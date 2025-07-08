毎日の家事をもっとラクに。あると便利な生活家電が、今だけのお買い得価格で登場。気になっていたあの一台を手に入れるなら、今がチャンス！
日本美的株式会社
セール期間：2025/7/8-2025/7/14
セール期間：2025/7/1-2025/7/14
セール期間：2025/7/8-2025/7/14
セール期間：2025/7/1-2025/7/14
セール期間：2025/7/8-2025/7/14
１.COMFEE' 電気ポット 電動お湯ポット 2.2L
セール期間：2025/7/8-2025/7/14
販売価格：5,990円
セール特価：4,790円
OFF率：20%
割引金額：1,200円
Link：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSYKWZ4?th=1
２.Comfee' ノンフライヤー 4L 大容量
セール期間：2025/7/1-2025/7/14
販売価格：7,980円
セール特価：5,593円
OFF率：30%
割引金額：2,387円
Link：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNFGQCG?th=1
３.COMFEE' クッキングヒーター IH式
セール期間：2025/7/8-2025/7/14
販売価格：4,990円
セール特価：3,990円
OFF率：20%
割引金額：1,000円
Link：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPSWSMPH?th=1
４.COMFEE' 扇風機 DCモーター リビング 静音
セール期間：2025/7/1-2025/7/14
販売価格：6,710円
セール特価：5,400円
OFF率：20%
割引金額：1,310円
Link：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZCRB8RB?th=1
５.COMFEE' 炊飯器 2合炊き
セール期間：2025/7/8-2025/7/14
販売価格：4,980円
セール特価：3,984円
OFF率：20%
割引金額：996円
Link：https://www.amazon.co.jp/dp/B08JG83DC1?th=1