°ì³ÍÀé¶â¤òÌ´¸«¤ëÃË¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦Âç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥É¡¦¥é¥Ã¥·¥å～¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î°ìÚ¼Àé¶â～ ¥·ー¥º¥ó15¡×¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ7·î9Æü(¿å)ÊüÁ÷³«»Ï¡ª

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱と好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、金の採掘による一獲千金を狙う男たちに密着した大人気シリーズ「ゴールド・ラッシュ」の関連番組2本を放送いたします。

待望の新シーズン「ゴールド・ラッシュ~人生最後の一攫千金~ シーズン15」は、7月9日(水)22時より放送開始。さらに、「ゴールド・ラッシュ外伝~ホフマン家の挑戦~ シーズン2」は、7月16日(水)23時より放送いたします。

「ゴールド・ラッシュ~人生最後の一攫千金~ シーズン15」

Copyright: 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

金の採掘による一獲千金を狙う男たちを追う大人気シリーズ、待望の新シーズン!

過酷な作業環境や機材トラブル、資金繰り、仲間との衝突など、様々な困難に直面しながらも、人生を賭けた大勝負に出る。

舞台はカナダ・ユーコン準州。

金価格が過去最高値を記録する中、男たちの新たな冒険が始まる。

これまで金採掘で数々の成功を収めてきたパーカーは、高い目標を掲げて新たな採掘地に挑むが、予想外の困難に直面。

家族ぐるみで長年採掘している大ベテランのトニーも、前シーズンを上回る目標を定め、早期の成功を目指して2つのウォッシュプラントを稼働させる。

前シーズンに目標をはるかに上回る採掘量を達成したリックも、さらに高い目標を掲げるが、水使用許可の問題に直面し、計画の再考を強いられる。

それぞれの想いを胸に新たな挑戦を始める男たち。

彼らを待ち受けるのは天国か、それとも地獄か。

波乱万丈のシーズンが幕を開ける!

<エピソード>

パーカーの大挑戦 7月9日(水)22:00~

パーカーはこのシーズンで記録的な311キロを狙う。リックは自分の土地を買う夢を追う。ベーツ家は長男ケビンの行動により運命が変わる。

リックの決断 7月16日(水)22:00~

リック・ネスに残念な知らせが入る。彼は採掘を続けるべきか悩む。パーカーのクルーが修理中に掘削機を大破してしまう。ケビン・ベーツは父親トニーのライバルに助けを求める。

掘削機の沈没 7月23日(水)22:00~

リックはラリー・バレーで掘削機を沈めてしまう。パーカーのクルーは100万ドルのウォッシュプラントが崩壊の危機に陥る。トニーは甥のマイケルにインディアン・リバーの採掘を任せる。

予期せぬ事態 7月30日(水)22:00~

パーカーは大量の金が眠っていると予想していた場所の土を失ってしまう。トニー・ベーツは2人のマイクにインディアン・リバーでの作業を任せる。ケビンは機械の不調に苦戦する。

<放送情報>

■放送局:ディスカバリーチャンネル

■番組名:「ゴールド・ラッシュ~人生最後の一攫千金~ シーズン15」(新)

■放送日時:7月9日(土)22:00スタート

レギュラー:毎週土曜22:00

再放送:日曜19:00

(60分×21話、120分×2話、新シーズン)

「ゴールド・ラッシュ外伝~ホフマン家の挑戦~ シーズン2」

家族3代で金の採掘をするホフマン一家がアラスカに戻ってきた。今回の鉱区は過去一、期待ができるという。そんな中、トッドの父ジャックが今シーズン限りでの引退を宣言し、チーム内の緊張が高まる。冬が刻々と迫る中、地面が凍る前にホフマン一家は生産量を3倍にして、3,000オンスの金を採掘することを目指す。ホフマン一家の人生やプライドをかけた闘いが今、始まる。

<エピソード>

アラスカでの金採掘 7月16日(水)23:00~

3世代で金の採掘をするホフマン一家は、今シーズン、アラスカで500万ドル相当の金を採掘しようと計画を立てていた。しかし、ジャックが今シーズン限りでの引退を宣言すると、ボスのトッドとその息子のハンターは目標を変更。過去最高の結果を残すべく、計画を練り直す。

溶ける永久凍土と金の発見 7月23日(水)23:00~

氷が解け始め、金が採掘しやすくなる中、アンディはロスト・カットに金がたくさんあることを証明するため、あることを思いつく。一方、トッドとそのクルーは洗浄装置の調整を行う。調整がうまくいくにつれ、過去最大の採掘量が実現するのではと期待が高まる。

ツンドラでの探査 7月30日(水)23:00~

ハンターはロスト・カットが枯渇する前に、新たな鉱区を探すため、ツンドラ地帯へ向かう。トッドは父親の夢をかなえるため、1980年代に作られた父親の洗浄装置を密かにアラスカへ船で運ぶ。重いスチールを組み立て直すと、驚きの事態に発展するのだった。

<放送情報>

■放送局:ディスカバリーチャンネル

■番組名:「ゴールド・ラッシュ外伝~ホフマン家の挑戦~ シーズン2」(新)

■放送日時:7月16日(水)23:00スタート

レギュラー:毎週水曜23:00

再放送:日曜4:00

■ディスカバリーチャンネル

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。