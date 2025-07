「Her lip to」がプロデュースする期間限定アイスクリームショップが今年も登場！

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は、2025年7月19日(土)~8月17日(日)の約1ヶ月間、東京・六本木ヒルズ内のヒルズボックスにて<Her lip to Ice Cream -SUMMER CLUB->を開催いたします。

<今年のテーマは “SUMMER CLUB” 2種の新フレーバーも登場>

夏のワンシーンを彩るピンクのストライプが目を惹く空間で、暑い夏にぴったりのアイスクリームと共に、スペシャルな夏のひとときをお楽しみください。

ブランドのシグネチャーであるチェリーを使用したフレーバー「CHERRY BON BON」に加え、今年は2種の新作フレーバーが登場。見た目にも華やかなソフトドリンクやカクテルもご用意しております。

ICE CREAM

チェリーボンボンCHERRY BON BON

Her lip toのブランドシグネチャーであるチェリーと、しっとり濃厚でとろけるような口溶けの生チョコレートを使用し、ブランデーの香りがほのかに漂う大人なフレーバー

ミントチョコレートMINT CHOCOLATE

ミントの爽やかさを感じられるアイスクリームに細かくクラッシュした板チョコが織り成すパリパリとした食感と味わいがマッチしたフレーバー

レモンチーズケーキLEMON CHEESECAKE

すっきりしたレモンアイスクリームに、レモン果肉とゴロっと入った濃厚チーズケーキがとけあう、贅沢なフレーバー

バナナスパークルBANANA SPARKLE

完熟バナナのまろやかな甘さと、カラフルなスプレーを散りばめた、見た目も味わいも楽しいサマーフレーバー

クッキーアンドクリームCOOKIES & CREAM

北海道産バターミルクをたっぷりと使用したクリーミーなアイスクリームに、ビターなココアビスケットが加わり、豊かなコクとほろ苦さの絶妙なバランスのあるフレーバー

ピンクソルトキャラメルPINK SALT CARAMEL

ピンクソルトのほのかな塩味が、キャラメルの濃厚な甘さを引き立て、食べるたびに口の中に広がる複雑でリッチな味わいが楽しめるフレーバー

ストロベリーSTRAWBERRY

フレッシュな苺と濃厚なミルクの味わい。2種類の苺と、バターとミルクと砂糖で煮詰めたシロップをベースに合わせたフレーバー

ピスタチオPISTACHIO

口の中で広がる香ばしさとこっくり濃厚なピスタチオ素材本来の味わいを引き出すフレーバー

フランボワーズFRAMBOISE

甘酸っぱいフランボワーズそのままの味わいを活かした程よい酸味とほのかな甘味が際立つフレーバー

チョコレートガナッシュCHOCOLATE GANACHE

濃厚でなめらかなチョコレートの中に潜む生チョコキューブが奥深い薫り引き立つ高級感のあるフレーバー

DRINKS

1scoop \690 (tax in) 2scoops \930 (tax in) カップかワッフルコーンをお選びいただけます。ROSE LEMONADE

\680(tax in)

CHERRY COKE

\680(tax in)

MELON SODA

\680(tax in)

※+\350(tax in)でMILK ICE CREAMのトッピングが可能です。

COCKTAILS

ROSE LYCHEE

\820(tax in)

LIMONCELLO

\820(tax in)

<名古屋に初上陸!2日間限定でドリンクスタンドを展開>

本企画初となる、名古屋での開催が決定しました。JRゲートタワーイベントスペースにて、8月30日(土)~31日(日)の2日間、ソフトドリンクや名古屋限定のフローズンドリンクをお楽しみいただけます。さらに、Her lip to Ice Creamオリジナルアイテムも展開いたします。

※会場の設備の都合上、アイスクリームの提供はございません。

FROZEN DRINKS

FROZEN BERRY

\860(tax in)

FROZEN LEMON

\790(tax in)

※掲載のメニューはイメージです。内容は予告なく変更となる場合がございます。

「Her lip to Ice Cream -SUMMER CLUB-」詳細

【東京】

・期間:2025年7月19日(土)~8月17日(日)

・営業時間:

<日~木>11:00~20:00 (L.O. 19:45)

<金土・祝前日>11:00~21:00 (L.O. 20:45)

・場所:六本木ヒルズ ヒルサイド2Fヒルズボックス(六本木駅1C出口から徒歩約2分)

【名古屋】

・期間:2025年8月30日(土)・31日(日)

・営業時間:10:00~20:00 (L.O. 19:30)

・場所:JRゲートタワーイベントスペース(JR名古屋駅直結)

※混雑時は、入店制限を行う場合がございます。

※詳細はHer lip to Ice Creamの公式Instagramにてお知らせいたします。

- Her lip to Ice Cream 公式Instagram

https://www.instagram.com/herlipto_icecream/

- Her lip to Ice Cream 特集ページ

https://herlipto.jp/blogs/news/herlipto-icecream-2025

■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数1,002万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herlipto

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

公式アプリ:https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093



Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



