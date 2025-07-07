TikTok¹¹ðÇ¼ÉÊ³Û¤¬Á°Ç¯Æ±»ÍÈ¾´üÈæ557%À®Ä¹¤òÃ£À®¡¡¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë·¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÈÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¶¯²½¡¡TikTok Shop¼¡À¤Âå¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¤Î²ÃÂ®¤â¿ä¿Ê
¡¡Ç§ÃÎ¤«¤é¥æー¥¶ー³ÍÆÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó²½¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÈôÄ»µ®Íº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4～6·î¤ÎTikTok¹¹ðÇ¼ÉÊ³Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±»ÍÈ¾´üÈæÌó557%¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹¹ð±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÈAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÂçÉýÀ®Ä¹
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢TikTok¹¹ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ä·¿Æ°²è¹¹ð¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ä¡¢¼çÍ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÎÇÛ¿®ÂÐ±þ¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢½Ä·¿Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£2024Ç¯´ü½é¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇ¼ÉÊ³Û¥Ùー¥¹¤Ç800¡óÀ®Ä¹¤òÃ£À®¤·¤¿½Ä·¿Æ°²èÀ©ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò´Þ¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TikTok¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ëSmart+¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¼«Æ°ºÇÅ¬²½·¿ÇÛ¿®¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Æ¥¹¥È±¿ÍÑ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¸¡Äê»î¸³¤Ë5Ì¾¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀìÌç¥Áー¥à¤ò¶¯²½¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎAIºÇÅ¬²½¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀïÎ¬Àß·×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯¡¢ÇÛ¿®´ÉÍý¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ðÇÛ¿®À®²Ì¤òÃå¼Â¤Ë¹¶Î¬¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤ÏTikTok¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆÃÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬²½ÇÛ¿®¤ËÅ¬¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤ÈÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ºÇÅ¬²½ÇÛ¿®¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±´ü´Ö¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¿ô¤âÁ°Ç¯Æ±»ÍÈ¾´üÈæ¤ÇÌó552%¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¹¹ðÀ®²Ì¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥Í¥ë·¿¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ÎÆâÀ½²½¡¦ÎÌ»ºÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®²ÌºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2025Ç¯6·î30Æü¤«¤é¹ñÆâÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢Áí¹çÅª¤ÊÈÎÂ¥»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈôÄ» µ®Íº
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©150-6013¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー 13³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2004Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§£±.EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¡£².¹¹ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§881É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì(¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7044)
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡¡§ÈæÃÒ¡Ê¹º½£¡Ë¾¦ËÇÍ¸Â¸ø»Ê ¡¢ PIATEC¡ÊThailand¡ËCo., Ltd. ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CHANNEL J¡ÊTHAILAND¡ËCo., Ltd. ¡¢PG-Trading¡ÊVietnam¡ËCo., Ltd. ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼ÒP2C¡¢one move³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥·¥å¥¢¥Ä¥êー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.piala.co.jp/