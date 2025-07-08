【独自調査】2025年最新：外国人に人気のホテル・旅館ランキング［兵庫 編］1位は「神戸ポートピアホテル」！| インバウンド人気ホテル・旅館ランキング　#インバウンド #MEO

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、兵庫県のホテル・旅館に寄せられた最新の口コミデータから、独自の『インバウンド人気ホテル・旅館ランキング』を発表しました。

・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）

https://honichi.com/news/2025/07/08/202507_inboundranking_hotel_hyogo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo(https://honichi.com/news/2025/07/08/202507_inboundranking_hotel_hyogo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)

・調査資料をダウンロード（無料）

https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202507_inboundranking_hotel_hyogo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202507_inboundranking_hotel_hyogo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)

■調査サマリー

■調査概要

■調査内容

- 兵庫県のホテル・旅館でインバウンドに人気No.1は「神戸ポートピアホテル」- 言語別人気スポットランキング- 人気ホテル・旅館に寄せられた外国語口コミを分析- 調査対象：訪日ラボが独自に選出した兵庫県のホテル・旅館 200か所- 調査リソース：Googleマップから公開されている口コミ- 口コミ調査期間：2024年7月1日～2025年6月30日- 口コミ総数：25,657 件 / うち 外国語口コミ数： 4,344 件- 調査方法：「口コミサイトを“もっと”売上に変える」口コミコム（インバウンドオプション）を利用して、調査リソース上のデータを独自に分析。

ここからは、独自調査で明らかとなった人気ホテル・旅館の分析結果を一部ご紹介します。

1位：神戸ポートピアホテル

2位：神戸メリケンパーク オリエンタルホテル

3位：ホテルモントレ姫路

4位：ホテルオークラ神戸

5位：森津屋旅館

6位：ホテルヒューイット甲子園

7位：ANAクラウンプラザホテル神戸

8位：レムプラス 神戸三宮

9位：BRENZA HOTEL

10位：オリエンタルホテル神戸

そのほか、言語別ランキングや口コミ分析の詳細は、調査資料をご覧ください。

・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）

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インバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025」開催決定！豪華なスピーカーが続々登壇決定！

「THE INBOUND DAY 2025」は、この歴史的な転換点において、インバウンド事業に携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、日本が持つ「まだ見ぬポテンシャル」を最大限に引き出すための新たな視点や戦略的アプローチを探求、議論する場です。

初開催となる今回のテーマは「インバウンドとは」。

登壇者第一弾(敬称略・順不同)- 橋下 徹(元大阪府知事・元大阪市長)- 溝畑 宏(公益財団法人大阪観光局 理事長)- 茂木 健一郎(脳科学者)- ロバート・キャンベル(日本文学研究者、早稲田大学特命教授、せんだいメディアテーク館長)- 元谷 一志(アパグループ 社長兼CEO)- 大沼 利広(グーグル合同会社 Geoパートナーシップ 日本・中華圏統括)- 草刈 美香(Meituan(美団）アウトバウンド広告事業部 日本支社 統括責任者)- 鈴木 俊博(株式会社ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部長)

「THE INBOUND DAY 2025」 特設ページ

https://event.honichi.com/inbound-day2025/

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202507_inboundranking_hotel_hyogo/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202507_inboundranking_hotel_hyogo)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am