『憂世いう』公式ECサイト「憂世いうofficial shop」オープン！誕生日記念グッズが7月7日より販売開始！
クリエイターグッズの企画・製造・販売を支援する株式会社メディアリンクは、ASMRを中心に活動中のVTuber『憂世いう』の公式ECサイト「憂世いうofficial shop」を、2025年7月7日（月）にオープンいたしました。
本ショップは、株式会社メディアリンクが提供する「クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス」により運営されています。
オープンと同時に販売されるのは、2025年の誕生日を記念した描き下ろしイラストによるオリジナルグッズ。
アクリルスタンドやアクリルキーホルダー、ラメ入りマルチケースなど、繊細で透明感のあるアイテムが揃います。全種セットには限定ポストカードも付属しており、憂世いうの世界観をまるごと楽しめる内容となっています。
製品情報
■憂世いうofficial shop
https://tosta.jp/shops/uise_iu
■2025年誕生日グッズ(ハート)全種セット
販売価格：6,500円（税込）
＜セット内容＞
・ジオラマアクリルスタンド
・アクリルキーホルダー(2種)
・マルチケース
・ポストカード
■2025年誕生日グッズ(ハート)ジオラマアクスタ
販売価格：3,500円（税込）
本体サイズ：約W111×H124mm
イラストレーター:クラシック様
■2025年誕生日グッズ(ハート)アクリルキーホルダーA
販売価格：1,000円（税込）
サイズ：W52×H62mm
イラストレーター:クラシック様
■2025年誕生日グッズ(ハート)アクリルキーホルダーB
販売価格：1,000円（税込）
サイズ：W27×H62mm
イラストレーター:DAMO様
■2025年誕生日グッズ(ハート)マルチケース
販売価格：1,800円（税込）
サイズ：195ｘ175mm 3mmラメ入り
イラストレーター:クラシック様
販売情報
■憂世いうofficial shop
https://tosta.jp/shops/uise_iu
【憂世いう】
YouTube：https://www.youtube.com/@uise_iu_asm
X（旧Twitter）：https://x.com/uise_iu
【TOSTA】
公式サイト：https://tosta.jp/
【株式会社メディアリンク】
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クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/
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