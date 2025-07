お子さま向けお口の健康相談会をホテル ユニバーサル ポートにて実施

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」(所在地:大阪市此花区、総支配人:勝島 基江)は、2025年6月7日(土)にお子さま向けお口の健康相談会を実施いたしました。本イベントは歯と口の健康週間(6月4日~10日)にちなみ、ゲストのみなさまに正しいブラッシングの知識の周知とお口の健康を願いサンスターグループと協力しイベントの開催が実現しました。

歯科衛生士によるお口の健康相談(ホテル ユニバーサル ポート ロビーにて)

1. 実施概要

人生100年時代、お口の健康を起点とした全身の健康と豊かな人生「100年mouth100年health」を掲げるサンスターグループと“とびきりの笑顔に出会える!″場所を提供するホテル ユニバーサル ポートの協力イベントとして、歯と口の健康週間中の6月7日(土)に、お子さまや保護者を対象にお口の健康相談会を開催いたしました。本イベントには約60名のゲストにご参加いただき、歯科衛生士の指導を聞いて楽しくブラッシング練習をするお子さまの姿や、熱心にお子さまのお口の健康についてご相談される保護者の方々の姿が見られました。参加いただいたお子さまからは「今日から歯みがき頑張ります。」等のお声をいただきました。これからもゲストが笑顔になれる場所としてさまざまな取り組みに挑戦して参ります。

2. 施設概要

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバ

ーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションにあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい。」をテーマに、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。エントランスやロビーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」のミニオンたちとコラボレーションした装飾を施し、訪れるお客さまを楽しくお出迎えしています。

公式ウェブサイト:https://universalport.orixhotelsandresorts.com/

LINE 公式アカウント(LINE ID):@612syglg

サステナビリティの取り組みについて:

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルの14施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営・業務支援する全21施設では、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティの取り組みを推進しています。今後も、お客さまお一人おひとりに寄り添うおもてなしを大切にしながら、地域とともに新たな潤いを生み出し続ける持続可能な施設運営を実践してまいります。

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ~グルーの邸宅~」「ミニオンルーム2 ~アグネスたちのお部屋~」「ミニオンルーム 3 ~思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』~」をはじめ、6名さままで宿泊可能な「Partyルーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「 PORT DEEP OCEAN FLOOR 」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント:https://www.instagram.com/universalport/

<受賞歴>

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベルHotel & Ryokan of the Year 2023」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」「楽天トラベル ゴールドアワード2023」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上 3位 」

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-2500