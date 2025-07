服薬遵守、医療記録レビュー、費用償還モデル、リスク管理、医療費等、

医療分野の複雑な課題に対応する新たなデータ・アナリティクス製品

データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.(以下、SAS)は、医療保険機関および医療提供者を対象に、治療の質やコストに関する効果的な意志決定をサポートする新たなソリューション「SAS®Health Cost of Care Analytics」を発表しました。2025年7月に提供開始予定のSAS Health Cost of Care Analyticsは、医療保険請求データを活用し、受診から治療、医療マネジメントに至る「一連の医療行為」に沿ってコードやパターンをつなぎ合わせることで、医療機関が保険請求データをエピソードとして構築・分析することを可能にします。データとAIのプラットフォームであるSAS®Viya®に搭載された医療アナリティクスソリューションは、コスト効率の高い治療パスの構築、不必要な入院の削減、入院期間の短縮など、さまざまなメリットをもたらします。Gartner社によると、「医療保険機関は、リスクが高まりつつあるグループの特定や品質指標のパフォーマンス向上、医療のコスト管理、パーソナライズされた体験といった成果を実現するために、より高度なデータやアナリティクスを必要としています」[1]SAS® Health Cost of Care Analyticsは、次のような独自機能で業界をサポートします。医療エピソードの柔軟な定義:ユーザーは選択した透明性の高い臨床定義に基づいて、保険請求データを医療エピソードとして分析し、患者の全体像や関連する治療を把握することができます。価値と医療成果の測定:医療サービスとコストを付加価値があるもの、回避可能なものに分類します。さらに、予測されるコストやリスク調整済みコストを自動的に計算し、治療の質や効率性、支払基準として活用できます。また、入院期間など他の品質指標も得ることができます。リスクベースの計算で医療提供者のパフォーマンス比較:医療保険請求データにユーザーが設定したルールを適用し、医療エピソードを医療提供者ごとに紐づけます。これにより、患者の重症度に応じた医療コストや質を比較でき、適切な報酬基準の設定が可能になります。シンプルなデータ管理で得られる分析インサイト:データ検証、SAS Healthの共通データモデルへのデータの取り込みの簡素化をサポートし、データリポジトリを作成します。SASヘルスケア・アドバイザリー担当シニアマネジャー、ブレット・デイヴィス(Brett Davis)は、次のように述べています。「ヘルスケアのインセンティブは価値に焦点が当てられているため、医療提供者や医療保険機関はコスト、品質、成果を特定し、診療プロトコルや契約について意志決定を行わなければなりません。SAS Health Cost of Care Analyticsは従来の保険請求データのグルーピングにとどまらず、価値の高いインサイトを生成することで、財務リスクを評価する際の変動要因や改善機会を特定すると同時に、患者をより詳細に把握することを可能にします」ヘルスケア業界向けに設定されたAIモデル医療保険機関や医療提供者をサポートする事前構築済みのAIモデルも新たに提供を開始します。医療業界向けソリューション・ポートフォリオを補完するSASのAIモデルは、拡張性と信頼性の高いAIを実際の事例で数十年にわたって応用してきた専門的ノウハウに基づいて構築されており、ビジネス課題に対して高い精度で効率的に対応できるよう設計されています。新たに提供するモデルは、次の通りです。SAS Medication Adherence Risk:服薬遵守は、長年にわたり患者の医療成果を評価する指標であり、規制上の品質評価(米国のメディケア・アドバンテージ、メディケイド、エクスチェンジなど)における重要な要素とされています。このモデルは、医療提供者が迅速かつ適切な介入のために、リソースが必要とされる場所を特定することを可能にします。これにより、患者へのエンゲージメントを強化し、医療成果の向上、品質指標の改善、医療コストの削減につながります。SAS Document Analysis:スキャンされたドキュメント画像から文脈情報を抽出し、構造化されたデータアセットを生成する高度なドキュメント処理プロセスです。このAIモデルは、スキャンした画像を要約データに変換し、医療従事者が医療記録をより効果的かつ効率的に評価できるようサポートします。このモデルによる非構造化の保険請求データの高度な分析機能により、ある米国大手医療保険会社では、手作業による審査に比べて400%の効率アップを実現しています。SAS Payment Integrity for Health Care Detect and Prevent:このモデルは、医療費の請求ミスや保険請求の不一致への対応、不正請求の検出の未然防止を目的とした機能を提供します。民間の保険プランや公的保険プログラムの医療制度が、コンプライアンス要件を満たし、運用の透明性を確保しながら、不正・無駄・濫用に関連するコストをより効率的に管理・抑制するよう設計されています。SASの革新的なAIプラットフォームによる、医療業界の飛躍的な進展への取り組みについては、こちら( https://www.sas.com/ja_jp/industry/health-care.html )をご覧ください。[1]Gartner, “Top Technology Trends for U.S. Healthcare Payer CIOs in 2025”, February 2025.GARTNERは、Gartner, Inc.と米国内外における同社の関連企業の登録商標およびサービスマークであり、本プレスリリースでは同社許諾の元、使用しています。*2025年6月16日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース( https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/june/ai-models-solutions-healthcare-payers.html )の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。SASについてSASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意思決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®(知る力)」をお届けします。*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。