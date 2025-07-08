車載データの収集・匿名化・クラウド連携を一元化するCONiX Data Processing Solutionをb-plusが発表。エッジ処理やテストフリート対応も特長
2025年7月8日 - 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社（ドイツ・デッゲンドルフに本社があるb-plus社日本総代理店）は、車載システム向けのデータ管理・処理ソリューション「CONiX Data Processing Solution」を正式リリースしました。本製品は、車両のエッジ側で発生する多様なデータを収集・フィルタリング・匿名化した後、セキュアにクラウドへ転送する統合パイプラインを実現。大規模なテストフリートやFOT（Field Operational Test）での分散データ収集・処理・活用を強力にサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324444&id=bodyimage1】
【CONiX Data Processing Solution の概要】
CONiXは、車載ECU、センサー、通信モジュール等から収集した多様なデータを効率的に管理し、プロジェクトの要求に応じてリアルタイムで処理・転送を行うフレームワークです。特に、下記の3つの機能が特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324444&id=bodyimage2】
1. データ収集：複数インターフェースに対応した統合ロギング
対応プロトコル・信号：
・ Ethernet（TSN含む）
・ CAN / CAN FD / LIN
・ FlexRay
・ GNSS, IMU
・ 車両バスデータ（OEM依存）
・ b-plus製のロガー（b-ADAS、BOXやFLEXシリーズ）と連携
・ 時間同期（Time Synchronization）機能を標準搭載し、複数データソースの統一管理が可能
2. データ前処理：エッジ側でのリアルタイム処理による効率化
・ フィルタリング、抽出、マスキング、匿名化などの処理が可能
条件：ECU ID, 信号値, タイムスタンプ 等による抽出ルール
Pythonスクリプトによるカスタム処理も可能
・ 大容量データの効率化処理によりクラウド転送量を削減
・ GDPR・個人情報保護への対応を考慮したマスキング・匿名化機能を提供
3. クラウド転送：柔軟なアップロード設定と後段処理の自動化
対応クラウドサービス：
・ Amazon Web Services（S3）
・ Microsoft Azure Blob Storage
・ FTP/SFTPサーバー
・ エッジデバイスから直接クラウドアップロード
・ 後段処理（デコード、フォーマット変換、統計処理など）をトリガー可能
・ メタデータ自動付与により、ファイル管理や分析効率を向上
【ユースケース例】
ユースケース 詳細
・ 大規模テストフリート 数百台以上の試験車両からリアルタイムにデータを収集し、開発チームで即時分析
・ 自動運転データ分析 LiDARやカメラの映像、CAN信号、GPSなどを時系列同期し、必要なイベントのみ抽出してクラウド連携
・ ECU開発検証 通信トレースの中から異常フレームのみを抽出・可視化し、品質分析に活用
【GUI & 設定環境】
・ WebベースのGUIでノーコード設定が可能
・ フィルタ条件、転送条件、アップロード先の指定をロールベースで管理
・ Python・YAMLによる高度なカスタマイズにも対応
[ECU, Sensor, GPS]
↓
[Data Logger（b-plus FLEX等）]
↓
[Edge前処理：CONiX Filter Engine]
↓
[Cloud転送]
↓
[後段処理（統計、視覚化、解析等）]
【製品提供形態】
・ ソフトウェアライセンス（クラウド連携機能含む）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324444&id=bodyimage1】
【CONiX Data Processing Solution の概要】
CONiXは、車載ECU、センサー、通信モジュール等から収集した多様なデータを効率的に管理し、プロジェクトの要求に応じてリアルタイムで処理・転送を行うフレームワークです。特に、下記の3つの機能が特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324444&id=bodyimage2】
1. データ収集：複数インターフェースに対応した統合ロギング
対応プロトコル・信号：
・ Ethernet（TSN含む）
・ CAN / CAN FD / LIN
・ FlexRay
・ GNSS, IMU
・ 車両バスデータ（OEM依存）
・ b-plus製のロガー（b-ADAS、BOXやFLEXシリーズ）と連携
・ 時間同期（Time Synchronization）機能を標準搭載し、複数データソースの統一管理が可能
2. データ前処理：エッジ側でのリアルタイム処理による効率化
・ フィルタリング、抽出、マスキング、匿名化などの処理が可能
条件：ECU ID, 信号値, タイムスタンプ 等による抽出ルール
Pythonスクリプトによるカスタム処理も可能
・ 大容量データの効率化処理によりクラウド転送量を削減
・ GDPR・個人情報保護への対応を考慮したマスキング・匿名化機能を提供
3. クラウド転送：柔軟なアップロード設定と後段処理の自動化
対応クラウドサービス：
・ Amazon Web Services（S3）
・ Microsoft Azure Blob Storage
・ FTP/SFTPサーバー
・ エッジデバイスから直接クラウドアップロード
・ 後段処理（デコード、フォーマット変換、統計処理など）をトリガー可能
・ メタデータ自動付与により、ファイル管理や分析効率を向上
【ユースケース例】
ユースケース 詳細
・ 大規模テストフリート 数百台以上の試験車両からリアルタイムにデータを収集し、開発チームで即時分析
・ 自動運転データ分析 LiDARやカメラの映像、CAN信号、GPSなどを時系列同期し、必要なイベントのみ抽出してクラウド連携
・ ECU開発検証 通信トレースの中から異常フレームのみを抽出・可視化し、品質分析に活用
【GUI & 設定環境】
・ WebベースのGUIでノーコード設定が可能
・ フィルタ条件、転送条件、アップロード先の指定をロールベースで管理
・ Python・YAMLによる高度なカスタマイズにも対応
[ECU, Sensor, GPS]
↓
[Data Logger（b-plus FLEX等）]
↓
[Edge前処理：CONiX Filter Engine]
↓
[Cloud転送]
↓
[後段処理（統計、視覚化、解析等）]
【製品提供形態】
・ ソフトウェアライセンス（クラウド連携機能含む）