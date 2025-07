「Amazon プライムデー」にBlueairの空気清浄機が登場。人気の「Blue Max」や「Blueair DustMagnet(TM)」など21製品を限定価格で提供

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発のエアウェルネスブランド「Blueair(ブルーエア)」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社(本社:東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇:以下、セールス・オンデマンド)は、2025年7月8日(火)0時~7月10日(木)23時59分までの先行セール、及び、2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分まで、Amazonで開催される「Amazon プライムデー」にて、 世界基準「CADR」において最高水準の評価を獲得した*¹*²空気清浄機Blueairがお得になるビッグセールを実施いたします。

Amazon プライム会員限定のビッグセール「Amazon プライムデー」。Blueairからは2024年2月の発売直後から人気の「Blue Max」シリーズや、最新モデルの「Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i」「Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機」などの対象製品全21モデルをAmazonだけの特別価格でご提供いたします。

室内に熱や湿気がこもりがちな日本の夏。室内を快適に保つために必要なのはエアコンや除湿器だけではありません。空気清浄機で室内の空気を効率よく循環させ、カビやハウスダストなどの有害物質を取り除いた清潔な環境に保つことも大切です。ジメジメとした暑さの続く真夏に向け、このチャンスにぜひ空気清浄機をお得に見直し!

■360°部屋の空気をキレイに保つ人気の「Blue Max」シリーズが特別価格で登場

セール会場はこちら! :https://www.amazon.co.jp/stores/page/870CDC15-B833-48A4-BB24-06EC3B6CD093

「Blue Max」シリーズは、従来モデルの2倍*³を誇る優れた花粉除去スピードと、静音性*⁴・低電力*⁵を実現した、人気のモデルです。ブルーエア独自の空気清浄技術「HEPASilent(R)テクノロジー」を搭載。本体下部で360°から空気を吸い込み、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去*⁶します。IoT機能も搭載しており、空気質の可視化や便利な遠隔操作が可能です*⁷。

今回のセールでは、人が集まる大空間に対応する「Blue Max 3450i」、LDKなど暮らしのメインスペースに最適な「Blue Max 3350i」、こども部屋や寝室などのパーソナルスペースに最適な「Blue Max 3250i/3250」、そしてクローゼットやデスクなどのパーソナルスペースに最適な「Blue Mini Max」と広さに合わせて選べる4サイズが登場。

さらに、プレフィルターは、スウェーデンの大自然にインスパイアされたシックな5色のカラーバリエーションを取り揃えました(「Blue Mini Max」は2色展開)。部屋に合わせてコーディネートをお楽しみください。



Amazon 製品ページ:Blue Mini Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQK39RG)※オンライン限定/Blue Max 3250(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KPK38GJ)※オンライン限定/Blue Max 3350i(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KPHFLYV)※オンライン限定/Blue Max 3250i+PF(Blue)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9XYXPWK)/Blue Max 3250i+PF(Pink)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9XZM5KY)/Blue Max 3250i+PF(Green)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9Y1KQNS)/Blue Max 3250i+PF(Beige)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9XP9XGL)/Blue Max 3450i+PF(Blue)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9XZLRT3)/Blue Max 3450i+PF(Pink)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9Y1DQHF)/Blue Max 3450i+PF(Green)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9XYB9JB)/Blue Max 3450i+PF(Beige)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9XZLTMB)/Blue Max 3250i+MF(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D52J7WF5)/Blue Max 3450i+MF(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D52LW1D2)

■ハウスダストの除去にフォーカスしたステルス家電「Blueair DustMagnet(TM)」

「Blueair DustMagnet(TM)」は、上下2カ所の吸引口からホコリや花粉などのハウスダストを吸引。特に底面に設けられた吸引口は、ホコリが漂いやすい床上30cmのハウスダストゾーンに働きかけ、ペットの毛や花粉、ダニ、ホコリなどのハウスダストを効率的に除去します。

優れた空気清浄機でありながら、サイドテーブルとしても使える家具×家電の“ステルス家電”としても注目されています。北欧家具のような機能美が評価され、国内外の権威あるデザイン賞を受賞しています。

本セールではプライベート空間におすすめの「Blueair DustMagnet(TM) 5240i」と、家族や友人が集う広い空間に適した「Blueair DustMagnet(TM) 5440i」の2種類が登場します。

Amazon 製品ページ:Blueair DustMagnet(https://www.amazon.co.jp/dp/B09N7BB1WK)(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B09N7BB1WK) 5440i(https://www.amazon.co.jp/dp/B09N7BB1WK)/Blueair DustMagnet(https://www.amazon.co.jp/dp/B09N7C5NTY)(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B09N7C5NTY) 5240i(https://www.amazon.co.jp/dp/B09N7C5NTY)

