にし阿波「ワカモノ×若手社会人」交流会　大学生、高校生等　参加者募集

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徳島県

8月20日（水）、8月26日（火）、にし阿波（美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）で働く若手社会人と、大学生、高校生などの交流会を行います！




徳島県西部総合県民局では、これから就職や進学など自分の将来を考え、決めていくワカモノの皆さんに、地域を支える企業の中で働いている社会人との交流を通じて、「地域で暮らし、働く」魅力を知っていただくため、今回の交流会を企画しました。


将来の「ヒント」を見つけに、ぜひ、ご参加ください！



開催概要


徳島県の特産品を製造・販売する事業者、にし阿波の観光を支える事業者、


地域のインフラに貢献する事業者等、


様々な業種の先輩社会人が一堂に会します。


＜参加予定業種＞製造業、観光、宿泊施設、介護、IT、建設業、小売・サービス業、地方自治体　など


　※参加企業は県ホームページに随時掲載しますので、下記のリンクからご確認ください。


　https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7304993/



【日時・場所・対象など】


美馬地域


　令和７年８月２０日（水）　14:00～15:30


　美馬市地域交流センター　「ミライズ」１階　活動のハコ


　（美馬市脇町大字猪尻西分１１６-１）



三好地域


　令和７年８月２６日（火）　14:00～15:30


　三好市地域みらい創発センター　「ミライケ」活動室　大


　（三好市池田町マチ２１８３）



対　象


　大学生、専門学校生、高校生など



参加費


　無料



【参加申し込みフォーム】


https://docs.google.com/forms/d/1sXinWd5bWJIQCRTFH0_iuOxDRtId624MQ4CBvkeyLEM/viewform?edit_requested=true




お問い合わせ


西部総合県民局地域創生観光部＜美馬＞ にし阿波振興担当


電話番号：0883-53-2396


FAX番号：0883-53-2433


メールアドレス：seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp