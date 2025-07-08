【錦糸町店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠錦糸町店～ 平日お得キャンペーン ～
【錦糸町店】 平日お得のキャンペーン
特別70分コース（ボディ50分＋ヘッド20分） 3,710円（税込み4,080円）
【店舗概要】もみの匠 錦糸町店（https://mominotakumi.com/shop_kinshicho.html）
住所：東京都墨田区江東橋3-14-10 山本ビル2F
錦糸町駅ロータリー。南口改札から徒歩30秒。1階セブンイレブンと三井住友銀行ディスペンサーの上2階です。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 錦糸町店」では 平日お得キャンペーンのキャンペーンを新たに打ち出しました。
「もみの匠 錦糸町店（https://mominotakumi.com/shop_kinshicho.html）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 錦糸町店です。
もみの匠 錦糸町店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 錦糸町店（https://mominotakumi.com/shop_kinshicho.html）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324310&id=bodyimage1】
錦糸町店の平日お得のキャンペーン
特別70分コース（ボディ50分＋ヘッド20分） 3,710円（税込み4,080円）
錦糸町駅ロータリー。南口改札から徒歩30秒。1階セブンイレブンと三井住友銀行ディスペンサーの上2階です。
リラクゼーションサロン もみの匠 錦糸町店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 錦糸町店
所 在 地：東京都墨田区江東橋3-14-10 山本ビル2F
電話番号：03-6659-5393
営業時間：10：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/kinshicho/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/kc/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
特別70分コース（ボディ50分＋ヘッド20分） 3,710円（税込み4,080円）
【店舗概要】もみの匠 錦糸町店（https://mominotakumi.com/shop_kinshicho.html）
住所：東京都墨田区江東橋3-14-10 山本ビル2F
錦糸町駅ロータリー。南口改札から徒歩30秒。1階セブンイレブンと三井住友銀行ディスペンサーの上2階です。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 錦糸町店」では 平日お得キャンペーンのキャンペーンを新たに打ち出しました。
「もみの匠 錦糸町店（https://mominotakumi.com/shop_kinshicho.html）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 錦糸町店です。
もみの匠 錦糸町店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 錦糸町店（https://mominotakumi.com/shop_kinshicho.html）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324310&id=bodyimage1】
錦糸町店の平日お得のキャンペーン
特別70分コース（ボディ50分＋ヘッド20分） 3,710円（税込み4,080円）
錦糸町駅ロータリー。南口改札から徒歩30秒。1階セブンイレブンと三井住友銀行ディスペンサーの上2階です。
リラクゼーションサロン もみの匠 錦糸町店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 錦糸町店
所 在 地：東京都墨田区江東橋3-14-10 山本ビル2F
電話番号：03-6659-5393
営業時間：10：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/kinshicho/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/kc/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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