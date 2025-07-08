Key To Combat(KTC)、Amazonプライムデーで4機種のホワイトゲーミングモニターを超特価販売！
この夏、ゲーミング環境をスタイリッシュに進化させるチャンスが到来！
Key To Combat(KTC)はAmazonプライムデーに合わせ、人気のホワイトカラーゲーミングモニター4機種を特別価格でご提供します。
さらにPR TIMESをご覧の方限定で、追加5%OFFクーポン【05KTCXPD】をプレゼント！このW割引で、スタイリッシュで高性能なゲーミング環境が驚きの価格で手に入ります。
🌟 プライムデー限定 ホワイトモデル特集1. 27型 QD-MiniLEDホワイトモニター M27T6
通常価格：59,699円 → プライムデー価格：47,758円（20%OFF）
クーポン適用後：45,370円（総合24%OFF）
・WQHD 2560×1440解像度
・Mini LEDバックライト＆HDR1400
・量子ドット技術で148% sRGB
・180Hzリフレッシュレート
2. 27型 4K QD-MiniLEDホワイトモニター M27P6
通常価格：89,980円 → プライムデー価格：80,982円（10%OFF）
・4K UHD解像度(3840×2160)
・デュアルモード(320Hz/160Hz)
・Type-C 65W給電対応
・HDR1400＆145% sRGB
3. 27型 WQHDホワイトモニター H27E6
通常価格：45,980円 → プライムデー価格：36,979円（20%OFF）
クーポン適用後：35,130円（総合24%OFF）
・300Hz(OC 320Hz)超高リフレッシュ
・WQHD 2560×1440解像度
・Fast IPSパネル採用
・450cd/m²高輝度
4. 23.8型 ホワイトゲーミングモニター H24F8
通常価格：19,980円 → プライムデー価格：14,911円（25%OFF）
クーポン適用後：14,165円（総合29%OFF）
・190Hz(OC)超高リフレッシュレート
・1ms応答速度でeスポーツに最適
・HDR400対応で鮮やかな色彩表現
・スリムなホワイトフレームレスデザイン
PR TIMES読者限定特典
チェックアウト時にクーポンコード【05KTCXPD】を入力で、全モデルに追加5%OFF！
※他の割引との併用可能
※有効期限：2025年7月14日(月)23:59まで
ホワイトモデルが選ばれる理由
1️⃣ スタイリッシュなデザイン：どんなインテリアにも馴染む洗練されたホワイトカラー
2️⃣ 目を引く性能：高リフレッシュレート＆低遅延でeスポーツに最適
3️⃣ 安心の3年保証：長期使用でも安心の品質保証
「この夏、ゲーミングルームをスタイリッシュに進化させたい方へ」
ホワイトモデルの希少性と高性能を兼ね備えたKTCモニターが、プライムデー限定でお得に手に入ります。数量限定のため、お早めに！
販売情報・販売期間：2025年7月8日(火)～7月14日(月)・販売場所：Amazon.co.jp(https://amzn.to/4eIYrl1)限定・特典：全モデル3年保証付き
プレゼント企画開催
4K Miniled ゲーミングモニター M27P6 抽選で1名様にプレゼント！
リンク(https://x.com/ktc_jp_gaming/status/1942141165341757466)をクリックしてご参加ください！
メディア連絡先
会社名: 本社: 深圳KTC科技有限公司/日本事業部: KTC科技日本株式会社
公式サイト：https://jp.ktcplay.com/
Amazonストア：https://amzn.to/4kArrgW
担当者：Kitty
Eメール: marketing@ktc.cn
アフターサービスセンター：support@ktcplay.com
SNS
X：https://x.com/ktc_jp_gaming
Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/
YouTube：https://www.youtube.com/@KTC-Japan