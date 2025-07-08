【リデプロ】経営者向け集合研修の受講者を募集開始（８/８〆切）
・リデプロ集合研修 受講者募集
【８月より経営層を対象に集合研修を開催！】
リデプロ（企業研修・リスキリング実践支援事業）では、企業パフォーマンス向上に不可欠な「人材への投資（＝人材育成）」について、自社の経営状況の分析と課題の抽出を行い、人材育成計画の策定から実行までを支援します。
集合研修を通して、経営知識のアップデート・事業計画をブラッシュアップし最終成果として事業計画実行に向けた「人材育成計画書」を策定していただきます。
研修期間：2025年8月22日（金）～2025年12月12日（金） 全8回（各回：13：00～17：00）
場 所 ：沖縄産業支援センター
対 象 ：経営者及び管理者層
定 員 ：30名（1社2名まで）
申 込 ：https://forms.gle/1twwkLYPzYZHojoK8
締 切 ：2025年8月8日（金）
詳 細 ：リデプロ集合研修PDF(https://okinawa-ric.jp/.assets/%E2%98%85R%EF%BC%97%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%97%E3%83%AD%E9%9B%86%E5%90%88%E7%A0%94%E4%BF%AE.pdf)
・リデプロについて
企業研修・リスキリング実践支援事業（通称：リデプロ）では、沖縄県内企業の「稼ぐ力」をつながる人材育成の仕組みづくりとして、企業パフォーマンス向上に向けたBusiness（経営・事業・組織の仕組み）をRedesign（見直し・再設計）重要な経営資本である人材への投資（＝人材育成）の計画策定・実行を支援するプログラムで沖縄県の委託事業として2022年度よりスタートしました。
年間を通して、組織づくりや人材育成に関する様々なプログラムを提供しています。
・お問合せ先
（公財）沖縄県産業振興公社 経営支援部 事業支援課
リデプロ（企業研修・リスキリング実践事業）
担当：新里、大濱、金城、カブレラ、普天間
リデプロHP：https://redeoki.com/
TEL：098-859-6236
メール：k-jinzai@okinawa-ric.or.jp
受付時間：9:00～17:00（12:00～13:00 及び土日祝を除く）