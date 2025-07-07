²Ê³Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö2025¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¡ª
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤äËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Ê¤É¤È¶¦ºÅ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²Ê³Ø¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²Ê³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÁ´17ËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë£··î£±Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¼Â¸³Æ°²è¤ä¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤È»¥ËÚ»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë²Ê³ØÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë£··î£±Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó£·¤«·î´Ö¡¢°ìÎã¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡û¡ÖIOWN¤Ç»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Perfume¡Ê¥Ñ¥Õ¥åー¥à¡Ë¡×
¡¡ºÇÀèÃ¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ»½Ñ¡ÖIOWN¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢£³¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume
¡¡¡Ê¥Ñ¥Õ¥åー¥à¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÂÎ¸³¡£
¡û¤ß¤Ä¤Ó¤·¤Ç¤ó¤²Ê³Ø¶µ¼¼ ～Íý²Ê¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð～
¡¡¿È¶á¤Ê²Ê³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡¢¼Â¸³¤ä²òÀâ±ÇÁü¡£
¡ûËÌ¸«¹©¶ÈÂç³Ø¤¬Â£¤ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í²Ê³Ø¼Â¸³¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡¢³Ú¤·¤¤Íý²Ê¼Â¸³¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡12¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤Ë¤è¤ë17¤Î²Ê³Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¡¦ÅßµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ïº£¸å¡¢ÄÉ²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¡£
¡û¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¤¯Æ»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²Ê³ØÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ê³Ø¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢³Ø¤Ó¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ä¿ÊÏ©¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â»Ü¤Î°ÕÌ£
¡¡¶áÇ¯¡¢³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç²Ê³Ø¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«È¯Åª¤ÊÃµµæ¿´¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡û¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ú¡Ö2025¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡¦ÂÎ¸³¶µ¼¼¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡Û
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë£¸·î£¶Æü¡Ê¿å¡Ë9:30～16:30
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»Âç³Ø ¹âÅù¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ17¾òÀ¾8ÃúÌÜ¡Ë
¡¦¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û2025¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/kgs/sp/2025top.html