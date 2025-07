グルコースシロップ市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析、2025年～2035年

1

Survey Reports LLC は、2025年7月に、グルコースシロップ市場に関する調査報告書を発表しました。この報告書は、グルコースシロップを、種類(低デキストロース相当値グルコース糖、高デキストロース相当値グルコース糖)、原料(トウモロコシ、小麦、バーリー、ジャガイモ、米、キャッサバ、その他)、用途(甘味料、ワイン、その他)、グレード(食品、飲料、菓子、医薬品、その他)、形態(液体、顆粒)別に分類しています。グレード(食品、飲料、菓子、医薬品、その他)、形態(液体、顆粒)別に分類した「2025年7月、グルコースシロップ市場」を発表しました。このレポートは、グルコースシロップ市場に関する予測評価を提供しています。グルコースシロップ市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場動向に焦点を当てています。グルコースシロップ市場 概要グルコースシロップは、トウモロコシ、小麦、ジャガイモなどを原料として、デンプンの加水分解によって得られる濃縮された粘性のある液体です。主にグルコースとマルトース、その他の糖類を含んでいます。食品業界で広く使用されており、甘味料、増粘剤、保湿剤として機能します。菓子類の結晶化防止や、焼菓子や加工食品の保存期間延長に効果があります。飲料、ジャム、ソース、アイスクリームなどでは滑らかな食感を実現するためにも使用されます。食品以外では、医薬品や化粧品にも応用されています。コストパフォーマンスの良さや機能的な汎用性から、多くの工業用配合物における主要な原料として不可欠な存在となっています。Surveyreportsの専門家は、グルコースシロップ市場調査を分析し、2025年のグルコースシロップ市場規模が49億米ドルに達したと推定しています。さらに、グルコースシロップ市場は2035年末までにUSD 7.2億ドルの売上高に達すると予測されています。グルコースシロップ市場は、2025年から2035年の予測期間中に約4.9%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036104【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324632&id=bodyimage1】当社の調査レポートのアナリストによる定性的なグルコースシロップ市場分析によると、グルコースシロップの市場規模は、消費者の利便性重視の傾向の増加、食品・飲料業界での幅広い応用、結合剤や風味増強剤としての機能的メリットにより拡大すると予測されます。グルコースシロップ市場における主要な企業には、Archer Daniels Midland Company, Ingredion Inc., AGRANA Beteiligungs-AG, Tate and Lyle PLC, Cargill Inc., Roquette Freres SA, Grain Processing Corp., Tereos Internacional SA, Gulshan Polyols Ltd., Global Sweeteners Holdings Ltd., Avebe Group, Luzhou Ruixiang Food Co. Ltd., Capital Glucose Company Ltd., Hebei Yunhao Technology Co. Ltd., Luzhou Bio-Chem Technology Co. Ltd., Fooding Group Ltd., Agro Products Private Ltd., Bakers Kitchen, Beneo Asia-Pacific Pte Ltd.。当社のグルコースシロップ市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査報告書には、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。