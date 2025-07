AIディープシンキング機能搭載！Cisdem PDFMaster for Mac V7.0.0発表

1

最近、Cisdem PDFMaster for Mac V7.0.0が発表されました。この最新バージョンは強力なAIディープシンキング技術にサポートされているので、PDFドキュメントを識別・編集・変換する効率を上げ、より知能的かつ効率的にPDFを処理できます。★Cisdem PDFMaster公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/pdfmaster.html【Cisdem PDFMaster for Mac V7.0.0のAI機能】●AI文章要約機能でPDFの内容を深く理解する●AI翻訳機能でPDFファイル内で直接文章を翻訳する●AI文章校正機能で誤字脱字や文法などを訂正し、ミスを防ぐ●AIリライト機能で文章の読みやすさや表現の一貫性を向上させる●AIディープシンキング機能で複雑なPDFファイルを分析する【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324546&id=bodyimage1】【Cisdem PDFMaster for Macの他の機能】1. テキストと画像を直接編集する元のフォーマットを変更せずにネイティブのPDFドキュメントとスキャンされたPDFドキュメントを編集します。Wordドキュメントを編集するように、クリックすればPDFファイルのテキストと画像を直接編集できます。2. PDFファイルを読みやすくし、それに注釈をつける目の疲れを取るために、複数の表示モードとプリセットした閲覧テーマが設けられています。音声読み上げをサポートし、PDFに注釈を追加する機能も備えています。例えば、PDFにノート、図形、サイン、コメント、添付ファイル、リンク、スタンプを追加したり、テキストを強調表示したり、下線、取り消し線を引いたりします。3. PDFファイルを変換・作成・結合する元のフォーマットを保留した上でPDFファイルをMS Office、CSV、RTF、テキスト、HTML、PDF/Aまたはイメージ形式にエクスポートします。PDFファイルを作成したり、一括変換または部分的な変換をサポートしたりします。さらに複数のファイルをPDFに結合することもできます。4. PDFをOCRでテキスト認識高度なOCRエンジンでスキャンしたPDF、紙文書、画像内のテキストを認識し、検索/編集可能なPDFに変換します。正確な結果が得られ、そして90言語以上に対応しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324546&id=bodyimage2】5. 記入可能なPDFフォームを作成・編集するインタラクティブなフィールドを追加することで記入可能なデジタルフォームを素早く構築します。手軽にフォームを編集したりフォームに入力したりします。6. PDFページを整理するページを素早く回転、移動、削除、分割、置き換え、抽出したり、PDFにページを挿入したりできます。PDFのページを新たな位置にドラッグ&ドロップしてそれを並べ替えます。7. PDFをより小さなサイズに圧縮する「低い、中程度、高い、カスタマイズ」というプリセットした4つの圧縮レベルでPDFのサイズを小さくします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324546&id=bodyimage3】8. プライバシー保護と安全ユーザーのパスワードを利用してPDFを保護し、そして透かし、デジタルサイン、ベイツ番号などを追加します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324546&id=bodyimage4】9. 2つの類似ドキュメントを比較する2つの類似したPDF文書のテキスト間の違いを素早く認識し、異なる色でその違いを強調表示します。