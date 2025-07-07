¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù º²Í§¤òÃç´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¥ì¥¤¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§Â¼Ãæ Íª²ð¡¢URL¡§https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÆü7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ëRPG¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¤Ë¤Æ¿·¤·¤¤¥ì¥¤¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£É÷Â°À¿·¥ì¥¤¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
É÷Â°À¤Î¿·¥ì¥¤¥É¥Ü¥¹¡Ö¥Ç¥£¥¯¥ª¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì!!
ÀìÍÑ¥É¥í¥Ã¥×¡ÖÁïÉ÷¤Î¥ì¥¤¥É¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤òÃù¤á¤Æ¡¢¿·º²Í§¡Ö¥Ç¥£¥¯¥ª¥ó¡×¤òÃç´Ö¤Ë¡ª
¡Ö¥Ç¥£¥¯¥ª¥ó¡×¤Î¼«È¯²ó¿ô¤¬Áý²Ã¡¢Æ±Â°À¥ì¥¤¥Éµß±ç»þ¤ÎRPÈ¾¸º¡¢
¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥àHELL¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄã³ÎÎ¨¤Ç¡Ö¸æº²¤Î²òÊü¥Á¥ã¥ó¥¯¡×¤¬¥ì¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¡ª
¥ì¥¤¥Éµ¡Ç½¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
- ¶Ë¥ì¥¤¥É¸ò´¹½ê¤Î¡ÖÉ÷¡¦ÅÚ¡×¤Ë¡ÖÁïºî²È¤Î¾¤´¶À¡×¤òÄÉ²Ã¡ª
- ¾å°Ì¥ì¥¤¥É¸ò´¹½ê¤Î¡ÖÉ÷¡¦ÅÚ¡×¤Ë°Û¶õ¥·¥êー¥ºÉð´ï¤ò2ËÜÄÉ²Ã¡ª
- 2023Ç¯10·î23Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿SSRº²Í§¡¦¿À´ï¤ÎÆÃ°ÛÉð´ï¤Î¿Ê²½4ÃÊÌÜ¤òÄÉ²Ã¡ª
¤Ê¤É¿·»ÅÍÍ¤ò¼ÂÁõÃ×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～7·î14Æü¡Ê·î¡Ë12¡§59¤Þ¤Ç
¢£¿·¥ì¥¤¥É¥Ç¥£¥¯¥ª¥ó¥¬¥Á¥ãÅÐ¾ì¡ª
É÷Â°À¥ì¥¤¥É¤Î¹¶Î¬¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢7·î¼ý½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·±êÂ°Àº²Í§¡ÖÍ¼Æä¤Îµ®¸ø»Ò¡¡¥Ñ¥È¥í¥Ã¥·¡×
µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡ÖÍÅ±ê¶¸º¨ ¥¿¥°¥Þー¥É¡×¡ÖËâ¼¯²øÎÏÀ¸ ¥ä¥Ä¥«¥ß¥º¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª
¢§SSRº²Í§¡¡Í¼Æä¤Îµ®¸ø»Ò¡¡¥Ñ¥È¥í¥Ã¥·
¢£É÷Â°À¿·¥ì¥¤¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥¯ÅÐ¾ì¡ª
¸¶¿ÀÀÐ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¸Â³¦ÆÍÇË¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¯¥ª¥ó¥ì¥¤¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬2¼ïÅÐ¾ì¡ª
¢£¡Ö¥¢¥ë¥¿¥¤¥È¡¦¥¹¥¤¥à¥é¥ó～ÃÎ¤ÈµÓ¤ÇÄ©¤á¡ªÂç¤¤¤Ê¤ëÆæ～¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¸åÈ¾³«»Ï¡ª
1Æü20²óÄ©Àï²ÄÇ½¤ÊÆÃÀß¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÄ©Àï¡ª
¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¡Öº½¿Ð¤ÎÃêÁªµ¡¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢7·î¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¥¹¥¿¥ß¥Ê¾åÌô¤ä¥ì¥¤¥É¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¶¯²½ÁÇºà¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢7·î¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¡ª
¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¥ê¥¢»þ¤ÎRank EXP¡¢º²Í§ EXP¤¬2ÇÜ¤Ç
Rank¤Èº²Í§¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡õ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç
¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¸Â³¦ÆÍÇËÁÇºà¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～7·î21Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬¥Á¥ã¤¬Â³¡¹³«ºÅ¡ª¡ª
²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¸ÂÄêÆþ¤ê¤Î10²ó°ú¤Ä¾¤·²ÄÇ½¤ÊSSR¤ò³ÎÄê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë
¡Ö²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óSSR³ÎÄê°ú¤Ä¾¤·¥¬¥Á¥ã¡×¤ä¡¢STEP6¤ÇÌ¤½ê»ýSSR1ÂÎ¤¬³ÎÄê¤·STEP5¤Þ¤Ç¹ë²Ú°éÀ®¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ëå«Âò·ô¤Î¤ª¤Þ¤±¤Ä¤¤Î¡Ö²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¤½ê»ýSSR³ÎÄêSTEPUP¥¬¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤ªÆÀ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª
¢£²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯ÅÐ¾ì¡ª
²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶¿ÀÀÐ¤Ë²Ã¤¨¤ÆSSRÉð´ï³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¢»êÉð¤Î·³´ú¡¢¶Ë¤á¤·²¦´§¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÉð´ïÁÇºà¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö²Æ¤Î°éÀ®±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬3¼ïÅÐ¾ì¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¤È¤Ï
ÃËÀ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¡Ö¥ô¥§¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¼ïÂ²¤¬½»¤Þ¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÅýÀ©¤·ÍýÁÛ¶¿¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅ·»È¤È¡¢
ÍßË¾¤ÈÓÏµÔ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹°Ëâ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÏÂ¤¿À¤Ç¤¢¤ë¸¶¿À²¦¥¢¥ë¥±ー¤Ë¤è¤ê¥ô¥§¥¹¥È¥ê¥¢¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢
Æ³»Õ¤È¤·¤ÆµßÀ¤¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡ª
å«¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸î¤ì¡ªÆ³»Õ¤ÎËÁ¸±ëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ëRPG
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥²ー¥àÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2023Ç¯2·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://crave-saga.jp/
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°X¡§
https://x.com/CraveSaga
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/crave_saga/
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/@crave-saga(https://www.youtube.com/@crave-saga)