■ブルーエアの高性能空気清浄機「Blueair Protect」

「Blueair Protect」は、0.03μmというウイルスレベルの超微粒子まで99.99%以上除去*⁸し、フィルターに捕集したウイルス・菌を抑制*⁹*¹⁰。部屋のすみずみまできれいな空気があっという間に行き渡ります。

国際的に権威のあるデザイン賞「Red Dotデザイン賞 プロダクトデザイン 2021」と「iF DESIGN AWARD 2021 プロダクトデザイン部門」でダブル受賞を果たしたモデルでもあります。

本セールでは、70畳程度の大人数が集まる大空間でもハイスピードで清浄可能な「Blueair Protect 7710i」と「Blueair Protect 7740i」を特別価格でご提供。

Amazon 製品ページ:Protect 7710i(https://www.amazon.co.jp/dp/B08NDGHLRM)/Protect 7740i(https://www.amazon.co.jp/dp/B08NDJCCZQ)

■1台で多機能な「Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機」「Blueair2-in-1 加湿空気清浄機」

Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機

「Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 空気清浄機」は、ヒーター、ファン、空気清浄の3つの機能をかね揃えたオールシーズン対応の空気清浄機です。季節を問わず、すべてのモードで清浄されたキレイな空気をお届けします。本セールでは、「3-in-1 T10i」「3-in-1 T20i」の2つのモデルが登場します。

「Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機」は、清潔さとお手入れのしやすさにこだわった、空気清浄、加湿の両機能を持つ1台。加湿フィルターはタンクと完全に分離されカビが繁殖しにくい構造になっています。さらに抗菌*¹¹仕様の加湿フィルターやUVライトを搭載したポンプなどが、細菌の繁殖を抑え*¹²安心してお使いいただけます。

共に、機能美を追求し、部屋に心地よく馴染むスウェーデンデザインを施しています。

Amazon 製品ページ:Blueair ComfortPure(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJZNLY)(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJZNLY) 3-in-1 T10i 空気清浄機(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJZNLY)/Blueair ComfortPure(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJ78ZX)(TM)(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJ78ZX) 3-in-1 T20i 空気清浄機(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJ78ZX)/Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQJG42X) ※オンライン限定

■確かな清浄性能とスマート操作。フラッグシップモデル「Blueair Classic Pro」

「Blueair Classic Pro」は、ウイルスの12分の1サイズ「0.008μm」の超微粒子まで99.99%以上除去*¹³。デュアルパワーファンが生み出す圧倒的な大風量で有害物質をパワフルに吸引します。また、日本初*¹⁴405nmの可視光線によるフィルター除菌*¹⁵技術を搭載しました。

Amazon 製品ページ:Classic Pro CP7i(https://www.amazon.co.jp/dp/B08KQHZNPG)

■「Amazon プライムデー」概要

「プライムデー先行セール」および「Amazon プライムデー」期間中、「Blue Max」シリーズ、「Blueair DustMagnet」シリーズなど、全21モデルがセール価格でお求めいただけます。

Amazon プライムデー先行セールの対象商品は、先行セール<2025年7月8日(火)0時~7月10日(木)23時59分>と、<2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

■取扱店舗:Amazonブルーエアストア

https://www.amazon.co.jp/stores/page/870CDC15-B833-48A4-BB24-06EC3B6CD093

■プライムデー先行セール: 7月8日(火)0時~7月10日(木)23時59分

■Amazon プライムデー:7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分

■対象製品:

<Blue Max>Blue Mini Max※オンライン限定/Blue Max 3250※オンライン限定/Blue Max 3350i※オンライン限定/Blue Max 3250i+PF(Blue)/Blue Max 3250i+PF(Pink)/Blue Max 3250i+PF(Green)/Blue Max 3250i+PF(Beige)/Blue Max 3450i+PF(Blue)/Blue Max 3450i+PF(Pink)/Blue Max 3450i+PF(Green)/Blue Max 3450i+PF(Beige)/Blue Max 3250i+MF/Blue Max 3450i+MF

<DustMagnet>DustMagnet 5440i/DustMagnet 5240i

<Protect> Protect 7710i/Protect 7740i

<3-in-1>Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 T10i 空気清浄機/Blueair ComfortPure(TM) 3-in-1 T20i 空気清浄機

<2-in-1>Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機※オンライン限定

<Classic Pro> Classic Pro CP7i

※セール対象製品は期間中に予告なく変更・終了する場合があります。

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

*¹ 米国家電製品協会(AHAM)によるクリーンエア供給性能に関する基準CADRが、アメリカ、カナダ、中国、韓国などで利用されていることから事実上の世界基準とします(2023年1月現在)。

*² Pro XL(オフィス・店舗向け)が CADR(クリーンエア供給率)で最高値以上を取得(2021年6月時点)。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙:600cfm / ホコリ:600cfm / 花粉:450cfm

