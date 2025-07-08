にし阿波「ワカモノ×若手社会人」交流会 大学生、高校生等 参加者募集
8月20日（水）、8月26日（火）、にし阿波（美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）で働く若手社会人と、大学生、高校生などの交流会を行います！
徳島県西部総合県民局では、これから就職や進学など自分の将来を考え、決めていくワカモノの皆さんに、地域を支える企業の中で働いている社会人との交流を通じて、「地域で暮らし、働く」魅力を知っていただくため、今回の交流会を企画しました。
将来の「ヒント」を見つけに、ぜひ、ご参加ください！
開催概要
徳島県の特産品を製造・販売する事業者、にし阿波の観光を支える事業者、
地域のインフラに貢献する事業者等、
様々な業種の先輩社会人が一堂に会します。
＜参加予定業種＞製造業、観光、宿泊施設、介護、IT、建設業、小売・サービス業、地方自治体 など
※参加企業は県ホームページに随時掲載しますので、下記のリンクからご確認ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7304993/
【日時・場所・対象など】
美馬地域
令和７年８月２０日（水） 14:00～15:30
美馬市地域交流センター 「ミライズ」１階 活動のハコ
（美馬市脇町大字猪尻西分１１６-１）
三好地域
令和７年８月２６日（火） 14:00～15:30
三好市地域みらい創発センター 「ミライケ」活動室 大
（三好市池田町マチ２１８３）
対 象
大学生、専門学校生、高校生など
参加費
無料
【参加申し込みフォーム】
https://docs.google.com/forms/d/1sXinWd5bWJIQCRTFH0_iuOxDRtId624MQ4CBvkeyLEM/viewform?edit_requested=true
お問い合わせ
西部総合県民局地域創生観光部＜美馬＞ にし阿波振興担当
電話番号：0883-53-2396
FAX番号：0883-53-2433
メールアドレス：seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp