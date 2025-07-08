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【金城学院大学 × 日本工学アカデミー中部支部】EAJC2025 シンポジウム「工学分野における女性活躍への期待」を開催
金城学院大学（愛知県名古屋市守山区）と日本工学アカデミー中部支部は、2025年8月25日（月）に「EAJC2025 シンポジウム」を共催いたします。
本シンポジウムでは「工学分野における女性活躍への期待」をテーマに、産官学の専門家や実務家をお招きし、女性がより活躍できる社会の実現に向けて議論を深めます。また、女子大学生や女子中高生および保護者を対象に、工学・ものづくり分野の新たな可能性を感じていただける機会となっています。
【日 時】2025年8月25日（月）13:00～17:00（16:00～17:00は交流会）
【会 場】金城学院大学 N1棟1F リリーハーモニー
【参加費】無料
【対 象】女子大学生、女子中高生および保護者、産業界、一般
【プログラム】
◆基調講演（13:00～14:00）
「金城学院で教育を受けた私のキャリア」
・浦田 真由 氏（名古屋大学大学院 情報学研究科 准教授）
◆パネル討論（14:15～15:45）
「工学分野における女性活躍への期待」
・浦田 真由 氏（名古屋大学大学院 情報学研究科 准教授）
・児玉 美奈子 氏（NTT西日本 執行役員・東海支店長）
・伊藤 みほ 氏（株式会社デンソー 執行幹部・先端技術研究所長）
・吹上 康代 氏（名古屋市 経済局長）
・司会：岩崎 公弥子 氏（金城学院大学 国際情報学部 教授）
※後半には中高大学生パネラーも登壇予定
◆交流会（16:00～17:00）
会場：N1棟1F リリー・ノース（学内食堂）
【申 込】以下のフォームよりお申込みください
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKuQE8RO-a_0qq8cV5jlOu0Xun64Kqp898z4Y4DQNlkKSh3g/viewform
【主 催】日本工学アカデミー中部支部、金城学院大学
【協 賛】日本工学アカデミー関西支部
【後 援】名古屋市、中部経済連合会、東海情報通信懇談会、名古屋大学大学院工学研究科
▼本件に関する問い合わせ先
研究推進・地域連携センター
住所：〒463-8521 名古屋市守山区大森2丁目1723
TEL：052-798-0180
メール：kenkyu_chiiki@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/