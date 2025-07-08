¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢2025/26Åßµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÙÎÉÌî¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¿·¤¿¤Ê´ú´ÏÅ¹¤ò¥ªー¥×¥óÍ½Äê
³°´Ñ´°À®¥¤¥áー¥¸
¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó(https://rhythmjapan.com/)(ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Þ¥·¥åー¡¦¥Ï¥ó¥×¥È¥ó)¡¢ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉÙÎÉÌî¤Ë¿·¤¿¤Ê´ú´ÏÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ø
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Îー¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯Åß¥·ー¥º¥ó¤ËËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤Ë¿·¤¿¤Ê´ú´ÏÅ¹¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÁÏ¶È20¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥ê¥º¥àÉÙÎÉÌî¡×¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÊö¥´¥ó¥É¥é¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¹½¤¨¤é¤ì¡¢1,194Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÄ¶¤Î2³¬·ú¤Æ¹½Â¤¤ò¸Ø¤ë¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¥®¥¢¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÍèÅ¹¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤è¤¤¤è¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥º¥à¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¹¤¯¤ÆÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶õ´Ö¤¬¡¢ÉÙÎÉÌî¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
- ¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó/ ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥á¥É¥¦¥º
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿·Å¸³«
¥ê¥º¥àÉÙÎÉÌî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¿¥ê¥Æー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅßµ¨¡Û
¥¹¥ー¡¿¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡õÈÎÇä¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êーÂÐ±þ¥®¥¢´Þ¤à¡ËÉÙÎÉÌî¤ÎÀã¤òºÇÂç¸Â³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡Ú²Æµ¨¡Û
¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¥¤¥ó¥É¥¢¤Î¥¹¥±ー¥ÈÍÑ¥ß¥Ë¥é¥ó¥×Ê»Àß
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¥Á¥åー¥ó¥º¤Î¥Á¥åー¥ó¥Ê¥Ã¥×¹©Ë¼¡¢¥ê¥º¥à¡õ¥Óー¥ó¥º ¥«¥Õ¥§¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢ÄÌÇ¯¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¾ðÊó¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»ÔËÌ¤ÎÊöÄ®14-6(https://maps.app.goo.gl/3siVMfYnEpGieTrB8)¡ÊËÌ¤ÎÊö¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È±è¤¤¡Ë
¥ªー¥×¥óÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯12·î¡Ê¢¨Àµ¼°Æü¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°8»þ～¸á¸å8»þ
·úÊª¹½Â¤¡§Å´¹ü2³¬·ú¤Æ
»Ü¹©´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～11·î21Æü
¤¹¤Ç¤Ë2025/26Åß¥·ー¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë»öÁ°Í½Ìó¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèË¬Í½Äê¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/rhythmjapan/)¤ª¤è¤ÓFacebook(https://www.facebook.com/rhythmjapan)¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó
2005Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó(https://rhythmjapan.com/)¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¢¥¬¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¡¢»³¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¼±¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿¥íー¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æµ¨¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³ËÜÅ¹¤¬¥¹¥±ー¥È¥Ñー¥¯¤ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°»ÜÀß¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥Éevo¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢evo.com(https://www.evo.com/)¤ª¤è¤ÓËÌÊÆ11Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëevo¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢°¦¹¥¼Ô¤ØÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢evo¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ö¶È¤Ç¤¢¤ëevoTrip(https://www.evo.com/adventure-travel)¡¢evo Hotel(http://evohotel.com)¡¢¥¹¥±ー¥È¥Ñー¥¯All Together Skatepark(https://www.alltogetherskatepark.com)¡Ê¥·¥¢¥È¥ë¤ª¤è¤Ó¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤ÎCallaghan Country(https://www.evo.com/locations/whistler/the-callaghan)¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Èevo¤Ï¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼´¤È¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È www.rhythmjapan.com(http://www.rhythmjapan.com) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ä¡¢Facebook(https://www.facebook.com/rhythmjapan)¡¦Instagram(https://www.instagram.com/rhythmjapan/)¤Î¥Õ¥©¥íー¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¥ã¥é¥ó¡ÊAlex Callan¡Ë
alex.c@rhythmjapan.com
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
info@rhythmjapan.com
+81 70 4193 3164¡ÊÆüËÜ¡Ë
+61 0 8002 0164¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë