【高級カーシェアサービス Drive Club Tokyo】　　７月中のご出発で最大３５％オフキャンペーン実施！

株式会社S-TWO

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Drive Club Tokyoは、今年6月オープンの高級車専門の会員制カーシェアリングサービス。

Rolls-Royce、Bentley、Maybach、Porsche、など、誰もが憧れるラグジュアリーカーをご提供しています。

先日終了したオープン記念キャンペーンのご好評完売につき、新たに夏の特別キャンペーンとして、2つのお得なプランをご用意しました。

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キャンペーン概要車種一例

【第一弾】初回限定キャンペーン！

7月出発のご予約で35％オフ！

対象：Drive Club Tokyoを初めてご利用される方

期間：2025年7月1日～7月31日 出発分

例：（当日料金）

・Porsche 911 Carrera GTS

通常\90,000 → \58,500

・Bentley Continental GTC

通常\70,000 → \45,500

第一弾キャンペーン

【第二弾】お盆は長期利用でお得に！

最大35％OFF！

詳細：当日ご利用の方25％OFF

1泊2日以上ご利用の方35%OFF

対象：すべての会員様

期間：2025年8月9日～8月17日 出発分

例：

・Rolls-Royce Cullinan

ハイシーズン価格

（当日）\360,000 → \270,000

（1泊2日）\660,000 → \429,000

・Nissan GT-R R34

ハイシーズン価格

（当日）\60,000 → \45,000

（1泊2日）\110,000 → \71,500

第2弾キャンペーン

【注意事項】

※キャンペーン割引は「車両本体代」にのみ適用されます。オプション（チャイルドシート・免責補償等）、その他付帯サービスには適用されません。

※価格は税込、保険料込です。

※ハイシーズン中は通常期より価格が変動いたします。

※台数には限りがございます。ご予約はお早めに。

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【ご予約について】

公式LINEまたはInstagramのDMにて承ります。

公式LINE：https://lin.ee/EKYbsIp

Instagram：https://www.instagram.com/drive_club_tokyo

会員登録は公式サイト（https://sawaauto.jp）よりご確認ください。

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【Drive Club Tokyoが選ばれる理由】

・ご要望に寄り添うフレキシブルな対応力

・スポーツカーからSUVまで取り揃える豊富なラインナップ

・完全会員制だからこそ実現する、徹底したプライバシー管理

・撮影やプロモーション利用にも対応

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【ご利用シーン例】

記念日やプロポーズのサプライズ演出SNSや動画制作向けの特別な素材撮影非日常を味わうプレミアムな週末ドライブ企業のVIP送迎やイベントプロデュース

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【会社概要】

Drive Club Tokyo（運営：株式会社S-TWO）

営業所：東京都江東区新木場3-4-8

公式サイト：https://sawaauto.jp

TEL：03-5534-6485

MAIL：info@sawa-two.jp