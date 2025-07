大人気ゲーム『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』より、超高校級の総統「王馬小吉」がねんどろいどで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 王馬小吉』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら:

・ねんどろいど ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 王馬小吉(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187977&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■ねんどろいど ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 王馬小吉

【製品情報】

□参考価格:7,300円(税込)

□発売日:2026年1月予定

□ブランド:グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高:約100mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作:ねんどろん

大人気ゲーム『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』より、超高校級の総統「王馬小吉」がねんどろいどで登場です!

・表情パーツ:「すまし顔」「笑顔」「にやり顔」

・オプションパーツ:「帽子」「マント」ほか

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』関連製品ページはこちらから!】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19243&pagemax=60)

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

【店舗情報】

