【これが、自動開閉日傘の完成形】 スマートセーフティロック搭載の超軽量日傘が新登場！ Amazonプライムデー限定、特別価格で販売開始
UVケア専門ブランド「THE CLASSIC TOKYO（ザ・クラシック トーキョー）」は、Amazonプライムデー（7月8日～14日）に合わせて、新機能「スマートセーフティロック」を搭載した超軽量・コンパクトな自動開閉日傘を発売致します。
新発売を記念して、通常販売価格2,580円（税込）のところ、プライムデー期間中は限定価格2,180円（税込）で販売致します。
商品販売ページ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8VP4675?th=1
■ 進化した「自動開閉」。鍵は“安全性”と“収納のしやすさ”
従来の自動開閉傘は、「戻り跳ね返りの危険」や「力が必要で閉じづらい」という課題がありました。
今回発売する新商品は、独自設計の「スマートセーフティロック機能」により、収納時に力を入れなくてもらーくらく収納が可能に。
力の弱い方や女性や子ども、高齢者でも、安全に快適に使える自動開閉傘を開発しました。
■ 商品の特長
・スマートセーフティロック機能搭載でらくらく収納＆安全性向上
・スマホより軽い！超軽量約200g
・バッグにすっぽり収まる超コンパクト設計
・JIS認証UVカット率100%、完全遮光100%で紫外線を徹底ブロック
・支えやすい持ち手でお子さまでも使いやすい
・ ワンタッチで開閉完了！片手で操作OK！
・ギフト仕様のパッケージで、プレゼントにも最適
■ 商品概要
商品名：スマートセーフティロック搭載 自動開閉日傘
価格：通常価格2,580円（税込）／プライムデー限定価格2,180円（税込）
販売期間：2025年7月8日（火）～7月14日（月）
商品販売ページ：Amazon（ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8VP4675?th=1 ）
ブランド：THE CLASSIC TOKYO
本体重量：約200g
遮光性能：UVカット率100%・完全遮光100%（JIS認証取得）
【本件に関するお問い合わせ先】
THE CLASSIC TOKYO 広報部
Mail：support@uvlabo.co.jp
公式サイト：https://uvlabo.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324544&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社Product Agent
新発売を記念して、通常販売価格2,580円（税込）のところ、プライムデー期間中は限定価格2,180円（税込）で販売致します。
商品販売ページ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8VP4675?th=1
■ 進化した「自動開閉」。鍵は“安全性”と“収納のしやすさ”
従来の自動開閉傘は、「戻り跳ね返りの危険」や「力が必要で閉じづらい」という課題がありました。
今回発売する新商品は、独自設計の「スマートセーフティロック機能」により、収納時に力を入れなくてもらーくらく収納が可能に。
力の弱い方や女性や子ども、高齢者でも、安全に快適に使える自動開閉傘を開発しました。
■ 商品の特長
・スマートセーフティロック機能搭載でらくらく収納＆安全性向上
・スマホより軽い！超軽量約200g
・バッグにすっぽり収まる超コンパクト設計
・JIS認証UVカット率100%、完全遮光100%で紫外線を徹底ブロック
・支えやすい持ち手でお子さまでも使いやすい
・ ワンタッチで開閉完了！片手で操作OK！
・ギフト仕様のパッケージで、プレゼントにも最適
■ 商品概要
商品名：スマートセーフティロック搭載 自動開閉日傘
価格：通常価格2,580円（税込）／プライムデー限定価格2,180円（税込）
販売期間：2025年7月8日（火）～7月14日（月）
商品販売ページ：Amazon（ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8VP4675?th=1 ）
ブランド：THE CLASSIC TOKYO
本体重量：約200g
遮光性能：UVカット率100%・完全遮光100%（JIS認証取得）
【本件に関するお問い合わせ先】
THE CLASSIC TOKYO 広報部
Mail：support@uvlabo.co.jp
公式サイト：https://uvlabo.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324544&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社Product Agent
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