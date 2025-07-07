¤³¤Î²Æ¡¢½é³«ºÅ¡ªCHROA¥«¥Ã¥× in OTA¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Èe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
ÂÀÅÄ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖCHROA¡×
Ã´Åö¤«¤é³§ÍÍ¤Ø
CHROA¥«¥Ã¥×¤Î¡ÖCHROA¡Ê¥¯¥í¥¢¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÂÀÅÄ»Ô¤ÎÂè£³¥»¥¯¥¿ーÌ´Çþ¼òÂÀÅÄ¤¬À½Â¤¤·¡¢ËÜ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»ÔÆâ¡¦¸©Æâ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÍ£°ì¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯ÀìÌçÉô½ð¤¬¤¢¤ë·²ÇÏ¸©Ä£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¤Þ¤Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£CHROA¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¼ÂºÝ¤ËËÜ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²Æ¡¢²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤ÎÂÀÅÄ»Ô¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°¦¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¿©»ö¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ÑÀï¤À¤±¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÎPR¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
£±¡¥Æü»þ
ÎáÏÂ7Ç¯8·î30Æü(ÅÚÍËÆü)¡¢Àµ¸á～¸á¸å4»þ
¡¦³«¾ì¡¡¸áÁ°11»þ30Ê¬
¡¦³«²ñ¡¡Àµ¸á
£²¡¥²ñ¾ì
¥À¥Ë¥¨¥ë¥Ï¥¦¥¹(·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÈÓÅÄÄ®895)
¡¦Å¹ÊÞHP¡¡https://danielhouse.jp/¡ã³°Éô¥ê¥ó¥¯¡ä
¡¦¥Þ¥Ã¥×¡¡https://maps.app.goo.gl/fVsziz8SThqghFfv8¡ã³°Éô¥ê¥ó¥¯¡ä
£³¡¥¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë
Å´·ý£¸
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÅ´·ý8¡×¡£Æ±¥·¥êー¥º¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¤Ç¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¶¥µ»¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
£´¡¥¥²¥¹¥È
´ôÉô ¾»¹¬¡¡»á
¥²ー¥à¼Â¶·¤Î¸µÁÄ¡Ö¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ーCX¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥àÈÖÁÈ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂÀÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÊüÁ÷ºî²È
£µ¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
e¥¹¥Ý―¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È(Àµ¸á～¸á¸å2»þ)- ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï·Á¼°¤Î¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥Þ¥Ã¥Á
Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï»²²Ã¡¦°û¿©Âå¡×¤Î·ô¼ï¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ
ÂÀÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤Î´ôÉô¾»¹¬ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê½é¿´¼Ô¸þ¤±¡¦ÅöÆü»²²Ã¡¦»²²Ã¼«Í³¡Ë¡£
»²²Ã¼Ô¸òÎ®²ñ(¸á¸å2»þ～¸á¸å4»þ)
»ÔÆâ¡¦¸©Æâ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Î½à·è¾¡¡¦·è¾¡
- »²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¥¿¥¤¥à
£¶¡¥»²²ÃÈñ
4,000±ß¡Ê°û¿©Âå¡Ë
£·¡¥ÂÐ¾Ý
20ºÐ°Ê¾å
£¸¡¥¿½¤·¹þ¤ß
°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ÏÂÀÅÄ»ÔHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¡§https://www.funity.jp/tickets/sonic/showlist
ÂÀÅÄ»ÔHP¡§https://www.city.ota.gunma.jp/site/home-town-ota/chroa-cup.html
¥Á¥é¥·
±þÊç¤Ï8·î1Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡ª
ÂÀÅÄ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡ª
ÂÀÅÄ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://www.city.ota.gunma.jp/site/furusato/¡¡(https://www.city.ota.gunma.jp/site/furusato/)
¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖCHROA¡×¡§https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1489797
OTA magazine¡§https://www.city.ota.gunma.jp/book/list/book10.html
¸å±ç
·ÐºÑ»º¶È¾Ê´ØÅì·ÐºÑ»º¶È¶É¡¢·²ÇÏ¸©