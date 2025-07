ショーケース、高級葉巻ブランド「ダビドフ・オブ・ジュネーブ」に本人確認ツール「ProTech ID Checker」を提供

本人確認作業のDX化で、ECサイトにおける年齢制限商品の適正販売をサポート企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース(東京都港区、代表取締役社長:平野井順一、証券コード:3909、以下ショーケース)は、ダビドフ・オブ・ジュネーブ・ジャパン株式会社(東京都港区 代表取締役社長:エマニュエル・ドゥ・プラス Emmanuel de Place)の葉巻ブランド「ダビドフ・オブ・ジュネーブ(Davidoff of Geneva)、以下ダビドフ」の公式サイトに、オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」の提供を開始いたしました。■背景:より厳格に、よりスマートに。ECサイト刷新に伴い審査体制を見直し高級葉巻ブランド「ダビドフ・オブ・ジュネーブ」では、ブランド公式オンラインサイトのリニューアルに際し、本人確認の強化と審査体制の見直しが不可欠であると感じていました。葉巻という年齢制限のある製品を取り扱うダビドフにとって、20歳以上であることの確認は法令遵守のために欠かせない要素です。これまでは目視による本人確認および年齢確認を実施していましたが、作業にかかる時間や手間、ヒューマンエラーなどが課題となっていました。■導入の効果:業務効率化とコンプライアンス強化を実現こうした背景から、ダビドフは正確かつ効率的な本人確認作業をワンストップで完結できる当社のeKYCツール「ProTech ID Checker」の導入を決定しました。幅広い企業への導入実績に基づく信頼性と、導入までの手厚いサポート体制が評価され、今回の採用に至りました。ダビドフでは、これまで目視に頼っていた本人確認作業を「OCR読取機能付の撮影認証」に切り替えることで、工数の削減と年齢確認の正確性向上が実現しました。また、券面撮影時における年齢チェック機能を用いて20歳未満のユーザーを弾くことにより、法令順守と顧客保護の両立が可能となります。さらに、利用者もオンライン上でスムーズに本人確認が完了できるため、離脱率の低減と顧客満足度の向上にもつながります。こうした取り組みは、高級葉巻ブランドとしての信頼性を高める一助となっています。これからもショーケースは「ProTech ID Checker」を通じて、企業とユーザー双方にとって“わかりやすく・使いやすい”本人確認の仕組みを提供し続けてまいります。■ダビドフ・オブ・ジュネーブ(Davidoff of Geneva)についてダビドフ・オブ・ジュネーブは、スイス発祥の高級葉巻ブランドです。味・品質・ブランドイメージのいずれにおいても最高峰を追求し、葉巻愛好家にとっての“究極の一服”を提供し続けています。■オンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」当社のeKYCツール「ProTech ID Checker」は、銀行や証券口座の開設や携帯電話の契約、古物品の買取やアカウント登録などにおける本人確認をオンライン上で行うSaaS型のサービスです。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証サービス/JPKI(ワ方式)による照合や容貌撮影(セルフィー)と本人確認書類との照合を行う方式により、スマホやウェブからの本人確認を速やかに実行します。生体認証技術やAI技術、OCR技術により、95%以上の申し込み完了率を実現し、手続きの煩雑さや時間がかかりすぎることによる離脱を防ぎます。当社はデジタル社会における本人確認の安全性と信頼性をサポートし、事業者さまのサービスを幅広く支援いたします。本人確認業務のオンライン化についてお困りの際は、当社までお気軽にお問い合わせください。サービスサイトはこちら:https://ekyc.showcase-tv.com/サービスに関するお問い合わせはこちら:https://ekyc.showcase-tv.com/support/https://digitalpr.jp/table_img/1855/113481/113481_web_1.png【ダビドフ オブ ジュネーブ ジャパン株式会社 会社概要】代表取締役:エマニュエル・ドゥ・プラス Emmanuel de Place所在地:東京都港区南青山2-2-3親会社:Davidoff of Geneva (Asia) Limited(香港)親会社代表者:ローラン・ドゥ・ルジュモンコーポレートサイト:https://davidoffgeneva.jp/【株式会社ショーケース 会社概要】代表取締役社長:平野井 順一所在地:東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F設立:1996年2月1日上場証券取引所:東京証券取引所 スタンダード市場証券コード:3909コーポレートサイト:https://www.showcase-tv.com/コアバリュー :「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ=おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。本件に関するお問合わせ先株式会社ショーケース 経営企画部 広報担当:水野TEL:03-5575-5102E-mail:info@showcase-tv.com関連リンク株式会社ショーケース:コーポレートサイトhttps://www.showcase-tv.com/「ProTech ID Checker」サービスサイトhttps://ekyc.showcase-tv.com/「ProTech ID Checker」お問い合わせhttps://ekyc.showcase-tv.com/support/