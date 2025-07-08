株式会社保険ひろばの株式取得の合意について
ほけんの窓口グループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：猪俣 礼治、以下「ほけんの窓口」）は、株式会社山口フィナンシャルグループ（本社：山口県下関市、代表取締役社長ＣＥＯ：椋梨 敬介）より、同社が保有する株式会社保険ひろば（本社：山口県周南市、代表取締役：吉中 大輔、以下「保険ひろば」）の全株式（720株、90％）を取得することに合意したことをお知らせいたします。
■背景と目的
ほけんの窓口は、お客さま・地域との「つながる」を大切に、安心して豊かに生活ができる未来を一緒に描くことができる「未来創造企業」を目指しています。今回の株式取得によって、より多くの地域のお客さまとつながることで、引き続き「未来をまもる。未来をつくる。」お客さまの未来の笑顔をふやす相談相手になって参ります。
■「ほけんの窓口」について
ほけんの窓口は、40 社以上、300 商品以上※の保険を取扱い、お客さま一人ひとりのお考えに合わせて保険選びをサポートする「来店型保険ショップ」です。保険のセカンドオピニオンをとおして、保険の疑問を解消できるよう何度でも無料で相談することができます。
※取扱保険会社・保険商品は店舗により異なります。
■ほけんの窓口グループ株式会社 会社概要
会社名 ほけんの窓口グループ株式会社
代表者名 猪俣 礼治
本社所在地 東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉃鋼ビルディング 20 階
設立年月 1995 年 4 月
資本金 5 億円
主な事業内容 保険代理店（生命保険・損害保険） 、保険ショップ「ほけんの窓口」の運営、パートナー店・提携店の運営サポート、金融商品仲介業
店舗数 683店（2025年6月末時点）
（内、直営店舗469店／パートナー店舗169店／提携銀行店舗45店）
URL https://www.hokennomadoguchi.com/
■株式会社保険ひろば 会社概要
会社名 株式会社保険ひろば
代表者名 吉中 大輔
本社所在地 山口県周南市五月町1番38号
設立年月 2005年8月
資本金 4,000万円
主な事業内容 生命保険の募集、損害保険代理業
URL https://www.hoken-hiroba.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324486&id=bodyimage1】
配信元企業：ほけんの窓口グループ株式会社
■背景と目的
ほけんの窓口は、お客さま・地域との「つながる」を大切に、安心して豊かに生活ができる未来を一緒に描くことができる「未来創造企業」を目指しています。今回の株式取得によって、より多くの地域のお客さまとつながることで、引き続き「未来をまもる。未来をつくる。」お客さまの未来の笑顔をふやす相談相手になって参ります。
■「ほけんの窓口」について
ほけんの窓口は、40 社以上、300 商品以上※の保険を取扱い、お客さま一人ひとりのお考えに合わせて保険選びをサポートする「来店型保険ショップ」です。保険のセカンドオピニオンをとおして、保険の疑問を解消できるよう何度でも無料で相談することができます。
※取扱保険会社・保険商品は店舗により異なります。
■ほけんの窓口グループ株式会社 会社概要
会社名 ほけんの窓口グループ株式会社
代表者名 猪俣 礼治
本社所在地 東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉃鋼ビルディング 20 階
設立年月 1995 年 4 月
資本金 5 億円
主な事業内容 保険代理店（生命保険・損害保険） 、保険ショップ「ほけんの窓口」の運営、パートナー店・提携店の運営サポート、金融商品仲介業
店舗数 683店（2025年6月末時点）
（内、直営店舗469店／パートナー店舗169店／提携銀行店舗45店）
URL https://www.hokennomadoguchi.com/
■株式会社保険ひろば 会社概要
会社名 株式会社保険ひろば
代表者名 吉中 大輔
本社所在地 山口県周南市五月町1番38号
設立年月 2005年8月
資本金 4,000万円
主な事業内容 生命保険の募集、損害保険代理業
URL https://www.hoken-hiroba.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324486&id=bodyimage1】
配信元企業：ほけんの窓口グループ株式会社
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