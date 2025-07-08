車載データの収集・匿名化・クラウド連携を一元化するCONiX Data Processing Solutionをb-plusが発表。エッジ処理やテストフリート対応も特長

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2025年7月8日 - 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社（ドイツ・デッゲンドルフに本社があるb-plus社日本総代理店）は、車載システム向けのデータ管理・処理ソリューション「CONiX Data Processing Solution」を正式リリースしました。本製品は、車両のエッジ側で発生する多様なデータを収集・フィルタリング・匿名化した後、セキュアにクラウドへ転送する統合パイプラインを実現。大規模なテストフリートやFOT（Field Operational Test）での分散データ収集・処理・活用を強力にサポートします。

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【CONiX Data Processing Solution の概要】
CONiXは、車載ECU、センサー、通信モジュール等から収集した多様なデータを効率的に管理し、プロジェクトの要求に応じてリアルタイムで処理・転送を行うフレームワークです。特に、下記の3つの機能が特徴です。

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1. データ収集：複数インターフェースに対応した統合ロギング
対応プロトコル・信号：
・　Ethernet（TSN含む）
・　CAN / CAN FD / LIN
・　FlexRay
・　GNSS, IMU
・　車両バスデータ（OEM依存）
・　b-plus製のロガー（b-ADAS、BOXやFLEXシリーズ）と連携
・　時間同期（Time Synchronization）機能を標準搭載し、複数データソースの統一管理が可能

2. データ前処理：エッジ側でのリアルタイム処理による効率化
・　フィルタリング、抽出、マスキング、匿名化などの処理が可能
　　　　条件：ECU ID, 信号値, タイムスタンプ 等による抽出ルール
　　　　Pythonスクリプトによるカスタム処理も可能
・　大容量データの効率化処理によりクラウド転送量を削減
・　GDPR・個人情報保護への対応を考慮したマスキング・匿名化機能を提供

3. クラウド転送：柔軟なアップロード設定と後段処理の自動化
対応クラウドサービス：
・　Amazon Web Services（S3）
・　Microsoft Azure Blob Storage
・　FTP/SFTPサーバー
・　エッジデバイスから直接クラウドアップロード
・　後段処理（デコード、フォーマット変換、統計処理など）をトリガー可能
・　メタデータ自動付与により、ファイル管理や分析効率を向上

【ユースケース例】
ユースケース 詳細
・　大規模テストフリート 数百台以上の試験車両からリアルタイムにデータを収集し、開発チームで即時分析
・　自動運転データ分析 LiDARやカメラの映像、CAN信号、GPSなどを時系列同期し、必要なイベントのみ抽出してクラウド連携
・　ECU開発検証 通信トレースの中から異常フレームのみを抽出・可視化し、品質分析に活用


【GUI & 設定環境】
・　WebベースのGUIでノーコード設定が可能
・　フィルタ条件、転送条件、アップロード先の指定をロールベースで管理
・　Python・YAMLによる高度なカスタマイズにも対応

[ECU, Sensor, GPS]

[Data Logger（b-plus FLEX等）]

[Edge前処理：CONiX Filter Engine]

[Cloud転送]

[後段処理（統計、視覚化、解析等）]

【製品提供形態】
・　ソフトウェアライセンス（クラウド連携機能含む）