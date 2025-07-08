『ヴィクトリア』夏の新作＆お誕生日記念グッズが登場！期間限定スペシャルセットも発売開始！

株式会社メディアリンク

クリエイターグッズの企画・製造・販売を支援する株式会社メディアリンクは、ポンコツ系カジノのおねーさんVTuber『ヴィクトリア』の公式ECサイト「ヴィクトリア official shop」にて、2025年7月7日（月）よりお誕生日記念＆夏の新作グッズの販売を開始いたします。

今回登場するのは、夏らしい装いをまとった描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや、持ち運びに便利なマルチケース、お酒好きな彼女らしさ全開の白雲石コースター、そして大胆なビジュアルのタオルなど、ファン必見のラインナップ。

さらに、すべてのグッズと「お誕生日ボイス」がセットになった【期間限定】スペシャルセットも登場。ヴィクトリアの魅力をまるごと楽しめる記念アイテムを、ぜひこの機会にお迎えください。

製品情報

■Victoria 公式グッズショップ

https://tosta.jp/shops/victoriacawa

■【期間限定】 お誕生日スペシャルセット！お誕生日ボイスもついてるぞ！

販売価格：9,700円（税込）

お誕生日記念のグッズ全セットに、さらにボイスもついてる超お得セット！

期間限定販売なので、みんな見逃さないでね♪

■夏の魅惑のアクリルスタンド

販売価格：2,800円（税込）

ヴィクトリアのお誕生日記念！

夏の日差しでキラキラ輝くキュートな水着アクリルスタンドだよ！

最高の夏をみんなと一緒にすごしたいな♪

■どこでも一緒！ヴィッキーマルチケース

販売価格：2,800円（税込）

フック付きで、いろんなところに持ち運べるマルチケースが出ました！

あなたの大事なものを、どこでもいっしょに持ち歩きたいな♪

■おいしいお酒をあなたと飲みたい！白雲石コースター

販売価格：1,400円（税込）

ヴィクトリアチャンネル名物、お酒パーティーで使えるコースターだよ！

ヴィッキーを身近に感じながら、一緒にお酒を飲まない？

■優しくあなたを包みこんじゃう…！大胆ヴィクトリアタオル！

販売価格：2,800円（税込）

水着であなたを包み込んじゃう、超大胆なタオルになりました！

恥ずかしいけど、夏を一緒に過ごしてくれたら嬉しいな…？

販売情報

■Victoria 公式グッズショップ

https://tosta.jp/shops/victoriacawa





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【ヴィクトリア】

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【TOSTA】

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