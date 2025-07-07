È¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨1 ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFAS¡Ê¥Õ¥¡¥¹¡Ë¡×¤è¤êÈ¯Çä¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥Ã¥×2¼ï¡¢¡ÖVOCE¡×¡ÖÈþÅª¡×¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥³¥¹¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª³Æ¼ï¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¤ÇÎß·×7´§¢¨2 ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥í¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÄÍÍ¦ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢È¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨1 ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFAS¡Ê¥Õ¥¡¥¹¡Ë¡×¤è¤ê2025Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥Ã¥×2¼ï¤¬¡¢ÈþÍÆ»ï¡ÖVOCE¡×¡ÖÈþÅª¡×¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¤ò´Þ¤áÎß·×7´§¢¨2 ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë
FAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥È ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¯
¡¦VOCE 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥Ñー¥Ä¥±¥¢ÉôÌç Âè1°Ì
¡¦ÈþÅª 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¸¼Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç ¥Ñー¥Ä¥±¥¢ÊÔ Âè2°Ì
¡¦ÈþÅªGRAND²Æ¹æ 2025Ç¯¾åÈ¾´ü Âç¿ÍÈ©¤¬µ±¤¯¡ª·ÐÇ¯Èþ²½¥Ù¥¹¥³¥¹ ¥Ü¥Ç¥£¡õ¥Ñー¥Ä¥±¥¢ÉôÌç 2°Ì
FAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤ ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
¡¦ÈþÅª 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¸¼Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÉôÌç¥ê¥¥Ã¥É¥ëー¥¸¥åÊÔ Âè1°Ì
¡¦VOCE2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥ê¥¥Ã¥É¥ëー¥¸¥å¡¦¥°¥í¥¹ÉôÌç Âè2°Ì
¡¦MAQUIA¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¾åÈ¾´ü¥°¥í¥¹¡õ¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×ÉôÌç Âè4°Ì
¡¦LEE¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÂç¾Þ2025¾åÈ¾´ü ¥ê¥Ã¥×Âç¾Þ
¢¨1 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢
¢¨2 2025Ç¯7·î7Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÎß·×¼õ¾Þ¿ô
¢£¸ÆµÛ¤¹¤ë¡¢Ãý¤ë¡¢¤½¤·¤Æ½á¤¦ 24»þ´ÖÌ¥¤»¤ë¿°
¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢À½ÉÊ¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥È ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¡ÖFAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤ ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à¡×¡£¡Ö¸ÆµÛ¤¹¤ë¡¢Ãý¤ë¡¢¤½¤·¤Æ½á¤¦ 24»þ´ÖÌ¥¤»¤ë¿°¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤¿¤À½á¤¤¤äÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿°ÆÃÍ¤Î¡È¼¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë´Ä¶¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤¿»ýÂ³Åª¤ÊÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
2¼ïÎà¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥Ã¥×¤Ë¶¦ÄÌÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¯¹Ú¥ª¥êー¥ÖÍ³Íè¥»¥é¥ß¥É¢¨3¡×¤òÇÛ¹ç¡£¥ª¥êー¥ÖÌý¤ò¡¢ÃÞÇÈ»³¤Ëºé¤¯²Ö¤Î²Ö¤Ó¤é¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹ÚÊì¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿È¯¹ÚÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¿åÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¥é¥á¥é¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¿°¤Î½á¤¤¥Ð¥ê¥¢¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦FAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥È ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¯
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¿°¤Î³ÑÁØ¤Ë¤¹¤Ã¤È¿»Æ©¢¨4 ¤·¤Þ¤¹¡£¥ーÀ®Ê¬¤ËÈ¯¹Ú¥ª¥êー¥ÖÍ³Íè¥»¥é¥ß¥É¢¨3 ¤òÇÛ¹ç¤¹¤ëÂ¾¡¢¡ÖFAS¡×ÆÈ¼«À®Ê¬¤Î¹õÊÆÈ¯¹Ú±Õ¢¨5¡¢¹õÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¢¨6 ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥ê¥ó¥²¥Ë¥ó¢¨7¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¢¨8¤Ê¤É¡¢¿°¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£·«¤ê½Ð¤·¼°ÍÆ´ï¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢±ÒÀ¸Åª¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§FAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥È ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§12g
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5,060±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡§https://fas-jp.com/products/UZAfwbEsvsMZ72rT
¢¨3 Åü»é¼Á¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨4 ³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡¡
¢¨5 ¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹/¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
¢¨6 ²Ã¿åÊ¬²òÂçÆ¦¥¨¥¥¹
¢¨7 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨8 ¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡¦¥ê¥Ü¥Õ¥é¥Ó¥ó¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡¦FAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤ ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
¿°¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î¥µ¥¸ー¥ª¥¤¥ë¢¨9 ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿§¤Å¤±¤ÇÁÇ¤Î¿°¤Î¿§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§¥«¥éー¤ò¼Â¸½¡£¥»¥é¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤àÆù¸ü¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¸ý¹È¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤Å¤±¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤Î¿§¤òÌä¤ï¤º¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆëÀ÷¤ß¡¢ ¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ÏÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§FAS ¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ç¥¤ ¥ê¥Ú¥¢ ¥ê¥Ã¥×¥»¥é¥à
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§4.4g
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡§https://fas-jp.com/products/UZAgPAkLh0OiN3wx
¢¨9 ÊÝ¼¾À®Ê¬
¢£¡ÖFAS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFAS¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÈ¯¹Ú¡É¤È¡¢¸½Âå¤Î¡È²Ê³Ø¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯È¯¹Ú¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨1 ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤±ÉÍÜ²Á¤ò»ý¤ÄµþÅÔÉÜµþÃ°¸å»º¤Î¹õÊÆ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ºÀ¸¤·¤Ê¤¤¹ÚÊì¤ò²Ã¤¨¡¢²¹ÅÙ¤È»þ´Ö¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î2ÃÊ³¬È¯¹Úµ»½Ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢738¼ï¤â¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¡Ö¹õÊÆÈ¯¹Ú±Õ¢¨2¡×¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤ÏÆü¡¹¤ÎË¤«¤Ê¿©»ö¤Çºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
Âç¿Í¤ÎÈ©¤Ë¤âÊÐ¤ê¤Ê¤¯Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¡£
È¯¹Ú¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
ÆâÂ¦¤«¤é¤â³°Â¦¤«¤é¤âÈþ¤·¤µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
FAS Journal¡§https://fas-jp.com/journals
¡ÖFAS¡×¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢
¢¨2 ¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡¿¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡ü¡ÖFAS¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://fas-jp.com/
¡ü¡ÖFAS¡×¸ø¼°Instagram¡¡¡§https://www.instagram.com/fas/
¡ü¡ÖFAS¡×¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/fas_skincare
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥·¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§info@fas-jp.com
¼õÉÕ»þ´Ö 9:00～18:00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë