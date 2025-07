『【中小企業情シス向け】Microsoft 365のセキュリティを省リソースで強化する』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/kacoms-20250728/M1D



■中小企業も狙われる時代 セキュリティ対策は待ったなし

サイバー攻撃の対象は今や大企業だけでなく中小企業にも広がっています。標的型メールやランサムウェアなどの被害は身近な脅威となり、取引先や親会社からのセキュリティ強化要求も年々高まる一方です。しかし人手不足や属人的なIT運用、テレワーク端末の管理の限界など、対応すべき課題に現場は追いついていないのが実情です。





■セキュリティは強化したいが、選定で立ち止まっているセキュリティ対策の重要性は理解していても、「何を選べばよいか分からない」「対応する時間も人も足りない」 という声は多くの中小企業に共通しています。Microsoft 365のライセンスや外付けのセキュリティ製品は選択肢が多く、検討が進まないまま放置されているケースも少なくありません。その結果、現場では “分かっているのに動けない” 状態が続いています。■プランをアップグレードするだけ、簡単・最強の Microsoft 365セキュリティ強化術本セミナーでは、Microsoft 365のエントリープラン(Apps for business、Business Basic、Business Standard)を利用中の中小企業が抱える、「対策はしたいが手が回らない」「何を選ぶべきか分からない」といった現場の声に応える形で、 Business Premiumの活用法 をご紹介します。 Intuneによるデバイス管理、Defender for Businessによるエンドポイント保護が標準搭載 されており、追加製品の選定なしでセキュリティ強化が可能。しかも管理は 少人数でも“無理なく” 回せます。導入企業の具体的な事例とともに、社内提案しやすいポイントやコスト面の納得感も解説します。さらに、350社以上の支援実績を持つカコムスの導入・構築・運用サポートについても詳しくご紹介。製品選定から導入、運用、未利用機能の活用まで体系化された支援メニューで、初期導入から継続運用まで安心して任せられる点も大きな強みです。■こんな方におすすめ- Microsoft 365(Apps for business、Business Basic、Business Standard)を契約中で、セキュリティを見直したい中小企業の情シス担当者- 端末管理・情報漏洩対策に不安があるが、製品を選ぶ時間がない方- 経営層や親会社に「なぜ必要か」を説明できる材料を探している方- 少人数でも無理なく導入・運用できる現実的な方法を知りたい方- カコムスの実績あるサポートを活用して、安心して移行・強化したい企業様■主催・共催カコムス株式会社■協賛ダイワボウ情報システム株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

