【国立国際美術館】夏の体験型プログラムを開催

文化庁

国立国際美術館では、2025年7月から8月にかけて、子どもから大人まで幅広い世代がアートを楽しめる体験型プログラムを開催いたします。美術館をもっと身近に、もっと自由に楽しんでいただけるよう、さまざまな鑑賞プログラムをご用意しました。

開催プログラム詳細

■だれでもワイワイびじゅつかん

お一人、ご家族、お友達など、どなたでもご参加できる気楽な鑑賞プログラムです。美術館スタッフのサポートで、おしゃべりしながら展示室を自由に見て回ります。

・開催日時:2025年7月20日(日)14:00~15:00

・会場:地下1階講堂・コレクション展

・対象:どなたでも(小学生以下は保護者同伴)

・定員:10名(要事前申し込み・応募者多数の場合は抽選)

※要コレクション展観覧料。ただし、小学生以下の参加者の保護者、高校生以下および18歳未満、65歳以上、心身に障害のある方とその付添者1名、母子家庭・父子家庭の世帯員の方は無料(証明できるものをご持参ください)。

■こどもびじゅつあー

小学生低学年・中学年向けの対話による鑑賞プログラム。美術館スタッフや参加者同士で、作品の前で発見したこと感じたことをおしゃべりしながら鑑賞します。

・開催日時:2025年8月9日(土)11:00~12:00

・会場:コレクション展

・対象:小学1年生~4年生

・定員:10名(要事前申し込み・応募者多数の場合は抽選)

※保護者の同伴および見学不可

・申込締切:2025年7月31日(木)必着

■びじゅつあー

小学校高学年から中学生向けの対話による鑑賞プログラム。美術館スタッフや参加者同士で、作品の前で思ったこと、感じたこと、考えたことなどを話しながら鑑賞します。

開催日時:2025年8月9日(土)13:30~14:30

・会場:コレクション展

・対象:小学5年生~中学3年生

・定員:10名(要事前申し込み・応募者多数の場合は抽選)

※保護者の同伴および見学不可

・申込締切:2025年7月31日(木)必着

■だれでもびじゅつあー

年齢や背景を問わず、誰でも参加できる対話による鑑賞プログラム。美術館に来たことがある人もない人も、お一人でも、ご家族、お友達とでも気軽に参加してみてください。

・開催日時:2025年8月9日(土)15:30~16:30

・会場:コレクション展

・対象:どなたでも(小学生未満は保護者同伴)

・定員:10名(要事前申し込み・応募者多数の場合は抽選)

・申込締切:2025年7月31日(木)必着

※要コレクション展観覧料。ただし、小学生未満の参加者の保護者、高校生以下および18歳未満、65歳以上、心身に障害のある方とその付添者1名、母子家庭・父子家庭の世帯員方は無料(証明できるものをご持参ください)。

各プログラムのお申し込み・宛先

[申込方法]往復ハガキで、往信面に以下の必要事項をご記入の上、下記宛先までお申し込みください。

1)参加希望プログラム名

2)参加希望日時

3)参加希望者の氏名(ふりがな)と学年あるいは年齢

4)郵便番号・住所

5)電話番号

6)参加理由(簡単に)

7)必要な支援・配慮・事前に共有しておきたいこと

8)今回の情報の入手方法(当館HP、ちらし、インターネットのサイト名、SNSの種類など)

※返信面には必ずご住所とお名前をご記入ください。

※ご友人など、グループでのご参加を希望される場合は、必ず一枚の往復ハガキでお申し込みください。その際、参加希望者全員の必要事項をご記入ください。

※応募者多数の場合は抽選の上、結果を後日お知らせします。

※1枚のハガキで複数日、同日の別の回あるいは別プログラムにお申し込みすることはできません。同じ日の別の回あるいは別プログラムへのお申し込みについては、別のハガキでお申し込みください。



宛先:〒530-0005 大阪市北区中之島4-2-55 国立国際美術館

「○○○(○○○に希望プログラム名をお書きください)」係

こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!

開催日時:2025年8月2日(土)10:00~20:00(入場は19:30まで)

赤ちゃん、お子さんをお連れのみなさんに気兼ねなく展覧会をご覧いただける日です。ご家族やお友達とお話ししてもOK、赤ちゃんが泣いちゃってもOKです!この日は、地下2階「コレクション1」展をどなたでも無料でご観覧いただけます。また、地下3階「非常の常」展は高校生以下の方は無料でご観覧いただけます。

このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。

「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、こちら(https://odekake.artmuseums.go.jp/)からご覧いただけます。



Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation

こどもまんなか NMAO ファミリー☆デー!

詳細はこちら(https://www.nmao.go.jp/events/event/family_day_20250802/)

国立国際美術館 交通アクセスはこちら

https://www.nmao.go.jp/visit/admission/

お問い合わせ先

国立国際美術館

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-2-55

TEL:06-6447-4680(代)平日10時~17時

https://www.nmao.go.jp/