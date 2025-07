ピラティスマシンブランド「MiyabiPilates」、“Life Tuning Days”イベントを協賛～心と身体を整える、新しいウェルネスの形をサポート～

MIYABI株式会社

上質な天然木を使ったピラティスマシンを展開する「MiyabiPilates(ミヤビピラティス)」(https://miyabipilates.jp/)は、2025年6月に東急プラザ渋谷で開催されたウェルネスイベント「SHIBUYA LIFETUNING journey」に協賛いたしました。

本イベントでは、ブランド特製の折りたたみ式ヨガマット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2D6ZFG8?th=1)を提供し、軽量で持ち運びしやすい機能性が高く評価されました。 また、本格的なマシンピラティスを体験できるブースも展開し、Miyabiの折りたたみ式リフォーマー(https://miyabipilates.jp/products/foldable-reformer)を使用したデモンストレーションが来場者の注目を集めました。

会場では参加者が記念に写真を撮る姿も見られました。イベントの現場

■「LIFE TUNING DAYS」(https://life-tuning-online.com/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacIzPblwcg6oAd8aywH117sj5tcm73cp-FSMX4Z1NqF5wNJ4ABO8qSl7sC6bg_aem_5vQIu3sKx7MNSCBHgY2G6Q)とは

「LIFE TUNING DAYS」は、“心・身体・社会を整える”をテーマに開催されるウェルネスイベントです。ヨガやピラティス、セルフケア、音楽、フードなど多彩なプログラムを通して、都市生活の中で自分自身と向き合い、より心地よいライフスタイルを見つけるきっかけを提供します。

心と身体をチューニングし、自分らしく生きることをサポートするこのイベントは、感度の高い参加者やウェルネスに関心のあるブランドからも注目を集めています。

イベント当日は、Miyabiの折りたたみ式ヨガマットを実際に使用し、多くの方にその使用感を体験していただきました。

■MiyabiPilatesが目指すもの

MiyabiPilates(https://miyabipilates.jp/)は、「日常に、上質な運動習慣を」というビジョンのもと、ピラティスマシンやヨガ・ピラティスに適した高性能のツールを開発しています。今回のイベントでは、コンパクトながら本格的なトレーニングが可能な折りたたみ式リフォーマーを使用したマシンピラティス体験ブースを展開。来場者の皆様には、Miyabiのリフォーマーの使用感や操作性、木の温もりを実際に体感していただきました。

来場者の皆様には、Miyabiの折りたたみ式リフォーマーをご体験いただきました。

また、ブースではBASI認定講師のNatsuki先生(https://www.instagram.com/pilates_nachan/)が直接デモンストレーションを行い、産前産後やリハビリ向けのピラティスに関する専門的知識も交えながら、折りたたみ式リフォーマーの魅力と可能性を丁寧に紹介しました。

Natsuki先生(https://www.instagram.com/pilates_nachan/)は、BASI Comprehensive Teacher Training Program修了のほか、Pilates for Injuries and Pathologies(リハビリのためのピラティス)やPilates through Pregnancy & Beyond(産前産後ピラティス)の資格も保有し、幅広いニーズに対応できる指導を行っています。

■ピラティスをもっと身近に、美しく

MiyabiPilates(https://miyabipilates.jp/)は、高品質なピラティスマシンに加え、高性能素材を活かしたヨガマットをラインナップ。ヨガやピラティスの練習時に快適で安全な環境を提供し、初心者からプロまで幅広く支持されています。

当日は、Natsuki先生が実際にデモンストレーションを行い、多くの方にその使い方をご紹介しました。

■今後の展望

MiyabiPilates(https://miyabipilates.jp/)では今後も、ウェルネスイベントやスタジオとのコラボレーションを通じて、ピラティスマシン(https://miyabipilates.jp/products/foldable-reformer)やヨガマットなどの製品をより多くの人へ届ける取り組みを進めてまいります。また、SNSやオンラインを活用した情報発信、ピラティス指導者との共創による体験の機会拡充にも力を入れてまいります。

導入事例やインストラクターとの取り組み、イベント情報などは、公式Instagram(@miyabireform)(https://www.instagram.com/miyabireform/)にて随時ご紹介しています。ご興味のある方はぜひフォローして、日々の“整えるヒント”を覗いてみてください。



【お問い合わせ先】

Miyabi株式会社 東京都渋谷区神宮前3丁目1ー30 H1O青山 608

公式サイト:https://miyabipilates.jp

Email:miyabi@miyabipilates.jp

Instagram DM:@miyabireform(https://www.instagram.com/miyabireform/)

MIYABI株式会社 広報担当:佐々木