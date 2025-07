【Platanus Brewing】新ビール『しょうがナイト』『Apple Pattern』発売 ＆ 初のタップテイクオーバーイベント開催

ぷらたなすきかく株式会社

広島県呉市発のファントムブルワリー Platanus Brewing(プラタナス ブルーイング) は、新作クラフトビール 『しょうがナイト』(アメリカンペールエール/アルコール度数5.0%)と 『Apple Pattern』(ゴールデンエール/アルコール度数5.0%)を発売します。これに合わせ、2025年7月11日(金)から13日(日)まで広島市中区のクラフトビール専門店 OUR STORE にて、ブランド初となるタップテイクオーバーイベントを開催いたします。

定番セゾン『Hello,World』

広島県呉市産の無農薬レモンを使用した爽快な一杯。フルーティーなレモンの清涼感あふれる香りと豊かな風味が絶妙に調和しています。一口飲むとその爽やかな飲み口と奥深い味わいに引き込まれ、飲み続けたくなる魅力があります。ビール特有の強い苦味を抑えたバランスの良い味わいで、クラフトビール初心者や苦味が苦手な方でも楽しめる飲みやすさです。和食や洋食、さらにはエスニック料理にもよく合い、友人や家族との楽しいひとときや特別な日の食事のお供にも最適な万能セゾンビールです。

新登場『Apple Pattern』

「幻のりんご」とも称される長野県信州高山村・あぜがみサンファームの無添加りんごジュースを贅沢に使用したフルーティーなビールです。透き通る黄金色の液色に、モルトの優しい甘みとりんご由来の爽やかな酸味が調和し、一口ごとに心がほどけるような飲みやすさが魅力です。グラスから立ちのぼる豊かなりんごの香りは、静かな休日の午後に吹き抜けるそよ風のように心地よく、ゆったりと過ごす昼下がりのお供に最適です。日常の延長線上にそっと現れる果樹園へのショートトリップのような解放感と贅沢さをもたらしてくれる一杯に仕上がっています。

新登場『しょうがナイト』

生姜(しょうが)のピリッとした刺激をアクセントに夜(ナイト)のひとときを彩る遊び心あふれる一本です。名前には「生姜で夜をもっと楽しんでほしい」という意味が込められており、その名の通りラベルには鎧をまとったユニークな“ショウガ・ナイト”のイラストが描かれています。生姜由来の爽やかな辛味と驚くほどすっきりとした飲み心地が特徴で、ごくごく飲める軽快さがあります。気の置けない仲間と過ごすリラックスしたシーンにぴったりで、いつもの夜を常識にとらわれない小さな逃避行へと誘ってくれる一杯です。

当イベント「Platanus Brewing Tap Take-Over @ OUR STORE」では、上記 Platanus Brewingのビールが終日提供され、醸造チームと直接交流しながらビールを楽しむことができます。期間中は心地よい音楽の流れる店内で、ビールに合うフードや会話とともに、Platanus Brewingならではの世界観を体験いただけます。以下、イベント概要です。

■ イベント概要

名称:Platanus Brewing Tap Take‑Over @ OUR STORE

日時:2025年7月11日(金)~7月13日(日)

7月11日・12日 13:00‑21:30

7月13日 13:00‑19:00

会場:OUR STORE(広島県広島市中区幟町5‑17 第3沖川ビル1F)

内容:新作2種+定番1種、計3種類をグラスと缶で提供。Platanus Brewingのメンバーと直接交流でき、フードペアリング提案も実施。入場無料・予約不要。

■ Platanus Brewingについて

Platanus Brewing は、固定の醸造設備を持たない“ファントムブルワリー”として2024年に広島県呉市で誕生しました。地元食材や物語性を活かしたビールを企画し、「いつ・どこで・誰と飲むか」までデザインする新しいクラフトビール体験を提案しています。

会社名:ぷらたなすきかく株式会社

所在地:広島県呉市西中央3‑19‑6

設立:2024年5月

事業内容:クラフトビールブランド「Platanus Brewing」の企画・販売 /クラフトビールメディア運営 / コンサルティング

公式サイト:https://platanus-p.com

Kure, Hiroshima - July 8, 2025 - Platanus Brewing, a phantom craft brewery based in Kure, Hiroshima, proudly announces the release of two new beers: “Shouga Night” (American Pale Ale, 5.0% ABV) and “Apple Pattern” (Golden Ale, 5.0% ABV). To celebrate, the brewery will host its first-ever tap takeover at OUR STORE in downtown Hiroshima from July 11 (Fri.) to July 13 (Sun.), 2025.

■ Beer Line‑Up

Shouga Night

American Pale Ale5.0%Crisp drinkability accented by a zing of fresh ginger-perfect for spicing up the night.

Apple Pattern

Golden Ale5.0%Brewed with additive‑free apple juice from Azegami Sun Farm (Nagano). Harmonious malt sweetness and apple tartness.

Hello,World (Flagship)

Saison5.0%Refreshing Hiroshima lemon aroma with balanced flavor; a versatile food‑pairing saison.

■ Event Details

Event: Platanus Brewing Tap Take‑Over @ OUR STORE

Dates: July 11 (Fri.) - July 13 (Sun.), 2025

Jul 11-12 1 pm - 9:30 pm

Jul 13 1 pm - 7 pm

Venue: OUR STORE, 5‑17 Noboricho, Naka‑ku, Hiroshima (1F, Dai‑san Okikawa Bldg.)

Highlights: Three Platanus Brewing beers on draft, including two new releases. Meet the Member and food‑pairing suggestions. Free entry; no reservation required.

■ About Platanus Brewing

Founded in 2024, Platanus Brewing operates as a phantom brewery-brewing in collaboration with partner facilities to stay agile and creative. By weaving local ingredients and storytelling into every recipe, Platanus designs beer experiences that consider “when, where, and with whom” each beer will be enjoyed.

Company: Platanus Planning Co., Ltd.

Headquarters: 3‑19‑6 Nishi‑Chuo, Kure, Hiroshima, Japan

Established: May 2024

Business: Planning & sales of the craft‑beer brand “Platanus Brewing”

Website: https://platanus-p.com