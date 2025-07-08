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【創価大学】2026年4月、「経済経営学部ビジネス学科」「理工学部グリーンテクノロジー学科」「理工学部生命理工学科」が誕生 ― 7学部10学科体制へ
創価大学（東京都八王子市）が2026年4月開設に向けて準備を進めておりました、「経済経営学部ビジネス学科」「理工学部グリーンテクノロジー学科」「理工学部生命理工学科」について、この度、文部科学省より設置届出が正式に「受理」されました。これにより、創価大学は既設の学部・学科と合わせて、2026年4月より7学部10学科体制となります。
【開設する学部・学科について】
■経済経営学部 ビジネス学科（学部の設置）
・学位：学士（経済経営学）
・入学定員：280名
・編入学（3年次）定員：20名
・特設サイト
https://www.soka.ac.jp/new-economics-business/
■理工学部 グリーンテクノロジー学科（学科の設置）
・学位：学士（理工学）
・入学定員：60名
・特設サイト
https://www.soka.ac.jp/new-green-technology/
■理工学部 生命理工学科（学科の設置）
・学位：学士（理工学）
・入学定員：55名
・特設サイト
https://www.soka.ac.jp/new-life-science-technology/
■＜通信教育課程＞経済経営学部 ビジネス学科（学部の設置）
・学位：学士（経済経営学）
・入学定員：600名
・編入学（3年次）定員：300名
【学科名称の変更について】
新たな学部・学科の開設に加え、以下の学科において名称変更を行います。
・法学部 法律学科 → 法学部 法律政治学科
・教育学部 教育学科 → 教育学部 心理・教育学科
【2026年4月、新たな学びがスタート】
2026年4月からは、上記の学部・学科の開設や名称変更だけでなく、既設の学部・学科においても新カリキュラムが開始されるなど、新たな学びが本格的にスタートします。詳細については、以下の特設サイトをご覧ください。
＜特設サイト＞2026年4月から7学部10学科へ
https://www.soka.ac.jp/2026news/
▼本件に関する問い合わせ先
創価大学 企画部企画広報課
住所：東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-9442
FAX：042-691-9300
メール：publicrelation@soka.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/