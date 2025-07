【第1弾講演者発表！】標準化と品質管理全国大会2025

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、標準化と品質管理の関係者が一堂に会する、年に1度の祭典『標準化と品質管理全国大会』を2025年10月14日(火)に開催いたします。場所は東京・永田町の都市センターホテル。今年のテーマは「持続可能な未来社会をデザインする― 実現のカギはルールメイキングとデジタル革新」です。

また、地区大会は全国7か所で開催いたします。

全国/地区いずれの大会も、お申込み特典として、後日、全国大会の講演動画を無料でご視聴いただけますので、どうぞ今からスケジュールの確保をお願いいたします。

本年10月の産業標準化推進月間は、注目のイベントが目白押しです。どうぞご期待ください。

☆標準化と品質管理全国大会2025 講演者☆

本年も昨年同様、午前中に基調講演を、午後に個別講演とパネルディスカッションを行う二部構成となっています。第一弾の今回は、その中から6名を発表いたします(都合により、講演者や講演内容に変更が生じる場合がございます)。

★大阪・関西万博を通じての国際標準化連携の仲間づくりと日本のリーダーシップ★【基調講演】

一般社団法人セーフティグローバル推進機構(IGSAP) 理事

藤田 俊弘 氏

国際標準化活動を通じて日本発の産業創成を実現するためには、オープン&クローズ戦略の「オープン」の範囲を可能な限りグローバルに拡大することが重要と考えます。そこで「安全・健康・ウェルビーイング」分野における次世代産業創成を日本リードで推進する起爆剤となるように、多くの国際機関・企業と連携して大阪・関西万博で実行したGISHWの活動内容を報告します。

※GISHWは、Global Initiative for Safety, Health, and Well-being at EXPO2025 and beyondの略称

★品質保証の視点から考える- TQMによる経営基盤の強化★【基調講演】

一般社団法人品質工学会 代表理事 会長

コマツ 技術顧問

佐藤 吉治 氏

これまで以上に不確実性が増し、企業にとって厳しい経営環境が続いている昨今。このような困難な時期にこそ、改めてTQM(総合的品質管理)の重要性を再認識すべきと考えています。私は建設機械メーカーの品質保証本部長として全部門の品質管理を統括する中で、企業体質や経営者に求められる姿勢について多くの知見を得ることができました。本講演ではその中で得た教訓について具体例を交え紹介します。

★AIの品質マネジメントと標準化について★

国立研究開発法人産業技術総合研究所 知財標準化推進部・標準化オフィサー

妹尾 義樹 氏

生成AIを含むAIの活用が話題となっていますが、一方で品質や安全性への不安が多様な応用分野での一層の普及を阻害しています。AIの品質マネジメントについての課題と、それを解決するための先端の取り組みについて、国際標準化の状況や欧州AI法制などの状況を含めて紹介します。また、生成AIを含むAIの品質マネジメントの方法論について、産業技術総合研究所機械学習品質マネジメントガイドラインの内容を中心に説明します。

★鉄鋼製品におけるカーボンニュートラル2050実現に向けたGXスチール市場形成の取り組み★

日本製鉄株式会社 技術総括部 部長代理

礒原 豊司雄 氏

鉄鋼業は2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、石炭から水素への還元材の転換、スクラップの高度利用などの大変革を迎えています。また、これらの技術革新を支援するため、削減実績量を配分したGXスチールの市場形成に向けた取り組みも官民で行われています。本講演では、これらの動向について、国内外の最新の動きを説明します。

★根本原因分析(RCA) - 人の不適切な行動とその未然防止活動★

筑波大学 システム情報系・教授

根本原因分析(RCA)の指針 原案作成委員会 委員

伊藤 誠 氏

事故・トラブル・不正が発生した場合又は発生する恐れがある場合、起因する個別の原因を見つけて取り除くことに加え、未然防止活動の弱さを追究し、その改善を図ることが大切です。このような分析は、根本原因分析(RCA)と呼ばれます。本講演では、日本品質管理学会規格としてまとめられたRCAの指針をもとに、人の不適切な行動に着目したRCAの考え方や方法について紹介します。

★「アソビへ懸ける品質は、世界を健やかに、賑やかにできる。」

タカラトミーグループの"アソビに懸ける品質"★

株式会社タカラトミー サステナビリティ推進室 室長

谷村 美奈 氏

「おもちゃ」における安心・安全な品質という枠にとどまらず、「アソビ」という体験を通して、社会性や倫理観、想像力や冒険心、感性やひととの絆まで届けられるものこそ、私たちが目指すべき“品質”です。そんなタカラトミーグループの“アソビに懸ける品質”が世界中のひとを健やかに、社会を賑やかにしていくことに繋がると信じています。その活動の一部を紹介します。

▼標準化と品質管理全国大会2025▼

▼標準化と品質管理地区大会2025▼

~標準化と品質管理大会とは~

標準化と品質管理を推進しようとする組織の経営者、管理者、技術者が一同に会し、講演・体験発表を通して、組織のグローバル化や製品・サービスの品質向上を図り、日本企業の国際競争力強化、安全・安心な社会の構築の一助となることを目的に、産業標準化推進月間である10月に毎年開催するものです。全国大会は1958年より、地区大会は1974年より開催されています。

過去の全国大会の様子

●日本規格協会グループ(JSA)について●

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格(ISO・IEC規格)、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定(QC検定)といった多様な事業に取り組んでおります。