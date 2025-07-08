万博出展を記念してリーブ直販がお得なキャンペーン ★2025_万博出展記念キャンペーン 7/7（月）～ 7/14（月）★
正真正銘自分の髪 リーブ 21（本社：大阪市中央区、
代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21） は、
公式オンラインショップ・リーブ直販で
7月7日（月）から「2025万博出展記念キャンペーン」を
実施します。
2025_万博出展記念キャンペーン
期間中、リーブ直販で購入された方に
期間限定ポイントをプレゼント!
■5000円以上ご購入で
500ポイント進呈
■1万円以上ご購入で
1000ポイント進呈
■2万円以上ご購入で
2000ポイント進呈
＜対象条件＞
購入期間：2025/7/7（月）-7/14（月）
対象注文：7/30時点で発送完了となっているご注文
お一人様何度でも購入可能
＜詳細＞
当選ポイント付与予定日：7/30（水）
※購入時にご登録のメールにお知らせいたします。
期間限定ポイントの有効期限：8/31（日）まで
■リーブ直販
https://www.reve21shop.co.jp/shop/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324593&id=bodyimage1】
■リーブ21の万博出展について
https://www.reve21.co.jp/company/Reve21_SDGs/expo/
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61
ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月
資本金：40,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324593&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21） は、
公式オンラインショップ・リーブ直販で
7月7日（月）から「2025万博出展記念キャンペーン」を
実施します。
2025_万博出展記念キャンペーン
期間中、リーブ直販で購入された方に
期間限定ポイントをプレゼント!
■5000円以上ご購入で
500ポイント進呈
■1万円以上ご購入で
1000ポイント進呈
■2万円以上ご購入で
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＜対象条件＞
購入期間：2025/7/7（月）-7/14（月）
対象注文：7/30時点で発送完了となっているご注文
お一人様何度でも購入可能
＜詳細＞
当選ポイント付与予定日：7/30（水）
※購入時にご登録のメールにお知らせいたします。
期間限定ポイントの有効期限：8/31（日）まで
■リーブ直販
https://www.reve21shop.co.jp/shop/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324593&id=bodyimage1】
■リーブ21の万博出展について
https://www.reve21.co.jp/company/Reve21_SDGs/expo/
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61
ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月
資本金：40,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324593&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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