原宿駅が「らはじゅく駅」に!?…は並びが気になるポスターが「はのつく駅」で出現！Oh my teethの「”は並び”を考える月間」

通わないマウスピース矯正サービスを運営する株式会社Oh my teeth(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:西野誠、以下Oh my teeth)は、7月を「”は並び”を考える月間」として、JR原宿駅、飯田橋駅、高田馬場駅、秋葉原駅に「は並びが気になるポスター」を掲出します。

■ ポスター掲出スケジュール

🍩7/4(金)~10(木) @原宿駅

クレープ、ドーナツ、kawaiiが好きな方で、歯科矯正をしたい方はOh my teethにぃ😬

⚾️7/14(月)~20(日) @飯田橋駅

野球などのスポーツが好きな方、アスリートの方、ビジネスパーソンの方で、歯科矯正をしたい方はOh my teethにぃ😬

🍜🐷💪7/16(水)~22(火) @高田馬場駅

ラーメンやとんかつやSF漫画やアニメが好きな方で、歯科矯正をしたい方はOh my teethにぃ😬

7/28(月)~8/3(日) @秋葉原駅

アイドルやメイドカフェ、ゲームなどが好きな方で、歯科矯正をしたい方はOh my teethにぃ😬

▪️「は並び」が気になるポスターの制作背景

もっと多くの人に、Oh my teethの歯科体験の世界観を届けたい。そんな思いから、これまでの歯医者の広告ではなかったようなユーモアを込めたポスターが生まれました。

Oh my teethは、未来の歯科体験を生み出すために、「リーン&ユーモア」という言葉を大切にしています。「リーン」は無駄がないという意味です。Oh my teeth代表の西野は歯科矯正をしようと思ったときに、お金が高いことと長期間通院する必要があることをもう少しなんとかできないかと思い、矯正用マウスピースをモデリングし、3Dプリンターで自作しました。そういったリーンの精神からOh my teethは始まっています。今回の広告も無駄な要素がないシンプルな広告になっています。

日本ではいまだに、歯科矯正に「高そう」「痛そう」「大変そう」といったイメージが根強く残っています。そのせいで矯正を諦めた人も少なくありません。

Oh my teethは、そんな矯正を諦めていた人たち、そしてこれまで矯正に関心を持ってなかったばはひろい層の人たちにも、歯科矯正をもっと身近に感じてもらい、ひとりでも多くの人が笑顔になれるように、これからも活動を続けていきます。

※本リリースの文章の中で1箇所、「は並び」がおかしい文があるので注意してください。

▼ Xの投稿のいいねもよろしくおねがいします!

【公式】Oh my teethの投稿

https://x.com/oh_my_teeth/status/1942409576932073517

■ 「Oh my teeth」とは

Oh my teethは、2019年10月に設立した「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに生まれたオーラルテックベンチャーです。

テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。日頃支えてくださっている皆さまのおかげで、2024年10月、体験ユーザーは5万人を突破いたしました(2019年12月1日~2024年9月17日までの歯型スキャンへのご来院数の合計)。

Oh my teethは「テクノロジーで未来の歯科体験を生み出す」をミッションに、原則通院不要の歯科矯正サービスを運営するための基盤(予約、問診、決済、電子カルテ、マウスピース製造、LINE サポートなど)を開発し、提携クリニックに導入を進めています。

■Oh my teethの「無料歯型スキャン」とは?

自分の歯並びの状態と自分に合った矯正プランを知ることができるセッションです。無料・手ぶらで参加でき、歯科医師があなたの歯並びをレビューします。ドクターによる診断、歯型スキャンやレントゲン撮影含めてトータル30分。完全予約制のため待ち時間0分です。

■Oh my teethのマウスピース矯正の特徴

1.通わなくてよい ~3ステップで矯正開始~

矯正中は専属医療チームがユーザーの矯正生活を24時間LINEサポートします。マウスピース交換時に届くドクターによるアドバイスやオンライン診療により、定期的な通院なしでマウスピース矯正が可能です。

2.シンプルな料金体系 ~矯正プランは2つのみ~

3.続けられる ~LINEサポートでモチベーション維持~

歯科矯正経験者の約3割(自社調べ)が、矯正途中で挫折しているというデータがあります。中でもマウスピース矯正は1日20時間以上の装着を毎日続けることが重要で、つけ忘れなどによって装着時間が不足すると、予定通りに矯正が完了しないリスクが高まります。

Oh my teethは次の3つの機能によってユーザーのモチベーションを維持し、矯正完走までサポートします。

- リマインドと記録:毎朝届くメッセージで前日の装着時間を確認- 進捗可視化:「ゴールまであと何日か」をいつでも確認できる

原則、定期通院が不要でもサポート体制が充実しているから、Oh my teethの継続率は97%(自社調べ)。リモート矯正を完走できる仕組みがOh my teethにはあります。

<Oh my teethのマウスピース矯正の注意点(リスク・副作用)>

・保険適用外の自由診療となります。

・1日20時間以上の装着をお願いしています。装着状況は、歯の移動量や効果に影響します。

・理想の歯並びに近付けるよう、綿密に治療計画を立てています。ただし、実際の歯の動きには個人差があるため、必ずしも想定した通りに歯が動くという訳ではありません。

・歯磨きが不十分な状態でのマウスピース装着は、虫歯や歯肉炎、歯周病のリスクを高めます。

・Oh my teethのマウスピース矯正に限らずすべての歯科矯正に共通することですが、効果や感じ方、また歯がどのくらい動くかについては個人差があり、どの矯正方法を選んだ場合でも、満足のいく治療結果が得られない可能性があります。

▪️株式会社Oh my teethについて

・社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

・設立日:2019年10月18日

・資本金:5,902,100円

・事業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

・提携クリニック:表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋・梅田・名古屋・博多(詳細はこちら:https://www.oh-my-teeth.com/locations)

・公式HP:https://www.oh-my-teeth.com/

・公式X(旧Twitter):https://twitter.com/oh_my_teeth

・公式Instagram:https://www.instagram.com/__ohmyteeth__/

▪️導入クリニックHP

・新宿 https://tokyo-shinjuku-kyousei.com/

・有楽町 https://www.tokyo-ginza-yurakucho-kyousei.com/

・表参道 https://www.tokyo-omotesando-kyousei.com/

・池袋 https://tokyo-ikebukuro-kyousei.com/

・心斎橋 https://osaka-shinsaibashi-kyousei.com/

・梅田 https://www.osaka-umeda-kyousei.com/

・名古屋 https://www.nagoya-meieki-kyousei.com/

・博多 https://fukuoka-hakata-kyousei.com/

