “CUE” (きっかけ) を形にしていきます。

どんな大きな変化も、はじまりは小さな“きっかけ“から。

ここで始まるたくさんのきっかけが、

未来を動かす変化になっていくことを、私たちは信じています。

CUEW実行委員会

【ABOUT CUEW】

CUEWは、日本やアジアのすべてのアーティストの才能を

世界へ発信するプラットフォームです。



日本やアジアのアーティストたちがキャリアの転換となるきっかけを掴み、

未来のヘッドライナーへと成長できる新しい場を提供していきます。





さらには、世界中の“音楽人“の発信・交流の拠点となる

グローバルプラットフォームへと成長していきます。