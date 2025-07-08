Key To Combat(KTC)、Amazonプライムデーで4機種のホワイトゲーミングモニターを超特価販売！

KTC科技日本株式会社

この夏、ゲーミング環境をスタイリッシュに進化させるチャンスが到来！

Key To Combat(KTC)はAmazonプライムデーに合わせ、人気のホワイトカラーゲーミングモニター4機種を特別価格でご提供します。

さらにPR TIMESをご覧の方限定で、追加5%OFFクーポン【05KTCXPD】をプレゼント！このW割引で、スタイリッシュで高性能なゲーミング環境が驚きの価格で手に入ります。

🌟 プライムデー限定 ホワイトモデル特集

1. 27型 QD-MiniLEDホワイトモニター M27T6

通常価格：59,699円 → プライムデー価格：47,758円（20%OFF）

クーポン適用後：45,370円（総合24%OFF）

・WQHD 2560×1440解像度

・Mini LEDバックライト＆HDR1400

・量子ドット技術で148% sRGB

・180Hzリフレッシュレート

2. 27型 4K QD-MiniLEDホワイトモニター M27P6

通常価格：89,980円 → プライムデー価格：80,982円（10%OFF）

・4K UHD解像度(3840×2160)

・デュアルモード(320Hz/160Hz)

・Type-C 65W給電対応

・HDR1400＆145% sRGB

3. 27型 WQHDホワイトモニター H27E6

通常価格：45,980円 → プライムデー価格：36,979円（20%OFF）

クーポン適用後：35,130円（総合24%OFF）

・300Hz(OC 320Hz)超高リフレッシュ

・WQHD 2560×1440解像度

・Fast IPSパネル採用

・450cd/m²高輝度

4. 23.8型 ホワイトゲーミングモニター H24F8

通常価格：19,980円 → プライムデー価格：14,911円（25%OFF）

クーポン適用後：14,165円（総合29%OFF）

・190Hz(OC)超高リフレッシュレート

・1ms応答速度でeスポーツに最適

・HDR400対応で鮮やかな色彩表現

・スリムなホワイトフレームレスデザイン

PR TIMES読者限定特典

チェックアウト時にクーポンコード【05KTCXPD】を入力で、全モデルに追加5%OFF！

※他の割引との併用可能

※有効期限：2025年7月14日(月)23:59まで

ホワイトモデルが選ばれる理由

1️⃣ スタイリッシュなデザイン：どんなインテリアにも馴染む洗練されたホワイトカラー

2️⃣ 目を引く性能：高リフレッシュレート＆低遅延でeスポーツに最適

3️⃣ 安心の3年保証：長期使用でも安心の品質保証

「この夏、ゲーミングルームをスタイリッシュに進化させたい方へ」

ホワイトモデルの希少性と高性能を兼ね備えたKTCモニターが、プライムデー限定でお得に手に入ります。数量限定のため、お早めに！

販売情報・販売期間：2025年7月8日(火)～7月14日(月)・販売場所：Amazon.co.jp(https://amzn.to/4eIYrl1)限定・特典：全モデル3年保証付き

プレゼント企画開催

4K Miniled ゲーミングモニター M27P6 抽選で1名様にプレゼント！

リンク(https://x.com/ktc_jp_gaming/status/1942141165341757466)をクリックしてご参加ください！

メディア連絡先

会社名: 本社: 深圳KTC科技有限公司/日本事業部: KTC科技日本株式会社

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Amazonストア：https://amzn.to/4kArrgW

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