*³ Blue Max 3250シリーズとBlue 3210の最高スピード時の花粉CADR値を比較。ANST/AHAM AC-1規格に従い試験を行った試験報告書に基づくもので、AHAMシール記載の値とは異なる場合があります。

*⁴ 英国の騒音防止団体よりノイズ低減技術を認められた証としてQuiet Mark認証取得。Blue Mini Maxのみ対象外。Blue Max 3250シリーズ 「ナイトモード」運転時、18dB(A)。

*⁵ 米国の環境保護庁およびエネルギー省の厳格なガイドラインに適合した省エネ製品に与えられるENERGY STAR(R) 認証取得。 Blue Max 3250のみ対象外。Blue Max 3250シリーズ 「ナイトモード」運転時、1時間当たりの電気代0.08円。電力料金目安単価31円/kWh(税込)(家電公取協調べ)で算出。実際の使用方法や環境により異なります。

*⁶ 【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン)【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験 【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1~1μmまでの微粒子を99.97%以上除去*フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

*⁷ Blue Mini Max, Blue Max 3250 は対象外。

*⁸ 【試験機関】暮らしの科学研究所(株)【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Protect 7770iを運転させ、SMPSにより粒子濃度の測定実施【試験粒子】塩化カリウム(5w%水溶液)【試験機運転条件】Blueair Protect 7770iをスピード[3]で運転【試験結果】約30分で30~100nmの超微粒子を99.99%以上除去 周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

*⁹ 【試験機関】Vkan Centification & Testing Co.,Ltd.【対象】1種類の菌【試験方法】試験室(30 ㎥)において1種類の菌を含んだ懸濁液を噴霧し、Blueair Protect 7770iを運転させ菌をフィルターに捕集。試験機の GermShield(TM) モードを ON にして温湿度チャンバー(10 ㎥)の中で24 時間運転後、フィルターから菌を採取した。【試験結果】24時間で87.33%抑制 (WTS2020-19917) 密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*¹⁰ 【試験機関】Guangdong Detection Center of Microbiology【対象】1種類のウイルス【試験方法】試験室(30 ㎥)において1種類のウイルスを含んだ懸濁液を噴霧し、Blueair Protect 7710iを運転させウイルスをフィルターに捕集させた。試験機の GermShield(TM) モードを ON にして温湿度チャンバー(10 ㎥)の中で24 時間運転後、フィルターからウイルスを採取した。【試験結果】24時間で99.8%抑制 (2020FM24061R01E) 密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*¹¹ 【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構 【試験番号】No.26024000161-1【 試験方法】JIS L 1902:2015菌液吸収法 【試験対象】1種類の細菌 【試験結果】抗菌活性値2.0以上

*¹² 【試験機関】Guangdong Detection Center of Microbiology Group Co., Ltd.【対象】1種類の菌【試験方法】Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of Health P.R. China) - 2.1.4.1に基づき評価【試験結果】24時間で最大97.6%除菌 (試験報告書番号:2023FM08593R01D) 周囲環境(湿度・温度)、運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。実使用での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。

*¹³ 【試験機関】SGS IBR Laboratories 【試験方法】30m³試験空間にてBlueair Classic Pro CP7iを運転させ、IEC 63086-2-1に基づき実施 【試験粒子】0.008~0.15μmの粒子状物質【試験機運転条件】Blueair Classic Pro CP7i を「スピード4」で運転【試験結果】26分で0.008~0.15μmの超微粒子を99.99%以上除去(報告書番号:SHFT240800033471)密閉した試験空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

*¹⁴ 当社調べ(2024年10月1日現在)。国内の家庭用空気清浄機市場において、405nmの可視光線を除菌用ライトとして搭載した製品として日本初。公開情報に基づく調査による。本記載は調査時点の情報に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。

*¹⁵ 【試験機関】UNILEVER MICROBIOLOGY & AIR LAB 【対象】1種類の菌【試験方法】試験室(約25m³)において1種類の菌をエアロゾル化し、CP7iを「スピード4」で運転しバクテリアエアロゾルを除去。試験機の HINS Pure を ON にして48 時間運転後、フィルターから菌を採取した(HINS Pureの実質照射時間は48分)。【試験結果】48時間で最大91.8%除菌 (試験報告書番号:AIR GDC/GS HINS/ REPORT/ JUN‘24-01) 密閉した試験空間での中国展開モデル Classic Pro CP7i を「最高スピード」運転時の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。周囲環境(湿度・温度)運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。

■ブルーエア社について

「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに1996年にスウェーデンで設立されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の工房、大手コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導入されています。ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト(URL:https://blueair.jp/)をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。

■セールス・オンデマンド株式会社について

セールス・オンデマンド株式会社は、2004 年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました(2017 年 3 月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み)。

2010 年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。